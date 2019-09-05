 Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання про найсерйозніші загрози безпеці для України, передає Цензор.НЕТ.
"На території Криму створено потужне угруповання, яке дозволяє Російській Федерації проводити операції взагалі в усьому регіоні Чорного моря. Це й повітряний компонент, який перекриває всю акваторію Чорного моря, це й надводний і підводний флот, сухопутний компонент, який на сьогодні посилився засобами ППО, що досягають нашої території майже до Києва", - заявив Скібіцький.
За його словами, також ведеться нарощування берегових ракетних комплексів, що дозволить знищувати надводні цілі майже на всій акваторії Чорного моря.
"Не виключається розміщення й інших видів озброєння, серед іншого і ядерної зброї на території окупованого Криму", - наголосив представник ГУР.
1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?
2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?
"как он говорил Гройсману что бы он помог нуждающимся" - а он должен говорить такое премьер-министру? У того своей головы на плечах нет?-- вы же сами представили гройсмана плохим , так почему хорошей ваш Зеля не потребовал от гройсмана , что бы гройсман помог нуждающимся ? И ещё , вы не ответили , вы слышали от зели , как он говорил о помощи для нуждающимся? Может он говорит , вот прийдет новое правительство и мы сразу поможет нуждающимся?