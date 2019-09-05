 Євросоюз привітав Україну із запуском ВАКС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві представництва у Twitter.
"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України розпочав роботу. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми продовжуватимемо надавати підтримку суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві
Фото: Представництво ЄС в Україні/Twitter
Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.
30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.