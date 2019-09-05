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 Політика України
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 Євросоюз привітав Україну із запуском ВАКС

Представництво Європейського Союзу в Україні підтримало запуск роботи ВАКС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві представництва у Twitter.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України розпочав роботу. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми продовжуватимемо надавати підтримку суду у виконанні його важливої ​​ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві

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Євросоюз привітав Україну із запуском ВАКС 01

Фото: Представництво ЄС в Україні/Twitter

Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.


Євросоюз привітав Україну із запуском ВАКС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146621
 
   
 Топ коментарі
 
ВАКСой будут замазывать коррупцию в Украине,чтобы не было ее видно.
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Володя Зеленский молодец -- как говорит так и делает !!! сил ему и желания все задуманное претворить в жизнь!!! Мало пиара много работы -все мы надеемся и потдержииваем нашего Народного Президента !!!
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поздравил? я сегодня тоже поблагодарил клиента за мейл. ну, не говорить же ему, что он идиот... Евросоюз поздравил Украину с запуском ВАКС - Цензор.НЕТ 4988
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А де привітання з сьогоднішнім "вироком" Цемаху від Євросоюзу?
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А где дом Цемаха? Он же в ордло теперь поедет или за какой шишь он в Киеве будет шнырять?
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В цьому випадку сєпар може пожити на хаті якогось рига, наприклад Кумхуйла. Не обов"язково йому пертися в ордло і бомжувати.
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Ми вже побачили сьогодні ВАКС,Цемах невинний))
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ВАКСой будут замазывать коррупцию в Украине,чтобы не было ее видно.
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