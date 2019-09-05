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 Політика України
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Все про:Зеленський (2629) Міноборони (2764) розвідка (1444) Скібіцький (84)

 Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький

Президент України щорічно своїм указом визначає пріоритетні завдання розвідувальних органів на рік, тому в листопаді 2019 року вони мають бути сформульовані.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до нормативних документів, ці завдання на наступний рік мають бути поставлені в листопаді 2019 року. Якщо навіть затягується цей процес, бо він складний і охоплює всі сфери діяльності й усі розвідувальні органи України, то, як правило, в лютому-березні ми вже маємо пріоритетні завдання. Але безпосереднє планування розвідки починається вже у вересні", - заявив Скібіцький.

Також він зазначив, що завдання ставиться і ГУР, і військовим підрозділам, які виконують завдання в полі, це й розвідувальна авіація, і засоби розвідки флоту, і підрозділи розвідки Сухопутних військ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146609
 
 
 Топ коментарі
 
після звільнення Цемаха можа тільки уявити , що напріорітетить нарик Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 8442
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Добывать сценарии сериалов-конкурентов "Сватов" до начала их съемки Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 4626
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Хіба ще не визначився? "Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство."
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після звільнення Цемаха можа тільки уявити , що напріорітетить нарик Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 8442
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Надо срочно Семочко возвращать из резерва! усилить Демчиной и Матиосом! Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 9546
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Добывать сценарии сериалов-конкурентов "Сватов" до начала их съемки Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 4626
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Хіба ще не визначився? "Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство."
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Ну так этож потужно и нэчувано рехформированный за 5 лет от Поросенко.
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Зеб, Атикоррупционный суд это реформа Порошенко или Зелемойского?
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Міняй методичку, цей фуфул вже не працює. Навіть зебіли вже дотумкали, що суДДі належали і належуть портнову
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Порохосраки сожрите карамелек просроченных и Узбагойтесь твари ущербные.
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Завдання намбер ван - не ловити ТЕРОРИСТІВ на дамбасі.
Бо клопітно їх через суди випускати.
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Если бы точно такая же статья была о Порошенко, а не о Зеленском, то порохоботы уже бы усилено лизали задницу своему хозяину и кричали во все горло, что у нас такой крутой президент.
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Лишнехромосомный, Порошенко лично имеет знания и опыт во многом, в отличие от твоего Зелемойского и успешный опыт противодействия паРаше на международной арене, а чтобы успешно противодействовать, необходимо знать - какую информацию собирать и не только для Украины, но и для союзников.
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Вот интересно, тупой порохобот, когда твой барыга держал часть своего бизнеса на территории страны-агрессора, то он таким образом боролся с агрессором? Или когда наших моряков отправили на авантюрное задание, фактически отдали в лапы оккупантам - это тоже было "успешное противодействие" агрессору? Или когда благодаря дичайшей халатности и вопиющему непрофессионализму высшего военного командования во главе с Порошенко у нас взрывались один за другим военные склады, то это тоже было проявлением эффективной борьбы с агрессором?
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нуну а ты думал мы с бибизянами воюем Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 4616 твой профессионализм где показан- хвиля сектор вч Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 7008
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так вовка хоть в курсе чем разведка занимается или он только из сериалов сру знает Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 7320
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Шуткуєте? Він їм напрямок вказує. "Зеленский в ноябре определит приоритетные задания для военной разведки на 2020 год, - Скибицкий"
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как грят в 3ке и в 8 ке нам- трусишка с пианино не указ
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Интересно, порохоботы, а ваш барыга, который до своего президентского срока тоже не имел никакого отношения к разведке, откуда узнал ее функции?
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Уже определил. Какая нах. разведка если все указания Киеву дают из кремля а СБУ ето филиал ФСБ.
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И кто автор этого бреда? Дебильные кацапские пропагандоны или не менее дебильные порохоботы?
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ага. разведке сегодня в лицо плюнули.
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А когда разведка была вынуждена отчитываться перед лживым барыгой-коррупционером, то все было нормально, да?
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Разведка тогда отчитывалась перед СНБО,а не лично перед ПАПом!!!
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пріорітєт уже січас ясєн - навєки с масквою! навєкі с расєйскім наротом!
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Зебилы , в Украине прошли выборы 21 апреля , в Дании прошли выборы 5 июни. Вот результат : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард (фото-News Oresund/wikimedia).

1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?

2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
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зеля для детей педофилов разрешил не кастрировать
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Как что?!Обьявил чертями и коррупционерами половину чиновников и меров Украины...и поснимав их,поставил на их место своих друзей!!!Пенсы и зебобики в неописуемом восторге!!!!!!!!!А вы о каких то детях из бедных семей бормочите!!!)))
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А чому так пізно? Шостий рік йде війна з рашистами, а говнокамандующій то на пляжі з бойфрендами відпочиває, то по фонтанах скаче, то терористів і вбивць з під суду відпускає , то просто дурня валяє... А тепер що, цей блаЗєнь чекає коли приїде його чувіха з Мокші і привезе йому сценарій феесбешних авторів на тему як йому "обустроить" розвідку?......
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После сегодняшнего освобождения Цемаха Зеленський скорее всего поставит задачу разведчикам разбегаться в разные стороны,пока те ещё живы.
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урекать квн і камєді -тоді залишиться тільки ліга смєха!
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ыдыйоты... они так и не поняли, что есть две вещи, которые любят тишину - это разведка и финансы...
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За справедливістю, тепер пріоритет для розвідки - нагодувати Зелебобу мацою.
Можна це зробити навіть у 2019, ще ж лише вересень.
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Он уже стал крутым разведчиком?
Документ должны подготовить специалисты, а президент должен утвердить его.
Дебилы, мля.
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Ну решили подхалимы сделать из Зе,генералисимуса...пропустив букву У(у зеленского,а не зеленский)...бывает!!!)))
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Нормальные спецы будут смотреть на зелебобо как солдат на вошу...
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сорри, а нескромный вопрос - ОН ЧТО-ТО ПОНИМАЕТ В РАЗВЕДКЕ???
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Блазень буде визначати пріоритетні завдання для військової розвідки?
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Не забудь приказать, чтобы побольше пленных орков брали. Чтобы можно было Украину Путину продавать оптом и в розницу.
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Спецы(дай Бог Вам здоровья),которые брали Цемаха с замиранием сердца ждут советов ЗЕро,просирающего их работу и имидж Украины.
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