 Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі журналу НВ.

Так, Кулеба назвав три свої головні завдання:

Повинна ефективно запрацювати система координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Ці питання пронизують практично всі органи і відомства, і вони мають буквально жити цим, а не сприймати інтеграцію як додаткове навантаження, яким потрібно займатися за залишковим принципом. Така система забезпечить розробку, ухвалення та впровадження тих славнозвісних європейських стандартів практично в усіх сферах нашого життя. Україна і ЄС повинні стати єдиним економічним простором. Умови доступу українських товарів і послуг на загальний ринок країн ЄС мають відповідати амбітній динаміці торгівлі. Для цього потрібно зробити багато роботи не тільки нам, а й Євросоюзу. Експортні квоти, митна співпраця, доступ до державних закупівель в ЄС — це елементи полегшення доступу. Щоб українці почали забувати вислови на кшталт "поїхати в Європу", "як у Європі", тому що Європа буде тут, в Україні. Ми будемо їздити в Німеччину, Францію і куди завгодно, відчуваючи себе частиною Європи. І вони також будуть їздити до нас, як в одну з країн великої Європи.

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