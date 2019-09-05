 Ми проаналізували законодавчі ініціативи влади: за два тижні українці прокинуться у країні, схожій на Білорусь, - Сюмар

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка від ЄС Вікторія Сюмар на підставі аналізу низки пропонованих законопроєктів.
"За 5 останніх років ми так багато дискутували про демократію, права людини, баланс влади та незалежність силових органів... Зараз на це блискавично плюють", - написала нардепка, коментуючи запропоновані зміни до закону про прокуратуру.
Зокрема, зазначається, що цим законопроєктом хочуть припинити повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і передати її функції генпрокурору. Разом з іншими проєктами законів очікується повна концентрація всіх силових структур в одних руках, переконана Сюмар.
"А знаєте, що тепер означає закон про "перезавантаження влади"? Незалежні держсекретарі відміняються, конкурси теж, кількість заступників у центральних органах виконавчої влади з двох збільшується до п'яти, ну і захист права державної служби - відміняються", - пише вона.
"А знаєте що таке Забезпечення відкритості і прозорості діяльності ВР? Окрім незачитування прізвищ депутатів та їхніх запитів, ще й позбавлення, по суті, права опозиції подавати запити президентові. Тепер для цього треба буде 226 депутатів, а не 150, як раніше", - продовжує нардепка.
"Якщо раніше порядок денний формувався за пропозицією депутатських фракцій і комітетів ВР, то тепер вводиться поняття План законопроектних робіт. І хто його визначає? Один спікер. Тому не варто Раду скорочувати до 300 депутатів. Достатньо залишити Одного. Або Одну. Одну зелену кнопку", - додає Сюмар.
"І нарешті. Продати Державу Україну. Не окремі держпідприємства, які варто таки приватизувати. А всі державні об’єкти. Продати. Все. Одним і простим законом", - резюмує представниця "Євросолідарності".
"За два тижні ми з вами проснемося в іншій державі, яка значно більше буде схожа на вчорашню Білорусь, ніж на сьогоднішню Україну", - підсумовує Сюмар.
нужна жесткая диктатура чтобы пресечь восстания когда с земли сгонять будут
Прощайте Порш Каєни в гаражі, прощайте нескромні хатинки під Києвом, прощайте вихідні в Парижі і навчання для діток в приватних школах Англії. Купа паразитів залишається без носія, а самостійно годуватися вони не вміють. Хтось звичайно перескочить в інші державні структури, дасть хабар, прилаштується. Але для більшості місця не буде, бо держава не гумова а на кожне хлібне місце купа претендентів. Тому я розумію їх плач. Ситі часи закінчились назавжди.