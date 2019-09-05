 Чомусь моє звільнення підтримали депутати, які раніше були проти, - Ройтбурд

Про це він сказав в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це довга історія. Вона почалась із політичних протиріч з "Опоблоком", який не може мені пробачити проукраїнської позиції. І потім це перейшло в розряд якоїсь майже релігійної ворожнечі. Це світоглядний конфлікт. Ці люди не сприймають того, що перевищує їхні персональні горизонти. Їх дратує те, що виходить за межі розуміння про те, яким має бути життя провінційного міста, якою має бути провінційна культура", - зазначив Ройтбурд.

За його словами, він хоче, щоб культура Одеси перестала бути провінційною, оскільки пам'ятає "ще іншу Одесу - Одесу 80-х, Одесу 90-х, де вирувало мистецьке життя, де було чути голос інтелектуалів".

"Тепер це місто, яке дедалі більше схоже на те, як його називають "пгт Одєсочка". Місто несмаку, місто якихось дешевих розваг для туристів", - вважає Ройтбурд.

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За його словами, звільнення для нього не було сюрпризом, оскільки він знав, що це питання буде знову порушене. Однак Ройтбурд був здивований тим, що за його звільнення проголосували ті місцеві депутати, які раніше були проти.

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.