 Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент РФ Володимир Путін.
"Ми фіналізумо наші переговори, обмін буде великим, масштабним... З міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, зокрема, і з офіційною владою. Я думаю, найближчим часом це стане відомо", - сказав Путін, виступаючи на Східному економічному форумі
Глава Кремля не назвав прізвищ тих українців, яких влада РФ готує до обміну.
Крім того, Путін вважає неминучою повну нормалізацію відносин Москви і Києва.
"Я думаю, що в історичній перспективі це неминуче станеться. Я маю на увазі повну нормалізацію у відносинах, тому що ми - дві частини одного і того ж народу, я про це багато разів говорив... Що стосується найближчої перспективи, то це значною мірою залежить від чинного українського керівництва", - заявив він.
Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.
а, но надо ж сделать вид, но ничего, пад лы, всё равно ответите за всё
бедности ), то они получили то, что хотели.Та-же самая картина случилась , когда выбрали Бандюковича. Но проблема в том, что ЗЕля - это не трус Бандюкович, крови прольется намного больше. В общем, быдло ничему не научилось, жаль только, что страдать будут не только ЗЕбилы а вся страна.
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Читайте также: Обмін полоненими: тепер Путін виграє в усякому разі
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, которые провели блестящую операцию на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Читайте также: Путін заявив про фіналізацію перемовин про обмін
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции. .
"Дальше" - ******* бы санкции вплоть до запрета покупать расейскую жижу. А теперь нет.
Те не сторонник вовчки, ты сторнник *****
В Евросоюзе согласовали продление санкций против России - ТСН
https://ru.tsn.ua › svit › evrosoyuz-prodlil-personalnye-sankcii-protiv-rossi...
21 ч. назад
потому что сбили его над украинской территорией. И если не виновата РФ - то виновата Украина.
все, ты или тупой дебил, или троль, так что говорить не о чем.
Вічно горіть у пеклі, рашистська сволото!
ой дурааак...
Ні вєрю!
а идиот зелесвин ещё воду в крым оккупантам подаст
***** впевнене: агент Зе не підведе.
"Виходячи з міркувань гуманності", ти, стерво, вбило більше 10 тис. українців на сході і покалічило десятки тисяч, убило 80 дітей у Боїнгу.