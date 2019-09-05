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 Суспільство
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Все про:Київ (6449) Варченко Ольга (45) ДБР (469)

 "Чорні ріелтори" привласнили майно 12 померлих киян на загальну суму понад 15 млн грн, - Варченко

Група "чорних ріелторів", до якої входили кілька адвокатів, приватний нотаріус і вже колишній суддя Солом'янського районного суду Києва, привласнили майно 12 померлих киян на загальну суму понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомила у Facebook директор ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що в справі з'явилися нові подробиці, що спливли під час слідчих дій.

"Раніше повідомляли, що група, до якої входили адвокати, приватний нотаріус та нині вже колишній суддя Солом’янського районного суду Києва, імовірно, підробили документи, аби шахрайським шляхом привласнити собі майно померлих киян. Йшлося про 4 квартири у центральних районах столиці та кошти на депозитах. Виявилося – це була лише верхівка айсберга. У такий самий спосіб – підробляючи рішення судів, заповіти та інші офіційні документи – за попередньою версією слідства, ця злочинна група, імовірно, заволоділа майном ще 12 померлих", - зазначила Варченко.

За її словами, йдеться про 15 об'єктів нерухомості (квартири, гаражі, будинки) в Києві і Київській області.

"За попередньою оцінкою, загальна сума незаконно привласненого ними майна становить понад 10 мільйонів гривень. І це не враховуючи ті 5,6 мільйона, про які стало відомо раніше", - повідомила Варченко.

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Вона також зазначила, що досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Крім того, за словами Варченко, слідчі Центрального апарату ДБР провели обшуки в адвокатів і приватного нотаріуса, щоб вилучити документи, що стосуються незаконного заволодіння ними чужим майном. Якщо суд визнає вину перерахованих членів групи "чорних ріелторів", їх чекає до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146604
 
 
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несколько адвокатов, частный нотариус и уже бывший судья Соломенского районного суда Киева...
Не можна забирати монополію на право представницьтва в господарських справах у адвокатів, а то путін нападе.

А якщо забрати право у приватних нотаріусів рееструвати і переєструвати господарську нерухомість і віддати це право централізованих органам як в деяких дуже розвинутих країнах роблять, то він ще раз нападе.

А от судів чипати взагалі не можна бо вони служники Бога, і путін аж два рази нападе.

Обандичена країна.
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Фраза "если суд признает вину" - просто бомба. Разве суд осудит судью, который тоже в этом деле фигурирует? Никогда. Его потом свои же заплюют. Чтобы в нашей стране работало правосудие, нужен вообще суд из людей, которым на всех начхать, чтобы признать вину врача, если по его вине погиб человек, работника полиции, если подтасовал дело и посадил невиновного, судью, если принял незаконное решение и т.д. А так все руководствуются внутренним принципом " А если и мне придётся..."
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