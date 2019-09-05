EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  15158  260
Все про:військовополонені (329) обмін (448) Путін (10519)

 Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією. ВIДЕО

Путін заявив, що переговори між Росією та Україною з приводу взаємного обміну утримуваними особами виходять на фінальну стадію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми фіналізумо наші переговори, обмін буде великим, масштабним... З міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, зокрема, і з офіційною владою. Я думаю, найближчим часом це стане відомо", - сказав Путін, виступаючи на Східному економічному форумі

Глава Кремля не назвав прізвищ тих українців, яких влада РФ готує до обміну.

Крім того, Путін вважає неминучою повну нормалізацію відносин Москви і Києва.

"Я думаю, що в історичній перспективі це неминуче станеться. Я маю на увазі повну нормалізацію у відносинах, тому що ми - дві частини одного і того ж народу, я про це багато разів говорив... Що стосується найближчої перспективи, то це значною мірою залежить від чинного українського керівництва", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонсів тут бути не може, - Пєсков про дату обміну утримуваних осіб між Україною та Росією

Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146619
 
 
 Топ коментарі
 
Цемаха отдавать собрались таки?
 показати весь коментар
 
У зеленого шута нет яиц, - имея на руках проходной мизер, - он получил паравоз. Сдача Цемаха, - это приговор зеленой власти дураков!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Интересно, а путин слышал, что есть такой Цемах?
 показати весь коментар
 
 
Никаких "добрых" отношений. Пленных украинских вернуть, а тебе, ху*ло, сесть на электрический стул.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы так тщатся!) Одними лозунгами и заклинаниями! Кликуши юродивые.
 показати весь коментар
 
 
Лозунги и заклинания пока у Зеленского. Нихера ведь не сделал, только хамит на камеру, а его фанаты от этого кипятком ссут...
 показати весь коментар
 
 
что, ботоксная крыса, пересрало из-за Цемаха, а зачем этот куесос Зеля подсуетилсо вже, разве что Нидерланды сумеют перехватить Цемаха, из рук твоих верноподанных малоросских свиней безродных т.е. "слуг" украинского народа которому вы с ними вредите что сколько ваша паРаша существует, каким нибудь чудом
а, но надо ж сделать вид, но ничего, пад лы, всё равно ответите за всё
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Правильно, что симкарты будут продавать по паспорту. И вообще регистрацию порохоботов на цензоре тоже необходимо проводить по паспорту.
 показати весь коментар
 
 
Цей ботоксний довбойоб не може навіть своею плiшивою башкою втямити що нормалізації відносин між Україною і Козлостаном не буде ще багато років і обмін полонених яких кацапська сторона утримує незаконно абсолютно нічого не вирішує
 показати весь коментар
 
 
Тільки-но ЗЕдент випускає свідка злочину, так сразу Пу на підхваті... Солодка парочка - ЗЕПу....
 показати весь коментар
 
 
Нормалізація по-Путінськи=капітуляція України.
 показати весь коментар
 
 
Кожен день загиблі на фронті - це не заважає нормалізації між Путіним і Зеленським?
 показати весь коментар
 
 
Освобождение территорий занятых войсками РФ, вывод войск, компенсация за разрушения и семьям погибших.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Перекладаю Путіна: мы почти дожали этого сосунка Зеленского
 показати весь коментар
 
 
Невже приниження української нації буде довго продовжуватись?
 показати весь коментар
 
Ну что тут скажешь, если дебилы, смотрящие телеанал г+г подумали, что Зеля - это голобородько(я этот дебильный фильм не смотрел, как и другое дерьмо, выпущенное коМАНДОЙ 95 квартала, и они после 22 апреля станут все богатыми - конец эпохи
бедности ), то они получили то, что хотели.Та-же самая картина случилась , когда выбрали Бандюковича. Но проблема в том, что ЗЕля - это не трус Бандюкович, крови прольется намного больше. В общем, быдло ничему не научилось, жаль только, что страдать будут не только ЗЕбилы а вся страна.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени…
Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления.
Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.
Читайте также: Обмін полоненими: тепер Путін виграє в усякому разі
Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.
А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, которые провели блестящую операцию на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.
Читайте также: Путін заявив про фіналізацію перемовин про обмін
Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже стал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.
Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции. .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну хорошо, ну дал бы цемах свидетельства ну весь мир бы сказал «Путин виноват в смерти пассажиров» и что дальше??? Вот что дальше? Кто бы его наказал и главное как? А пацаны наши сидели б там дальше. Я не сторонник Зеленского и не голосовал за него. Но он обещал «сделать все для освобождения наших людей» вот он и делает. Какие могут быть претензии? Спасать нужно живых! И никакое это не «стал на колени», это правильное решение в конкретных условиях. Ну и к тому же мы ещё точно не знаем отдали ли они Цемаха или нет.
 показати весь коментар
 
Это был первый живой свидетель, прямой участник сбития боинга, который мог предстать перед Гаагским трибуналом по делу о террористическом государстве "Россия".
"Дальше" - ******* бы санкции вплоть до запрета покупать расейскую жижу. А теперь нет.
Те не сторонник вовчки, ты сторнник ***** Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 1745
 показати весь коментар
 
 
Ну судя по твоей манере общения очевидно что будучи в кацапских подвалах ты бы и мать родную продал бы. Умник.
 показати весь коментар
 
Дмитрий - с такими как ты, разговаривать надо только свинцом, потому что дебила только могила исправит.
 показати весь коментар
 
 
А как разговаривать с такими как ты? По твоему мнению ?
 показати весь коментар
 
И санкции никто бы не врубал. Уже давно Европа как минимум их не хочет. И то о чем ****** лидеры западного мира указывает на то что они быстрее хотят разрулить все это.
 показати весь коментар
 
Обмен любой ценой ?? Даже ценой сдачи интересов страны .?? Узники как раз и сидят в плену ,, потому что интересов страны , вопреки всему , они не сдали . Не прогнулись перед х.йлом . Как их презик .. Решивший любой ценой набить себе красивому , цену ! .
 показати весь коментар
 
 
а дальше - с УКРАИНЫ снимают обвинения в убийстве пассажиров Боинга.

потому что сбили его над украинской территорией. И если не виновата РФ - то виновата Украина.

все, ты или тупой дебил, или троль, так что говорить не о чем.
 показати весь коментар
 
Ви за договір з терористами чи за торжество справедливості ? Коли виконувати вимоги терористів, то завтра вони , ви ж їх стимулюєте, ще більше заручників наберуть. Коли іти законним шляхом, то це шлях до звільнення заручників і ліквідації як явище тероризму
 показати весь коментар
 
Тамбовскій волк тобі брат, а не Українці.
 показати весь коментар
 
 
сране пуйло, нормалізації не буде навіть тоді, коли ти, сволото, та твоя злочинк рашистська шобла здохнете в корчах,не буде навіть тодіч коли рашистське лайно забереться з української землі, коли ви повернете Крим,коли заплатите компенсації, навіть тоді кожний нормальний українець на протязі сторіч буде пам'ятати, що кацапо-ординці та обісРашка то є найзапекліші вороги України, ніхто з нормальним українців вам ніколи не вибачить тисяч вами вбитих та покалічених українських життів.
Вічно горіть у пеклі, рашистська сволото!
 показати весь коментар
 
 
не могу понять, ху#ло больше больной на всю голову или больше тупой...я про "адиннарот"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Путину надо поднимать рейтинги, россиянне уже требуют нормализации отношений с западом и с нами, именно поэтому у него рейтинги упали. Он писданул про нормализацию, люди послушали и подумали «ай да молодец, вот вовремя сориентировался» и рейтинг у пуйла начал подниматься. И у вас тут жопы горят, это ж игра. Тут и ежику понятно. Никто ничего нормализовать точно не собирается. И я уверен все наши власти это уже прекрасно понимают, даже то что этого цемаха в последний момент дописали это уже показывает какие они гандоны те кацапы. Верьте не верьте, я топил за Пороха, честно, но то что я сейчас наблюдаю меня вовсе не пугает, по-моему многое делается очень правильно. И наш молодняк у руля ведёт себя очень нагло и дерзко. Молодцы.
 показати весь коментар
 
Вы никак не поймёте что мы никому не нужны кроме самим себе. И никто не хочет из-за нас создавать себе проблемы. Ну и опять таки мы всей правды все-равно не знаем. Мы видим то что нам показывают. Но грубить людям это конечно яро-человечески! ))
 показати весь коментар
 
отпустить ключевого свидетеля, которого добыли с таким трудом чтобы доказать что Россия причастна к сбитому Боингу, а Украина - ни при чем - это ХОРОШО?!!

ой дурааак...
 показати весь коментар
 
 
Где я написал что «это хорошо»???? Ну вот где? Я написал о том что зеленский обещал делать все для освобождения, обещал? Вот сделал. Понятно что теперь хрен его знает как все обернётся. Вы наблюдали как быстро родственники съехались в жуляны? И как расстроились что никого не освободили? Вы имеете хоть малейшее представление о том какое на того же зеленского оказывается давление и со стороны тех кто в плену и со стороны погибших??? Я уверен что когда пленные вернутся так они сами скажут «лучше б вы оставили свидетеля». Но речь идёт о том что обещал - сделал. А сидя в удобном офисе или дома и рассуждать о том что «посидели б ещё, тут такой важный свидетель» конечно легче, чем у врага в подвале. И конечно понятно какой тяжёлой была операция чтобы этого цемаха сюда вывезти. Вам лишь бы обосрать. И самое главное что его ещё никому не выдали. Этого цемаха.
 показати весь коментар
 
никогда рашисты не будут нам братьями
 показати весь коментар
 
 
Заметили, Пу Тин это сказал сразу же как отпустили Цемаха, а до этого молчал и притормозил обмен... Договорняки. Причем еще и Зе явно руководит судами...
 показати весь коментар
 
 
Там портянки (портнова) достаточно, вовочка не копенгаген рулить судами Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 9614 Он мысль не сможет сформулировать.
 показати весь коментар
 
Скорее я над кроватью повешу портрет Гитлера чем помирюсь с рашистами. Немцы такого в Украине не творили как рашисты. Примирение с рашистскими окупантами ето звучит как оскорбление, типо когда маньяк вырезавший твою семью и поселившийся в твоем доме называет тебя братом Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 609
 показати весь коментар
 
 
Ну на счет рашистов правильно, но и Гитлера портрет вешать не нужно. Творили фашисты в Украине не меньше чем сейчас рашисты творят. И те и другие одного поля ягоды.
 показати весь коментар
 
Віддайте Цемаха! Це наш Цемах! Ви його поломаєте і він зіпсується!
 показати весь коментар
 
соромлюсь спитати- ЯКІ НАХ НОРМАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ВБИТИХ СИНІВ УКРАЇНИ ТА ЗНИЩЕНИЙ ДОНБАС?!!!! С..ка я вже зараз готовий виходити на Майдан, не хочу чекати до зими!!!!
 показати весь коментар
 
 
#путин_о_нормализации_отношений_между_Украиной_и_Россией
Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 9250

 показати весь коментар
 
 
Дурень думкою багатіє, хрін тобі у вухо, а не примирення
 показати весь коментар
 
 
это называется фиксация прибылей, нормализация отношений при отжатом крыме, подконтрольном парашке донбассе и военных действий против наших защитников.

а идиот зелесвин ещё воду в крым оккупантам подаст
 показати весь коментар
 
 
"...станет шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией."
***** впевнене: агент Зе не підведе. Путін про обмін військовополоненими: Він буде масштабним і стане кроком до нормалізації відносин між Україною та Росією - Цензор.НЕТ 8917
 показати весь коментар
 
 
"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров..." © *****
"Виходячи з міркувань гуманності", ти, стерво, вбило більше 10 тис. українців на сході і покалічило десятки тисяч, убило 80 дітей у Боїнгу.


 показати весь коментар
 
если украинцы и дальше будут выбирать таких малоросов, как Зеля, то окажется что Путин - прав...
 показати весь коментар
 
 
Сейчас прокацапский раша тудей пишет что Зе спас пуйла от боинга,вы сделали 73% это вместе
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору