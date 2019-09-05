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Все про:апеляція (231) Апеляційний суд (130) Цемах (17)

 Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. ВIДЕО

Після повернення з нарадчої кімнати судді Апеляційного суду міста Києва озвучили своє рішення щодо продовження тримання під вартою Володимира Цемаха - відпустити його під особисте зобов'язання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Видео Радио Свобода

Нагадаємо, під час розгляду апеляції прокурор Олег Пересада запевнив суд у тому, що на волі Цемах не буде в безпеці - адже Москва може ліквідувати незручного свідка.

Сам Володимир Цемах під час перерви в судовому засіданні на питання журналістів про те, чи вважає він, що на волі йому загрожує небезпека, відповів: "Я маячню не коментую".

Читайте також: Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор



Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобовязання 01
Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобовязання 02
Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобовязання 03

Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобовязання 04

Фото Олена Лунькова

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146605
 
   
 Топ коментарі
 
интересно что чувствуют спецы, которые похищали и доставляли его с оккупированной территории, рискуя собственными жизнями ? Ну как так можно ?
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Прогнулись под *****. А ведь эта козлинв лишнехромосомная запросто может кинуть всех Зепереговорщиков по обмену. Смотрим что будет.
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Суды пока под контролем людей Порохла. Так что это решение - их рук дело.

Я даже быстрее поверю, что подонка освободили за деньги или по звонку Порошенко,
чтобы спровоцировать кризис доверия к Зеленскому. Это в стиле гнидок
порохоботских.
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ну давайте тк. суд реально не має бути ні під чим контролем. бо інакше - це просто не суд. і не важливо чи пороботи чи зелебобіки у нас вожді.
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как должно быть и шо маемо - то в Украине две большие разницы.

А раз спамите меня всех порохоботской шоблой, значит я ближе к истине, чем всё ваше фейкалометание в Зеленского в этой ветке вместе взятое. Ч.Т.Д.
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А вы знаете, почему так происходит?
Потому, что Англией правят англичане, Францией - французы, Израилем - израильтяне.
И только одной несчастной страной, в которой живут дебилы (73%) правят не дебилы, а жиды.
От этого несоответствия - и все проблемы...
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У меня другая теория - 8% ложка дёгтя в бочке меда. Вот вам и результат.
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нет, просто у тебя ватоумие.
и это не лечится.
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це можливо і правда. але ось мені здається це сталось через мову якою ви пишете. манкуртизм.
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да неужели, а вот отпускали его на мове и сливают страну тоже на мове.
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Зелерасты,пусть вам по жизни встречаются только такие как вы.
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Я в полном а..хуе.... Слов нет. Жаль, что люди которые его выпустили, не летели ранее на сбитом Боинге в небе Донбассе.
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Осталось зеленим дибілам тільки ше боінг на себе взяти. Сопляки 95 -ті.
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тільки не на себе, а на Україну - це ми з вами розплачуватимемося за збитий боїнг за рішеннями міжнародних судів
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интересно, чем власть попытается сейчас перебить эту новость? Резонанс большой
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а нічим - щеплення вже зроблено - відміна парада, пенсії йюдам, розтоптаний каравай, оправдані та випущені сєпари і беркути... - стерпіли, значить і всьо остальнойє проковтнемо!
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Будь проклят весь зелений скот який творить ватний беспредєл в країні.
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Надеюсь - одна из последних конвульсий потужно реформированной Порошеном системы.
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I Ka 538a282a, знову Порох в штані Зеленського серить. А те, що одразу після звільнення Цемаха ***** заявило, що обмін полоненими "підходить до фіналу" - це просто співпадіння, і зовсім не свідчить про те, що Зе заради піару вимінює головного свідка по Боїнгу на моряків, яких рашка і так повинна відпустити
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АААААААА Порох сажает патриотов, освобождает сепаров.
А не, це ж Зе.
Ну тада можно, да зеблики.
Всех уже продали, а вы признаться не хотите.
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Добре, хоч Ківі і Моторила живими в полон не взяли, а то і їх нас суд, під ''чесне слово ополченця" би відпустив Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 1687
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я надаю, це станеться обов'язково. і їх родини теж та всі хто з ними пов'язані. просто вони втратили контроль над собою. повірили в свою безсмертність навіть.
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це те шо я пишу можливо лячно. але більш лячно те що ці так звані суди роблять
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"Как я понимаю, господин Цемах будет достаточно труднодоступным для международной следственной группы. У него есть личное обязательство, но средств контроля, как электронный браслет или способа отслеживать его местонахождение, у нас нет", - пояснил представитель обвинения.
укр...пракурор...-абвинитиль

ахахаха

Источник: https://censor.net.ua/n3146605
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они свою задачу выполнили и сапораспустились.
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Сьогодні загинув Воїн із підрозділу Азов...майте якись розум "сеньйор"...
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Тепер Нідерланди висунусь усі звинувачення по збитому Боінгу до України. І Україна буде виплачувати усі компенсації за збитий літак.
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ну а чому б і ні. раз тут таке населення. без роу без племені без шани
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ключевой свидетель в Москве расскажет все.......
и про украинский штурмовик с капитаном Волошиным, и про Бук с правосеками. Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 3210
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а Нідерланди часом не допомагали будувати міст у Крим...а позиція у ПАРЄ щодо повернення Шишкостану...
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Странно - тех, кто "просто стоял на блокпостах" без разговоров сажают на 8-10 лет (и это правильно!). А этого никак не рядового сепара отпускают "под личное обязательство". Откуда такие судьи и суды берутся?
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я гадаю, шановний москвобалачний друже, нічого дивного немає. все дуже ясно порзоро зрозуміло.
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Хряк оставил в наследство целые гнездовья гнидок в разных институциях украинского державы включая и суды.

И вот стрельнуло - на радость Петюне и его ликующей ботоферме - в спину Украине стрельнуло!
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бери бльше - все з піпередніка ющенка сталось - який не повісив янука
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I Ka 538a282a

> Хряк оставил в наследство целые гнездовья гнидок

Ты у нас такой дурак по суботам али как?
Такую ахинею может нести только открвенный долбо.б.
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Судьи хуже проституток)
про преза вообще молчу... ******
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да не будьте вы таким наивным!!!
пока Богдан команду с Банковой не дал, этот судья и подумать не мог, что так можно!!!
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выходит, сбу нужны секретные тюрьмы. иначе они просто не смогут работать. всех пойманных суды будут сразу отпускать.
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пяши фейкометчик
за Петин мильончик,
что он в Украине украл.
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Никогда еще агент Буратино не был так близко к провалу...
Зеленчуки, може це "спєцоперація"?
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только почему-то за спецоперацией чвствуется радостное похрюкивание дорвавшейся до выгребной ямы поросни.
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то у тебя просто мозгов нет, они же теперь в оппозиции к владе, им положено вскрывать все недостатки!
Ну это , как Зеленский нес околесицу перед выборами, вешаю лапшу на уши лоХторату, про Роттердам+, тарифы и з/платы учителям по 4К у.е.
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Понимаю, ляпнуть ведь больше нечего, кроме как про папередников...
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Петенька радостно потирает потные ручанки. Заложенные под потужно реформаированной судебной системой бомбочки начали подрываться.

- - -
(povtor zaspamlennogo porhobotami)
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вертаємо янука та азірова, а що... зараз суд легко виправдає.
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мені здається що обрання зелебобіка не означає шо йому можна роботи що заманеться
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Вот гнидки как раз и засидели судебную систему Украины за 5 лет потужных реформ Порошенко.

Вот и маемо шо маемо.
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Що ви натворили,люди...Де був ваш розум.Кого ви привели до влади...Випустити одного з вбивць 298 чоловік,це навіть не дно,це настільки цинічно і гидко,що нема слів.
Та тварина(бо людина таке не вчинила би) допомогла у вбивстві невинних людей,серед яких і діточки...Як так можна!Чи той суддя Бога не боїться?
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Але, ЗЕдолбо..****!

вы понимаете что делаете? Раструбили, что Цемах - ключевой свидетель, а завтра этот свидетель заявит в Москве на пресс-конференции, что сам видел, как малазийский Боинг был сбит Буком, экипаж которого состоял из правосеков-карателей, а командовал ими лично Ярош, выполняя приказ преступной хунты во главе с Порошенко.


вам такой сценарий Портянка нарисовал чтобы посадить Пороха за военные преступления?
или просто, подставить ВСУ и Украину по крупному как военного преступника Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 525
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прежде чам брать вилы в руки, надо научиться видеть и думать, а не только орать под дуду 8%-ых реваншистов порошенкова барыговластия.
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Реванш состоялся. Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 2658 У кого-то еще остались сомнения, КТО такой ваш клоун и на кого работает???
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это - одна из последних конвульсий потужно реформированной системы Порошенко.
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Судді виконали наказ, це без сумнівів.
Питання чий.
Якщо це від Зе, щоб звільнити полонених, то дурнішої речі годі і уявити.
З РФ піде потужна інформаатака під гаслом "Україна звільнила Цемаха, щоб він не сказав ПРАВДУ в суді!".
Євросоюз і США переглянуть і допомогу Україні і санкції проти РФ.
Спецслужби РФ використають це, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні (в коментах поливають брудом і прихільників Зе, і опонентів, і закликають патріотичні сили діяти).
Можливо звільнення Цемаха, це спецоперація РФ.
Але це малоімовірно.
Лишається слабенька надія, що Цемаха відпустили, щоб зняти зможливі звинувачення у неправомірних діях силовиків при його затриманні. Тоді слід чекати негайного повторного затримання його в Україні.
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Усі такі розумні в коментарях...пан Волкер висловить свою думку,тоді і будете щось коментувати...)))
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думаю, путлер приказал ликвидировать Цемаха на территории Украины
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это такой сигнал от новой власти, что террористов донбасса кремль всегда отмажет, типа воюйте спокойно, а это дно наблюдает весь мир и с кем он теперь будет разговаривать с кремлем или с слугами кремля, зечувак возрождает новоросию под аплодисменты избирателей цирка бени и так званные националисты сидят на сраке ровно, как и при вите енакиевском.
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Суды пока под контролем людей Порохла. Так что это решение - их рук дело.

Я даже быстрее поверю, что подонка освободили за деньги или по звонку Порошенко,
чтобы спровоцировать кризис доверия к Зеленскому. Это в стиле гнидок.

- - - -
(povtor zaspamlennogo porohobotami)
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Це якесь дно, неначе в дурдомі, як таке може бути?
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Сам в шоке, а порохоботные вон радостно плещутся в выгребной яме своих фейкалометаний в Зеленского...
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