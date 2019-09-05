 Не бачу загрози незалежності Бюро в дозволі президенту призначати главу НАБУ, - Ситник

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Необхідно оцінити не стільки сам законопроєкт, скільки спекуляції і маніпуляції, які пішли навколо нього. Я чув виступи окремих депутатів з опозиційних фракцій, що це замах на незалежність Антикорупційного бюро. Хочу відразу уточнити, що в Конституції просто продубльовано право президента призначати директора Антикорупційного бюро і створювати Антикорупційне бюро. Але призначення директора Бюро визначено законом про НАБУ. Тобто конкурс, який був передбачений з обрання директора НАБУ, залишається. Це (законопроєкт. - Ред.) - просто перенесення положення закону до Конституції, не більше і не менше", - пояснив Ситник на брифінгу в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що жодних ризиків з ухваленням цього закону не з'явиться, Ситник сказав: "Побачимо. Але маніпуляцій і спекуляцій про те, що це замах на незалежність, - (цього в нині оприлюдненому на сайті парламенту законопроєкті. - Ред. ) немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник

Також він додав, що залишається на своїй посаді і не має наміру йти з посади. "У мене є термін повноважень ... Зараз працюємо", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання про те, чи залишається він на посаді.

Нагадаємо, 4 вересня комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.