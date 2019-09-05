 Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, під час розгляду апеляції прокурор Олег Пересада запевнив суд у тому, що на волі Цемах не буде в безпеці - адже Москва може ліквідувати незручного свідка.
Сам Володимир Цемах під час перерви в судовому засіданні на питання журналістів про те, чи вважає він, що на волі йому загрожує небезпека, відповів: "Я маячню не коментую".
Фото Олена Лунькова
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Я даже быстрее поверю, что подонка освободили за деньги или по звонку Порошенко,
чтобы спровоцировать кризис доверия к Зеленскому. Это в стиле гнидок
порохоботских.
А раз спамите меня всех порохоботской шоблой, значит я ближе к истине, чем всё ваше фейкалометание в Зеленского в этой ветке вместе взятое. Ч.Т.Д.
Потому, что Англией правят англичане, Францией - французы, Израилем - израильтяне.
И только одной несчастной страной, в которой живут дебилы (73%) правят не дебилы, а жиды.
От этого несоответствия - и все проблемы...
и это не лечится.
А не, це ж Зе.
Ну тада можно, да зеблики.
Всех уже продали, а вы признаться не хотите.
укр...пракурор...-абвинитиль
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3146605
и про украинский штурмовик с капитаном Волошиным, и про Бук с правосеками.
И вот стрельнуло - на радость Петюне и его ликующей ботоферме - в спину Украине стрельнуло!
> Хряк оставил в наследство целые гнездовья гнидок
Ты у нас такой дурак по суботам али как?
Такую ахинею может нести только открвенный долбо.б.
про преза вообще молчу... ******
пока Богдан команду с Банковой не дал, этот судья и подумать не мог, что так можно!!!
за Петин мильончик,
что он в Украине украл.
клоун, пиши следующий стишок ...
Зеленчуки, може це "спєцоперація"?
Ну это , как Зеленский нес околесицу перед выборами, вешаю лапшу на уши лоХторату, про Роттердам+, тарифы и з/платы учителям по 4К у.е.
- - -
(povtor zaspamlennogo porhobotami)
Вот и маемо шо маемо.
Та тварина(бо людина таке не вчинила би) допомогла у вбивстві невинних людей,серед яких і діточки...Як так можна!Чи той суддя Бога не боїться?
вы понимаете что делаете? Раструбили, что Цемах - ключевой свидетель, а завтра этот свидетель заявит в Москве на пресс-конференции, что сам видел, как малазийский Боинг был сбит Буком, экипаж которого состоял из правосеков-карателей, а командовал ими лично Ярош, выполняя приказ преступной хунты во главе с Порошенко.
вам такой сценарий Портянка нарисовал чтобы посадить Пороха за военные преступления?
или просто, подставить ВСУ и Украину по крупному как военного преступника
Питання чий.
Якщо це від Зе, щоб звільнити полонених, то дурнішої речі годі і уявити.
З РФ піде потужна інформаатака під гаслом "Україна звільнила Цемаха, щоб він не сказав ПРАВДУ в суді!".
Євросоюз і США переглянуть і допомогу Україні і санкції проти РФ.
Спецслужби РФ використають це, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні (в коментах поливають брудом і прихільників Зе, і опонентів, і закликають патріотичні сили діяти).
Можливо звільнення Цемаха, це спецоперація РФ.
Але це малоімовірно.
Лишається слабенька надія, що Цемаха відпустили, щоб зняти зможливі звинувачення у неправомірних діях силовиків при його затриманні. Тоді слід чекати негайного повторного затримання його в Україні.
Я даже быстрее поверю, что подонка освободили за деньги или по звонку Порошенко,
чтобы спровоцировать кризис доверия к Зеленскому. Это в стиле гнидок.
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(povtor zaspamlennogo porohobotami)