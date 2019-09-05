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 Політика України
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Все про:НАБУ (2091) Зеленський (2629) Ситник (513)

 Не бачу загрози незалежності Бюро в дозволі президенту призначати главу НАБУ, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не бачить загроз незалежності Бюро у зв'язку з можливістю ухвалення парламентом президентського законопроєкту, що закріплює в Конституції повноваження президента щодо звільнення та призначення директора НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Необхідно оцінити не стільки сам законопроєкт, скільки спекуляції і маніпуляції, які пішли навколо нього. Я чув виступи окремих депутатів з опозиційних фракцій, що це замах на незалежність Антикорупційного бюро. Хочу відразу уточнити, що в Конституції просто продубльовано право президента призначати директора Антикорупційного бюро і створювати Антикорупційне бюро. Але призначення директора Бюро визначено законом про НАБУ. Тобто конкурс, який був передбачений з обрання директора НАБУ, залишається. Це (законопроєкт. - Ред.) - просто перенесення положення закону до Конституції, не більше і не менше", - пояснив Ситник на брифінгу в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що жодних ризиків з ухваленням цього закону не з'явиться, Ситник сказав: "Побачимо. Але маніпуляцій і спекуляцій про те, що це замах на незалежність, - (цього в нині оприлюдненому на сайті парламенту законопроєкті. - Ред. ) немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник

Також він додав, що залишається на своїй посаді і не має наміру йти з посади. "У мене є термін повноважень ... Зараз працюємо", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи залишається він на посаді.

Нагадаємо, 4 вересня комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146606
 
   
 Топ коментарі
 
начал лизать.
все видят, а он не видит
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Сытник,как там дело с твоим отдыхом за чужой счет? Ничего страшного в этом не видишь? Не вижу угрозы независимости Бюро в разрешении президенту назначать главу НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 1938
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Сытник тупо лег под ЗЕ, свое кресло сохранил и теперь конечно он ничего не видит. Ему не важно кому служить и чьи интересы обслуживать Зеленского или как раньше Пороха
Не бачу загрози незалежності Бюро в дозволі президенту призначати главу НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 6094
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Почали ремигати ту ж саму жвачку шо і папірєднікі. Шило на мило.
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папірєднікі через конкурс призначали
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какая разница если все равно сытник в упор не замечал коррупцию у друзей и родичей "попередников" кононека и грановского так никто ни в чем и не обвинил Не бачу загрози незалежності Бюро в дозволі президенту призначати главу НАБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 3745
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Сытник,как там дело с твоим отдыхом за чужой счет? Ничего страшного в этом не видишь? Не вижу угрозы независимости Бюро в разрешении президенту назначать главу НАБУ, - Сытник - Цензор.НЕТ 1938
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Дело замяли тихонько, вот и поумнел сразу. Удобный клиент, которого всегда можно держать на крючке компромата. Не сделает и не скажет ничего лишнего.
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О как оно! лояльный!? носки и трусы точно зелёные............
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Вывод : надо жить честно , а если не получается , приспосабливаться .
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начал лизать.
все видят, а он не видит
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А кто видит! Порох с компашей? Протри уши и глаза! Ни хрена не меняется, а только убирается возможность опротестовать решения в КСУ. Менять закон - да, наверное надо, но это требует много времени, а мародеров сажать надо сейчас!
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ты не кипишуй сильно, приступ еще хватит.
конституция имеет преимущество перед законом про набу.
если конкурс на должность и будет, он будет формальным, т.к. директора будет назначать президент.
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А если честно, много ли дали так называемые "открытые конкурсы" на должности НАБУ, САП, НАЗК, ГБР? Один хрен состав комиссий по отбору кандидатур определялся президентом (Порошенко) и его командой, так для чего городить огород? Так хоть будет ясно с кого спрашивать. А так с кого спросить чем три года занималась пани Корчак.
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Якщо не вбачає, то значить вже залежний.
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Всё правильно.

Он же не сказал, что угроза есть и независимое становится зависимым.

Он сказал, что не видит этого.

Чисто вопрос зрения.
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Сытник тупо лег под ЗЕ, свое кресло сохранил и теперь конечно он ничего не видит. Ему не важно кому служить и чьи интересы обслуживать Зеленского или как раньше Пороха

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звичайно нє відіт, бо думає що там лишиться...от тільки ку..й в жопу
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какие могут быть угрозы, если набу не тай неделе закрыло дело распиле бюджетных бабок на фильм 95 квартала и ладно бы они их потратили на что-то путнее, а так на очередной русскоязычный фильмец
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Только вот манипуляции и спекуляции не являются законом, а потому обсуждать их смысла нет. Что есть смысл обсудить, на кой ляд потребовалось скомороху(или может не ему, а к примеру Портнову) дублировать закон путем его внесения в Конституцию. Может быть Портнову и иже с ним нужна абсолютная власть?
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Парад дібілів не читавших законопроект в коментарях.
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В НАБУ никогда не было независимости и никогда не будет, раньше Сытник подчинялся Пороху, а теперь подчиняется Зе. Так что ничего не меняется((
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здається, Ситник намагається подружитись з новою владою.і зустрічі ці таємні з Богданом..
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