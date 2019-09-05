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 Економіка, Суспільство
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Все про:газ (1022) Нафтогаз (578) опалювальний сезон (221)

 Газ на зиму за "літніми цінами" вже придбали понад 7 тисяч українських сімей, - "Нафтогаз"

З моменту запуску 23 серпня групою Нафтогаз нового продукту для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність його придбали вже 7320 українських сімей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Загальний обсяг газу, замовлений споживачами на умовах "Газового запасу", становить майже 4,5 млн куб. м.

До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості.

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Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. Нафтогаз сподівається, що вони дозволять своїм клієнтам скористатись перевагами програми "Газовий запас".

В "Нафтогазі" нагадали, шо продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

"Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Скористатися пропозицією можна до 25 вересня. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника)", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146613
 
 
 Топ коментарі
 
Аффигеть..
Значит вся Конча заспа...и им подобные...закупили себе газ по дешевке...а зубожилый пенсионер будет платить по полной...потому что у него тупо нет денег что бы купить сразу этот газ....
Все для простого нарИда... Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9731
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А полная цена какая , с ндс, с транспортировко , с посредническими , да ещё и за хранение сколько насчитают ? Как бы не вышло в конечном результате дороже .
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Ну и лохи. Зеля сказал , что тарифы будут опускаться. Ведь правда ?
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Это значит что те кто смог купить 25 тыщ. кубов...не обеднеют....для них это ужин в кабаке....
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в таком случае им вобще не нужно запасаться, ибо и так бабла хватает
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Аффигеть..
Значит вся Конча заспа...и им подобные...закупили себе газ по дешевке...а зубожилый пенсионер будет платить по полной...потому что у него тупо нет денег что бы купить сразу этот газ....
Все для простого нарИда... Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9731
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Ты себя зубожилым никогда не называл....ты работаешь...и зарабатываешь....
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Тоже подумываю прикупить 2500 кубов (это где-то половина того, что уходит в отопительный сезон). Если вдруг подешевеет - будет не так обидно
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А что это вы топите таким количеством газа ??? У моих родителей дом 240 метров. Уходит 1000 кубов за сезон (шесть месяцев). Правда, часть дома отапливается электричеством.
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Неплохо бы указывать местоположение. Если Одесса - охотно поверю.
Если пригород Киева - озвученные Вами цифры для указанной площади нереальны, при использовании только газа.
А если "часть дома отапливается электричеством" - то для объективности нужно представлять, какая часть из 240 м.
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Пригород Киева. Чабаны. Электричеством отапливается примерно треть дома. Ну и топят не до +25, а где-то до +18 )).
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Странно. Видимо, в Гатном (через дорогу) климат резко отличается
Потому что, несмотря на все меры по энергосбережению и температуре в жилой (не хозчасти - там значительно ниже) части дома макс. 19 градусов, я имею годовой расход на уровне около 5 тыс. кубов, из них на отопительный сезон приходится 4.4-4.6 тыс.
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не только от климата зависит(не знаю какие меры вы предпринимаете). Закарпатье, дом 180м2, гараж 24м2, все обогреваем только газом, в жилых комнатах , кухнях, ваннах - 22-23градуса, в гостинной, прихожей, терморегуляторы стоят на 12* Цельсия, один раз за три года чувствовал, что включились, а так - холодные. Дом по периметру утеплен(потолки в т. ч.)В кухне и ванных комнатах теплый пол(в контуре с радиаторами). Окна с формулой пакета 4Е-14ар-4-14ар-4Е. Потребление(сейчас специально посчитал на 104юа) за 12месяцев 2569м3. Обычный двухконтурный газовый котел. Как то так...
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Ваши цифры похожи на реальные - если (грубо) пропорционально пересчитать их для моего дома 265м2, то получим около 3800 кубов, что отличается от моего среднего реального потребления за почти 10 лет всего на 30% (здесь уже играет роль и то, какая была зима, и проект, и защищенность от ветров ландшафтом/деревьями и пр.). Т.е. это реальные значения. А вот разница в 4.5 раза (1000 м3 в сезон) - нет.
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це наклеп! після петі в Україні не залишилося зубожілих пенсіонерів! -
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Коли заходите на свою сторінку в 104юа, там таке висить- Вниманию участников акции «Твоя энергонезависимость»
"Заказывать и оплачивать объемы газа на октябрь-март по цене 5.99553 грн/ куб.м можно до 25 сентября, нажав либо на баннер акции в любом разделе кабинета, либо на кнопку с названием акции в разделе Мои данные, или по ссылке.
По этой же ссылке на раздел акции можно отслеживать поступления средств за предоплаченные объемы на счет поставщика, а в дальнейшем - детали использования.
В разделе Расчеты за газ предоплаты за акционный газ не отобразятся, задолженность или переплата на текущую дату учитывает только платежи и начисления за газ на общих условиях (по ценам ПСО)."
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Списки висят в подъездах . "Почётные должники" за коммуналку .
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А полная цена какая , с ндс, с транспортировко , с посредническими , да ещё и за хранение сколько насчитают ? Как бы не вышло в конечном результате дороже .
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Пенсионеры счастливы...взяли вот так запросто...выложили 120000 грн....и купили себе газу...по дешевке...наверное и пенсию получили наперед....за десять лет... Газ на зиму по "летним ценам" уже приобрели более 7 тысяч украинских семей, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4958
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абсурд. зимой потребление газа больше значит и цена должна быть ниже. и вообще беня сказал что цена газа должна быть 3000 гривен за 1000 кубов.
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Чому нахлєбалово? Все чікі-пукі від "слуг урода", як і пообіцяв зєбілам Великий Кон Чен Ий.. Чи ти зелений чимось не задоволений 😕
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Я то піду... А тобе залишаю дихати газом власного виробництва . Дивись лише, не вчадій бо ти мені ще будеш потрібним 😃
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никто ничего не знает про ценообразование на газ, но все упорно покупают наперед...нафтогаз нас за дебилов считает???
..это как, ОККО сейчас оголосыть акцию: Купи бенза по летней цене 1000 литров иполучи зимой скидку 2 грн....)))
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Та в любої мережі АЗС є талони, купляй собі на випадок зросту ціни на бензин, нормальна акція, купляють не заради прибутку, купляють щоб не втратити.
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та после авиаса как-то не хо))).вог тоже недавно чудил))
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Не знаю як у вас, у нас ВОГ має неякісний бензин, ОККО ще нормальний ну і місцеві мережі непоганий румунський женуть.
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Ну и лохи. Зеля сказал , что тарифы будут опускаться. Ведь правда ?
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На биржах прогнозируют снижение цены газа ещё на 20 процентов.
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