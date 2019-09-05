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 Політика України
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Все про:Кабмін (3087) Кулеба Дмитро (117)

 Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра

Новий віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сподівається, що за підсумками його роботи українці зможуть відчути себе повноцінною частиною Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі журналу НВ.

Так, Кулеба назвав три свої головні завдання:

  1. Повинна ефективно запрацювати система координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Ці питання пронизують практично всі органи і відомства, і вони мають буквально жити цим, а не сприймати інтеграцію як додаткове навантаження, яким потрібно займатися за залишковим принципом. Така система забезпечить розробку, ухвалення та впровадження тих славнозвісних європейських стандартів практично в усіх сферах нашого життя.
  2. Україна і ЄС повинні стати єдиним економічним простором. Умови доступу українських товарів і послуг на загальний ринок країн ЄС мають відповідати амбітній динаміці торгівлі. Для цього потрібно зробити багато роботи не тільки нам, а й Євросоюзу. Експортні квоти, митна співпраця, доступ до державних закупівель в ЄС — це елементи полегшення доступу.
  3. Щоб українці почали забувати вислови на кшталт "поїхати в Європу", "як у Європі", тому що Європа буде тут, в Україні. Ми будемо їздити в Німеччину, Францію і куди завгодно, відчуваючи себе частиною Європи. І вони також будуть їздити до нас, як в одну з країн великої Європи.

Читайте також: Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146608
 
   
 Топ коментарі
 
со шмарклей украинцы все чаще видят вокруг "как в расеи"
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выдача цемеха, "разговор об Украине без Украины", построение авторитаризма.. та даже закон об принудительной регистрации мобил по IMEI (что есть только в кндр и будет - в рашке) - уже о многом говорит.
В США и ряда других стран Европы отменили регистрацию сим по докам. Так как сочли этот процесс не эффективным и не нужным.
Все эти "белые" методы борьбы добра со злом негативно сказываются только на законопослушных граждан. Кому надо зарегистрирует на бомжа 10 симок и будет делать свои грязные дела. Еще ни один запрет в таком духе не привел к профиту.(с)
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Давайте згадувати як на росії ?
Да ?
Ох, ви і уроди... бо тільки уроди можуть випутити терориста под лічноє обязатєльство.
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Шаурма, ремонт в офісі президента, самокати/велосипеди, секс по телефону і весь хайп дуже швидко надоїсть людям.

Ну для замилювання очей посадять когось, напевно. Але спершу своїх випустять (Єфремови, Портнови, Богатирьови всякі ... ) - чужих посадяиь. Але і цей цирк швидко надоїсть.
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так то ЛЮДЯМ)) а зебилы готовы пять лет орать "дайте ему еще 100 дней!" или отмазки "ему мешают попередники!" Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 6654
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Это сладкая мечта зебобиков типа тебя....
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Украинцы должны начать забывать выражение "как в Европе": ... украинцам интересны результаты, а не лозунги как при Брежневе
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Как там было.. "Благодаря наше Партии.надои молока увеличились втрое" Українці мають почати забувати вислів "як у Європі": Кулеба озвучив три головні завдання на посаді віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 180
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Быстро. Я понимаю, что он хочет сказать: не должно быть разницы между Украиной и Европой. Тогда союз "как" должен бы исчезнуть сам собой. Только пока наблюдается обратная картина: разница между Украиной и Россией сокращается. А скоро и совсем сотрется при таких темпах.
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Набрався сил і прочитав нижче заголовка. Хочу сказати - банальний популізм для тупої вівці. Думаю, якщо ти діяч такого рівня, то повинен говорити не "що треба", а "як це зробити", бажано поетапно з зазначенням термінів.
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то чего боялся путин таки произошло россияне смотрят что сейчас происходит в нашей стране и реакция их явно не на руку кремлю.....сайт антикор.... Елена Тарабаева....Зеленский своими действиями вызывает у меня белую зависть . он молодец хочу как на Украине.....Надежда россиянка..... Александр Ивановкуда путину до Зеленского кишка тонка на такие решения..... Александр Иванов..... ну блин Украина Грузия Армения.... когда уже мы скинем этот тоталитарный режим?... вот так прохомедведчуковскопутиские уроды.
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Мнєніє кацапов нам очєнь важно - продолжай(те).
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нам? васек не нам а глупому провокатору с тупой кликухой .
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Не несіть пургу, не будьте як піськов!
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"Трин.еть не делать". Забувати вираз "как в Европе", бо більше ви туди й не збираєтесь йти. Про це свідчать ваші вчинки
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В Європі терористів не відпускають під особисте зобов'язання!
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Интересно, сколько еще десятилетий будут кормить украинцев этим инфантильным бредом про Европу.
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Понятно,что забудем, потому что Зеленский и его шпана ведет нас в Азию, забывая,что мы все таки европейцы, а не азиаты.
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а сколько в наших головах будет сидеть слово "евроремонт"?
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Угу, как в Европе у нас только цены и тарифы, делайте и доходы "как в Европе", тобишь европейскими.
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