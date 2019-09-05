 Газ на зиму за "літніми цінами" вже придбали понад 7 тисяч українських сімей, - "Нафтогаз"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Загальний обсяг газу, замовлений споживачами на умовах "Газового запасу", становить майже 4,5 млн куб. м.
До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості.
Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. Нафтогаз сподівається, що вони дозволять своїм клієнтам скористатись перевагами програми "Газовий запас".
В "Нафтогазі" нагадали, шо продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.
"Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Скористатися пропозицією можна до 25 вересня. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника)", - сказано в повідомленні.
Значит вся Конча заспа...и им подобные...закупили себе газ по дешевке...а зубожилый пенсионер будет платить по полной...потому что у него тупо нет денег что бы купить сразу этот газ....
Все для простого нарИда...
Если пригород Киева - озвученные Вами цифры для указанной площади нереальны, при использовании только газа.
А если "часть дома отапливается электричеством" - то для объективности нужно представлять, какая часть из 240 м.
Потому что, несмотря на все меры по энергосбережению и температуре в жилой (не хозчасти - там значительно ниже) части дома макс. 19 градусов, я имею годовой расход на уровне около 5 тыс. кубов, из них на отопительный сезон приходится 4.4-4.6 тыс.
"Заказывать и оплачивать объемы газа на октябрь-март по цене 5.99553 грн/ куб.м можно до 25 сентября, нажав либо на баннер акции в любом разделе кабинета, либо на кнопку с названием акции в разделе Мои данные, или по ссылке.
По этой же ссылке на раздел акции можно отслеживать поступления средств за предоплаченные объемы на счет поставщика, а в дальнейшем - детали использования.
В разделе Расчеты за газ предоплаты за акционный газ не отобразятся, задолженность или переплата на текущую дату учитывает только платежи и начисления за газ на общих условиях (по ценам ПСО)."
😁
..это как, ОККО сейчас оголосыть акцию: Купи бенза по летней цене 1000 литров иполучи зимой скидку 2 грн....)))