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 Політика України
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Все про:Білорусь (816) Зеленський (2629) Сюмар (152) Європейська Солідарність (104)

 Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар

Через два тижні українці прокинуться в країні, що нагадує Білорусь, якщо законодавчі ініціативи нової влади будуть схвалені парламентом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка від ЄС Вікторія Сюмар на підставі аналізу низки пропонованих законопроєктів.

"За 5 останніх років ми так багато дискутували про демократію, права людини, баланс влади та незалежність силових органів... Зараз на це блискавично плюють", - написала нардепка, коментуючи запропоновані зміни до закону про прокуратуру.

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Зокрема, зазначається, що цим законопроєктом хочуть припинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і передати її функції генпрокурору. Разом з іншими проєктами законів очікується повна концентрація всіх силових структур в одних руках, переконана Сюмар.

"А знаєте, що тепер означає закон про "перезавантаження влади"? Незалежні держсекретарі відміняються, конкурси теж, кількість заступників у центральних органах виконавчої влади з двох збільшується до п'яти, ну і захист права державної служби - відміняються", - пише вона.

Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 01
Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 02

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"А знаєте що таке Забезпечення відкритості і прозорості діяльності ВР? Окрім незачитування прізвищ депутатів та їхніх запитів, ще й позбавлення, по суті, права опозиції подавати запити президентові. Тепер для цього треба буде 226 депутатів, а не 150, як раніше", - продовжує нардепка.

Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 03

"Якщо раніше порядок денний формувався за пропозицією депутатських фракцій і комітетів ВР, то тепер вводиться поняття План законопроектних робіт. І хто його визначає? Один спікер. Тому не варто Раду скорочувати до 300 депутатів. Достатньо залишити Одного. Або Одну. Одну зелену кнопку", - додає Сюмар.

Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 04

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"І нарешті. Продати Державу Україну. Не окремі держпідприємства, які варто таки приватизувати. А всі державні об’єкти. Продати. Все. Одним і простим законом", - резюмує представниця "Євросолідарності".

Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 05

"За два тижні ми з вами проснемося в іншій державі, яка значно більше буде схожа на вчорашню Білорусь, ніж на сьогоднішню Україну", - підсумовує Сюмар.

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Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 06Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 07Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 08Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 09Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 10Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146601
 
   
 Топ коментарі
 
Чергова страшилка з апокаліптичним прогнозом від відстороненої від влади істеричної панянки..
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Да ну, проанализировали!? А пять лет что вы делали, Сюмар? Разводились, женились, размножались там в Раде. А кононенки и свинарчуки в это время воровали, решаловом занимались... А теперь вы анализируете...
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В тот то и дело, что вы только дискутировали все 5 лет...А делали только себе и Пете на карман. Плюс иммитация реформ.
Теперь, дискуссии закончились, как и наполнение кармана. На депутатскую зарплату жить не хоца, потому и вереск такой!
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Но тебе то лапша на ушах не приедается, так, что при Зелемойском ты свою пайку не потеряешь.
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С такими защитниками демократии, как сюмар и ей подобными, и лукашенко не надо. Ведро брому - не помешает.
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сюмар из банды пэса- мародера молчи а то путен нападэ
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если щас весь мир сделал вид что поверил 75% то следующий раз поверит и 97%
нужна жесткая диктатура чтобы пресечь восстания когда с земли сгонять будут
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Не 75 і не 73%. Факти свідчать лише про НАЯВНІСТЬ 13400000 позначок у бюлетенях. А висновки нехай кожний зробить свої.
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люди и делают выводы без советов драных тролей
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Ось ЛЮДИ, в т.ч. я і зробили свої висновки без порад драних тролів. І колись ці висновки "вистрелять" подібно до справжніх цифр за яйцуковича та й за Кучму (химерні 37% на дамбаці при реальних 9%)
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Берите выше, пожалуйста, мы проснемся сразу в Сингапуре. С "Ли Куан Зеленским" во главе.
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В дупе проснемся, а не в Сингапуре.
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Тобто, коли ця песиха прокинулась 3 березня 2018 р., то ота диктатура її влаштовувала.
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Свинарчуки 5 лет грабили народ.О чём говорит эта дура?
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Дістали ви своїми свинарчуками!. Ну не можєна ж нинішній дебілізм виправдовувати свинарчуками. Тим більше, що Бєна за два останні місяці ВЖЕ грабонув більш ніж ті свинарчуки.
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Державні підприємства це просто ох*єнні годівнички для чинуш. Приватизувати їх - це значить залишити без надприбутків купу державних мужів і державних жон. Бо приватний власник не допустить дерибану свого майна і миттєво викине всіх злодюг голими на мороз а то й взагалі посадить.
Прощайте Порш Каєни в гаражі, прощайте нескромні хатинки під Києвом, прощайте вихідні в Парижі і навчання для діток в приватних школах Англії. Купа паразитів залишається без носія, а самостійно годуватися вони не вміють. Хтось звичайно перескочить в інші державні структури, дасть хабар, прилаштується. Але для більшості місця не буде, бо держава не гумова а на кожне хлібне місце купа претендентів. Тому я розумію їх плач. Ситі часи закінчились назавжди.
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Дивно а чому так зебіли активізувались ,чи вам так хочется олігарихічної диктатури ?де будуть все вирішувати чотири особи :Беня ,Зеля ,Богдан і Портнов
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ТАКИ ДА, ПОСЛЕДНИЕ 5 (А ТОЧНЕЕ, 28) ЛЕТ ВЫ ТОЛЬКО И ДЕЛАЛИ, ШО ДИСКУТИРОВАЛИ. ТЕПЕРЬ НЫТЬЁ НЕ ПОМОЖЕТ. ПОРА ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛАМИ, А НЕ БОЛТОВНЁЙ!
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Может хватит гавкать и палки в колеса ставить? Достали уже эти обиженные, у которых корыто забрали.
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