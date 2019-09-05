 Зеленський у листопаді визначить пріоритетні завдання для військової розвідки на 2020 рік, - Скібіцький

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до нормативних документів, ці завдання на наступний рік мають бути поставлені в листопаді 2019 року. Якщо навіть затягується цей процес, бо він складний і охоплює всі сфери діяльності й усі розвідувальні органи України, то, як правило, в лютому-березні ми вже маємо пріоритетні завдання. Але безпосереднє планування розвідки починається вже у вересні", - заявив Скібіцький.
Також він зазначив, що завдання ставиться і ГУР, і військовим підрозділам, які виконують завдання в полі, це й розвідувальна авіація, і засоби розвідки флоту, і підрозділи розвідки Сухопутних військ.
Бо клопітно їх через суди випускати.
1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?
2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
Можна це зробити навіть у 2019, ще ж лише вересень.
Документ должны подготовить специалисты, а президент должен утвердить его.
Дебилы, мля.