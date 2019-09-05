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 Політика України
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Все про:армія РФ (1992) Крим (7382) розвідка (1444) Скібіцький (84)

 Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР

Російська Федерація створила потужне угруповання військ в окупованому Криму, яке забезпечує можливість проводити військові операції в усьому Чорноморському регіоні, а розміщені там засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання про найсерйозніші загрози безпеці для України, передає Цензор.НЕТ.

"На території Криму створено потужне угруповання, яке дозволяє Російській Федерації проводити операції взагалі в усьому регіоні Чорного моря. Це й повітряний компонент, який перекриває всю акваторію Чорного моря, це й надводний і підводний флот, сухопутний компонент, який на сьогодні посилився засобами ППО, що досягають нашої території майже до Києва", - заявив Скібіцький.

За його словами, також ведеться нарощування берегових ракетних комплексів, що дозволить знищувати надводні цілі майже на всій акваторії Чорного моря.

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"Не виключається розміщення й інших видів озброєння, серед іншого і ядерної зброї на території окупованого Криму", - наголосив представник ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146602
 
 
 Топ коментарі
 
Типичная порохоботская манипуляция. Эти сто дней кто был на посту премьера? - Гройсман, член барыговской команды. Вот к нему и все вопросы, а не к Зеленскому.
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Подождите, он же отвечает только за внешнюю политику и армию. Или вы уже изменили свое мнение?
"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?
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От тебя пованивает говницом... Видимо тем, которым обычно поливают всё и всех пороХОБОТЫ! Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР - Цензор.НЕТ 2802
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Зебилы , в Украине прошли выборы 21 апреля , в Дании прошли выборы 5 июни. Вот результат : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард (фото-News Oresund/wikimedia).

1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?

2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
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Данцы слобаки, у нас он простой учитель получает 4 тыщи баксов зп!!!
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так что ты в дании жопы фрицам моешь?🤣🤣едь домой плати налоги иначе это не работает порохоскот тупой
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Ты судишь людей по себе? Не все моют жопы как ты
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ну что сраный пастух может в дании делать?🤣🤣
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А вот жопу себе, иногда надо таки мыть! Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР - Цензор.НЕТ 4291
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От тебя пованивает говницом... Видимо тем, которым обычно поливают всё и всех пороХОБОТЫ! Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР - Цензор.НЕТ 2802
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Типичная порохоботская манипуляция. Эти сто дней кто был на посту премьера? - Гройсман, член барыговской команды. Вот к нему и все вопросы, а не к Зеленскому.
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Вы манипулируете ! Вопрос был не именно к том , что бы людям деньги дать , а вопрос был в том , что он вообще сделал для людей за 100 дней 2. Вы часто слышали как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся ? Вы вообще такое он него слышали ?
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Подождите, он же отвечает только за внешнюю политику и армию. Или вы уже изменили свое мнение?
"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?
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Подождите, он же отвечает только за внешнюю политику и армию. Или вы уже изменили свое мнение? -- а я то думал за страну в которой люди живут .

"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?-- вы же сами представили гройсмана плохим , так почему хорошей ваш Зеля не потребовал от гройсмана , что бы гройсман помог нуждающимся ? И ещё , вы не ответили , вы слышали от зели , как он говорил о помощи для нуждающимся? Может он говорит , вот прийдет новое правительство и мы сразу поможет нуждающимся?
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Какое это имеет отношение к группировки в Крыму ?
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Это единственное, что, пока еще, хорошо получается у засРашки
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Граблями и вилами уничтожим уродов .
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петро парашенко подарил просто крым свиньям но порохоскоты ДЯКУЕМО ДЯКУЕМО🤣🤣🤣
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Ты для кого это пишешь? Ты нацист , считающий других людей за тупое быдло , которые в это поверят ?
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я нацист?🤣🤣ты чмо фрицам жопы моешь а я нацист😁😁😁давай домой тут петя страну поднял
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Ты нацист ! Те кто моют жопе , для тебя уже не люди и ты ними брезгаешь?
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У нас теж є дещо шо дістане по всьому Криму. І шо?
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И ничего. У нас этого по количеству и по качеству пока значительно меньше. Да и достать - штука относительно не сложная. Как от ракетного удара защититься? О создании эффективной системы ПВО и ПРО за прошедшие 5 лет только говорили (да и то нечасто), а на практике не было сделано ничего.
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Ну ось зебєня як вазмьоцца і покаже їм кузькину мать.
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Для этого крым и захватиила,чтобы угрожать всем
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Всьому чорноморському регіону і ********* швидше віддасть все до Уралу китайцям, ніж віддасть Крим.
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