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Все про:апеляція (231) суд (5492) Апеляційний суд (130) Цемах (17)

 Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор

Захист колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Володимира Цемаха, який може бути причетним до знищення пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом улітку 2014 року, вважає його тримання під вартою незаконним, оскільки в матеріалах справи, на думку захисту, відсутні докази вчинення ним кримінального правопорушення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на початку розгляду апеляційної скарги заявив суддя, зачитуючи матеріали слухання.

Цемах підтримав позицію свого адвоката. Прокурор своєю чергою заперечує проти звільнення Цемаха з-під варти.

Захист Цемаха наголошує, що "більшість доказів, якими прокурор обґрунтував підозру, були зібрані у 2014-2015 роках", здебільшого це матеріали з мережі інтернет. З того часу, підкреслює захист, минуло вже понад 5 років. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і стаття 29 Конституції України забезпечує право кожної людини на свободу, розповідає захисник Гонтарєв.

Прокурор вважає, що апеляційна скарга взагалі не має розглядатися, оскільки була подана з порушенням термінів на подання апеляційної скарги. Утім, у будь-якому випадку, сторона обвинувачення наполягає на продовженні тримання Цемаха під вартою - навіть якщо суд вирішить розглядати скаргу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цемаха привезли до Апеляційного суду. Він каже, що погано почувається. ФОТО

"Пан Цемах може переховуватися від органів досудового розслідування, суду і відповідальності", - впевнений прокурор. Він нагадав суду, що Цемах зареєстрований на непідконтрольній українській владі території. Крім того, прокурор має думку, що Цемах, перебуваючи на волі, може впливати на свідків та своїх спільників, які наразі не всі встановлені.

Також прокурор нагадав, що віднедавна Цемаха підозрюють у ще одному злочині - терористичному акті 6.08.2014, коли стався бій на блокпосту 43, в ході якого було вбито чотирьох українських воїнів.

Під вартою Цемах перебуває в безпеці, додав прокурор, наголосивши на тому, що нерідко Кремль розправляється з незручними для нього свідками. "Якщо, не дай Боже, з паном Цемахом щось станеться, коли він перебуватиме на волі, - важче буде виконати резолюцію Радбезу ООН. І це поставить під сумнів репутацію українських правоохоронних органів".

"Мертві безсилі шукати справедливості, це обов'язок живих", - наголосив прокурор Олег Пересада наприкінці своєї промови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаємо Цемаха підозрюваним у справі MH17. Його збереження для допиту вкрай важливе, - прокуратура Нідерландів. ДОКУМЕНТ

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146600
 
   
 Топ коментарі
 
"защита цемаха считает" - що це було?
Який захист може бути у віськового злочинця, но совісті якого майже 300 життів?
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Його потрібно віддати Голандії.
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Днепровско-криворожской банде нужны деньги - ситуация с гривной критическая.
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щось мені підказує, що наші "фахові" юристи або невірно оформлять матеріали, або просто нароблять помилок, після яких усі докази можна буде викинути.
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Особливо ті, які закінчували Оксфорд або Стенфорд по 2-3 місячній програмі Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор - Цензор.НЕТ 5081
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Читайте внимательнее. Его уже отпустили под личные обязательства. Только ЭТУ новость Цензор уже потер.
https://censor.net.ua/news/3146605/apellyatsionnyyi_sud_otpustil_tsemaha_pod_lichnoe_obyazatelstvo_video
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Пусть зуб покажут, который Цемах дал.
Ведь он же зуб дал, что никуда ни ногой?
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Если Цемах будет на свободе, то зеленский будет в неволе!!!
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кто о чём, а порохоботы о том, какой Зеленский плохой...
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Нет, Зеленский умрет насильственной смертью.
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🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VasserIronn 33 минуты назад

Еще раз. Цемах - не свидетель.
ОН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ.
ОН ТЕРРОРИСТ.
ОН УБИВАЛ УКРАИНЦЕВ!!
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"защита цемаха считает" - що це було?
Який захист може бути у віськового злочинця, но совісті якого майже 300 життів?
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Защита должна быть у любого или достаточно брякнуть, что человек виновен? Это уже проходили в 30тых годах прошлого века. А относительно военный преступник, ещё не известно чем бы все закончилось если бы не этот Боинг. Лично я считаю, что цель была совсем другая - пассажирский самолёт России, в качестве Казус белли. Могу поверить, что кадровый военный, даже русский, перепутал пассажирские самолёты, но чтобы военный и пассажирский - нет.
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Днепровско-криворожской банде нужны деньги - ситуация с гривной критическая.
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Ну, тебе то точно на зарплату 30 сребренников найдут)))
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Да, да, да.... Было уже перед выборами: "Если выберете Зеленского, то через месяц гривна будет по 100".
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Беню тормознули вовремя. Но, ЗВР тают.
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Кацапы для поддержки вовочки массово скупили украинские гривневые облигации. Иначе уже была бы по 100.
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""Если бы да кабы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород"
НБУ не знает, а Макс в курсе событий.
"В случае покупки бумаг для клиентов, также действуют нормы финансового мониторинга и мониторинга санкционного перечня."
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Нет, не кацапы.
Не знаю, что будет, но я бы выбросила гривну на рынок одновременно в переводом кое-кого из статуса свидетелей в статус подозреваемых по делу, слушаемуся в Делавэре, так эффект мощнее будет, "с ветерком" пойдет, обвалом.
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Пупкинд.. классное погоняло... там у вас на тролеферме принудительно раздают? Или в тебе ума хватило выбрать такое самому? А на шчот гривны касатик, не трепыхайся, все идет по плану-"вначале гуляния,потом аресты, потомм решили совместить" Какой однако Горин, прозорливец то был!
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Вид из окна это конечно круто.
"- Идиот"(с)
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как, и эти тоже втрое обвалят, как петька??))
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Обвал втрое - результат полного истощения займов, взятых Тимошенко и Азировым. Больше нечем стало подпирать гривну.
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тататата, витька подпирал, как мог, а брат-петька оказалси слабше
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Цемах поддержал позицию своего адвоката

Да, утопающий хватается за соломинку.
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Украине не это нужно. Нам нужно чтобы эта гнида свидетельствовала в суде в Нидерландах против Путина и сообщников.
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🤣🤣такую хрень впервые слышу типа на зоне тяжело завалить это чмо
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На зоне может и не тяжело, а вот в СИЗО - под надлежащей охраной - совсем даже не просто. А на зону его пока никто не собирался сажать.
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Та да, ничего не стоит подложить ВВ под автомобиль зєка пока он вечером в зоновском ресторане пляшет, а на КПП в любое время туда-сюда проход разрешен
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с таким баблом как у раши любого можно и в любом месте валить свободно🤣🤣но это пастухам не понять у них свой мир
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та да, але ж не треба нам їм гроші економити, бо на всіх таки не хватить і ціну питання ніобхідно постійно підвищувати
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так или вальни его и всё😁или что с ним делать?
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***** вимагає від володі, щоб цемаха віддали у *********.
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а запит чи є з Голландії? або : чому голландцям не прїхати і не допитати?
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Уже приехали. Допросили. Но для большего веса в суде он нужен живым во время суда.
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"...чому голландцям не прїхати і не допитати?"

Вже були та допитали ...... Не забувайте ще, що його "діяльність" підпадає під статтю (звинувачення) у державній зраді.

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Это подарок.
То есть подношение.
Даже, можно сказать, сакральная жертва.
После чего на "коземанду"(С) должен, как на Данаю, пролиться "золотой дождь".
Только как бы не помои.
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"Это.....можно сказать, сакральная жертва."

Это.............. залёт преЗедента, конкретный залёт.
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Человек не осознал, что лучше неволя, чем смерть.
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А то его спрашивали.
Звание то у него какое?
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ну це ї коню зрозуміло, що його приберуть...його і в ізоляторі з нашими запроданцями можуть грохнути, потрібна посилена охорона і строга секретність
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Я считаю его надо обменять.Ведь ЕС вернул в ПАСЕ Россию,несмотря на протесты Украины,так зачем Украинцам заботится о интересах ЕС?
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Осуждение РФии за терракт с боингом - это интересы не столько ЕС, сколько самой Украины.
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Ваша позиция унизительна,отказались от ЯО в обмен на гарантии территериальной целостности,по логике США должна объявить войну РФ или хотя бы ввести такие санкции от которых она развалится.Но вместо этого вводятся символические санкции , а вы и рады этому,как все равно милостыню подают.И сейчас надо показать что с интересами Украины надо считаться,раз ЕС не идет на встречу Украине то и Украина сильно напрягаться не будет отстаивая интересы ЕС.
Прежде всего на этом самолете не было граждан Украины,в привлечении к ответственности России заинтересована прежде всего Голандия,вот пусть и напрягается Голандия,а не решает вопрос за счет Украины.
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В интересах Украины не покарать Россию за убийство иностранных не украинских граждан,а в спасении своих военопленных,моряков,Сенцова,Гриба.
Пусть Голандия сама требует от ЕС и США ужесточения санкций против рф за убийство ее граждан,а не возращает в ПАСЕ ее.
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в интересах Украины - доказать свою невиновность в деле со сбитым Боингом. Потому что теперь, если не докажут, что виновата Рашка - то виновата будет УКРАИНА.

Ведь это же на нашей территории его сбили, а у орков Буков не было.
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Перевернутый мир.
Все знают кто сбил боинг но Украина должна доказать что это не она.
Все знают что раша напала на Уураину но не хватает доказательств.
Вот как то так.
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Ну, наверное, для того, чтобы не Украину обвиняли в гибели пассажиров Боинга. А так - договорняк налицо: Цемаха выпустили, он где-то благополучно помрет об обширного насморка, или окажется в России. Свидетеля уже не будет, Украину могут признать ответственной за гибель пассажиров и заставят выплачивать по миллионным искам родственников жертв катастрофы. Платить будет государство из бюджета, так что ждущим повышений пенсий и зарплат придётся подождать процветания. Не будет никаких доказательств российской агрессии, то, что сейчас пытается просунуть новая власть - гражданский конфликт.
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Не будь наивной, вроде Цемах гланый один свидетель. Он все рассказал, все задокументировано, доказательств море. Так что не переживай. А Путина если и объвинят, он не признает свою вину, вот и все. Так что, не пугай пенсиями и многомиллионными выплатами.
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Володимира Цемаха суд відпустив під особисте зобов'язання. Це ключова людина для трибуналу по Боїнгу MH17. Зелебобікі що мовчите?
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Он по ящику говорят, шо его вроде бы выпускают пид особыстэ зобовязнання.
Делается вовану подарок.
Интересно, сколько он проживёт?
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людина чесна, живе в україні, з місця роботи характеристика відмінна, чого б не звільнити
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а как это его выпустили??? есть же видео с его признанием по боингу. че за бред??? Путин его грохнет внатуре. это полный п...
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Если зелень отдаст Цемаха это будет стратегически серьезное поражение Украины !
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Какое поражение, одним СВИДКОМ больше или меньше, какая разница. А шо мы грандиозное ждем от Голландии? А так, возможно, пленные вернутся домой и это, ОЧЕНЬ, хорошо. Живите проще.
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По-перше, прокуратура Нідерандів, якщо дійсно цього бажає, мала можливість вже давно допитати Цемаха і (якщо є підставити) то попрохати Україну здійснити екстрадицію цього громадянина.
По-друге, мабуть слідчі зібрали хиткі докази ( адже справа по Цемаху не в суді з обвинувальним актом) , оскільки прокурор апелює лише до правоохоронних органів Нідерландів, стверджуючи, що буде тяжко його, Цемаха, потім знайти і для передачі Нідерландам.
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Да не хвилюйтесь , портнов сдае держтаемницю рашистам через трубу і богдана, сдасть і Цемаха
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А что вот это за портяночный бред: "С тех пор, подчеркивает защита, прошло уже более 5 лет." ? Устроил теракт, но раз 5 лет прошло, то и фиг с ним! Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор - Цензор.НЕТ 4728
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Да нормально.
9 дней, 40 дней, Бог дал - Бог взял.
Согласно скрепам.
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несомненно, питарас зеленский договорился его таким образом слить россии
совсем уже явно не стали то есть выдать, но это одно и тоже, даже не завуалировано
и это не только было сделано против Украины а и против Европы, россия тут руками зеленского и ко убивает сразу двух зайцев
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Ну що можна включати секундомір скільки часу цей бандит проживе після звільнення? Я думаю завдання ***** по знищенню цього покидька його "слуга" виконав на 5 балів залишилось тільки якомусь "петрову" чи "боширову" завершити справу.
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Чого дивуватись коли Нідерланди паслали нас наху# на референдумі.
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Это победа Путина и проигрыш Украины на глазах перед всем миром! Весь мир видит, что в Украине правосудия нет!!! Эти суды надо все распустить потому что порядочностью от них и не пахнет и это видно на весь мир!!!
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Увидят не только, что судов нет, но и государства уже нет.
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но тєпєрь Украіна просто обьязана признать вину за боінг правда Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор - Цензор.НЕТ 4258
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"Если Цемах будет на свободе - Кремль ликвидирует неудобного свидетеля, - прокурор" - Цемаха привезли в Апелляционный суд. Он говорит, что плохо себя чувствует. - Цемах помрёт от "сердечной недостаточности" до суда по MH17.
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)) скорее всего, он должен исчезнуть. щас у ***** и у самого цемаха пусть головки трещат, если просто так отпустить, не был план ***** )
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Освобождение судом Владимира Цемаха - отличная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопросы обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве - плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в «независимый суд» и нерасторопные правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто сбежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать ответный жест. Если захочет, конечно.
А то, что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта не утешительная.
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Люди из спецслужб жизнью рисковали во вражеском тылу, обеспечивая для Гааги ценного свидетеля против *****. На их работу, ценность их жизни власть просто наплевала. Интересно, что они сейчас об нашей власти думают.
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Вот мне интересно когда вы повторяете фразу про ценного свидетеля для Гааги неужели в голове даже ничего не щелкает?
Причем тут Гаага?
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Наверно имеется ввиду международный суд по МН17?
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что мелет адвокат? человеку с явной зафиксированной держзрадой, даже если тяжело доказывается причастной с боингу, не дается право на свободу!!!!
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подобные резонансные решения принимаются не в кабинете судьи админсуда, а в других властных кабинетах. Украине осталось признаться в том, что она сбила самолет, добровольно вернула Крым, оговорив Россию, и бандеровцев натравила на мирных поселян и, что берет на с**я обязательство перед Россией разогнать к **... е матери этих злобных, завистливых хохлов, посягающих на мирный труд россиян во имя мира во всем мире!
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Ну шо, поклонники слуг, зробили це ще раз.
Выходите с белыми тряпками сдаваться, уже пора. Или кловун еще не дал команду.
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Мне иногда кажется, что судьи считают себя бессмертными..
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Для самого Цемаха это означает смерть. Так сложилось, что за последние 2-3 года практически все ключевые потенциальные свидетели, проживавшие в РФ отошли в мир иной. Кого-то сбила машина, кто-то утонул, у некоторых не выдержало сердце. Цемах пораздаёт интервью пару месяцев, потом поедет жить в российскую глубинку. И там, о, неожиданность, с ним может случиться несчастье.
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Если завтра Цемах окажется в лугандоне, после завтра наши ССО проведут операцию в Урядовом квартале.
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Та его на Сенцова меняют, всё уже согласовано
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У кого то есть сомнения,что за ******* пришла к власти!? На Лубянку клоун и вся его шваль заряжена
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Освобождение Цемаха. Как Зеленского загоняют за стол к Пушилину


Виталий ДЯЧЕНКО

Четверг, 5 Сентября 2019, 14:05
Решение Киевского апелляционного суда выпустить под личное обязательство ключевого свидетеля по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" Владимира Цемаха стало не просто очередной уступкой новой украинской власти Владимиру Путину, но и серьезным ударом по Нормандскому формату
Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор - Цензор.НЕТ 5506

Фото: УНИАН

Примечательно, что Цемах, который в качестве боевика "ДНР" принимал непосредственное лично участие в транспортировке "Бука", из которого был сбит "Боинг", а потому его показания могут иметь важнейшее значение для суда по делу о сбитом пассажирском самолете, был освобожден буквально на следующий день после того, как Прокуратура Нидерландов и 40 депутатов Европарламента официально обратились к Украине с просьбой не включать Цемаха в списки на обмен.
Соответственно решение суда отпустить Цемаха можно рассматривать, как своеобразный ответ Украины и Нидерландам, и ЕС вообще. Дескать, Цемах может быть и ценный свидетель, но для нас обмен с Путиным куда важнее, а раз он настаивает на выдаче Цемаха, то ради освобождения украинских моряков и других заложников Кремля, мы готовы европейское мнение проигнорировать.
Тут стоит напомнить, что буквально неделю назад, 28 августа, украинский суд принял абсолютно аналогичное решение по российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому, освободив его под личное обязательство. И уже утром 30 августа, не без участия новоназначенного генпрокурора Руслана Рябошапки, вся Украина купилась на фейк о том, что вот-вот прилетят украинские заложники Кремля. Параллельно с освобождением Цемаха в СМИ опять раскручивается информация, что обмен состоится в самые ближайшие дни. И очень может быть решение суда по важнейшему для Украины и Нидерландов свидетелю вызвано как раз очередным ультиматумом России перед будущим обменом.
Вот и получается, что новая украинская власть в первую очередь в лице президента Владимира Зеленского попадается на в общем-то известный российский прием ведения переговоров по "принципу храповика". Зеленскому, разумеется, очень хочется решить вопрос освобождения украинских заложников Кремля, причем максимально быстро. Путин дает ему надежду, что обмен возможен, более того, вселяет уверенность, что обмен обязательно состоится. Российские СМИ старательно этому подыгрывают, распространяя информацию о скором обмене. Зеленский в свою очередь одевает браслеты с обещанием не снимать их, пока моряки не вернутся домой, заявляет СМИ, что переговоры успешны и близки к завершению, и даже идет на уступки Путину. Но вместо обещанного обмена Россия придумывает новые и новые условия, по сути начиная переговоры заново, а Киев, уже почти убедивший своих граждан, что переговоры успешны, уже не может сдать назад. Таким образом, украинскую сторону постоянно вынуждают идти все на новые и новые уступки.
С Цемахом, похоже, получается очередная серия работы "храповика". Вот только Цемах - это не Вышинский, который если и нужен Путину, то только как доказательство того, что "русские своих не бросают". Освобождение Цемаха будет иметь уже международные последствия. При этом не нужно забывать, что для Кремля лучше всего, чтобы никакого Цемаха вообще не было. И теперь есть серьезный риск, что на свободе с важнейшим свидетелем может случится какая-нибудь трагическая случайность в виде отравления неизвестным веществом, сердечного приступа или падения под трамвай. Тогда и с нидерландским судом вопрос решится, и переговоры об обмене можно будет начинать заново и требовать новых уступок. При этом, если до обмена Цемах не доживет, формально именно Украина будет ответственна перед Нидерландами за "сохранность" важного свидетеля.
Очевидные осложнение в отношениях с Нидерландами и ЕС после освобождения Цемаха далеко не единственное негативное для Украины последствие. Дело в том, что с каждой новой уступкой в переговорах об обмене пленными все меньшее и меньшее значение имеет Нормандский формат переговоров, к очередному раунду которого сейчас готовятся его участники. Ведь если Киев и Москва могут самостоятельно договариваться об обмене, то может никакое участие международных посредников и вовсе не нужно.
Не секрет, что в существовании Нормандского формата именно Россия заинтересована меньше всего и именно Москва постоянно максимально оттягивает сроки переговоров в этом формате. Сейчас же у нее появился повод обвинить в затягивании переговоров Украину, что она и делает устами путинского кума Виктора Медведчука.
Важно не забывать и то, что для России обмен пленниками и освобождение своих сограждан - сам по себе сколько-нибудь значимой целью не являются. Для Путина цель переговоров об обмене подтолкнуть Зеленского к "большой сделке" на своих условиях. И сейчас все выглядит так, что конечной целью всей игры вокруг заложников является намерение вынудить Зеленского сесть за стол переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР". Собственно, такие требования уже не раз озвучивались и в Кремле и его политическими марионетками в Украине. И если ради перспективы получить наконец лавры "президента освободителя" Зеленский на это согласится, Нормандский формат будет похоронен окончательно. Путин тогда сможет сказать, мол, вот видите, как я и говорил, в Украине гражданская война, и они внутри страны сами могут прекрасно обо всем договорится без всякого западного посредничества.
Так что рассчитывать, что Путин отпустит украинских моряков, Сенцова и других заложников до того, как Зеленский начнет прямые переговоры с ОРДЛО, наверное, не стоит. Нет, одного двух заложников Путин еще может обменять, но только в качестве наживки, чтобы, ощутившая вкус победы рыба поглубже насадилась на крючок.
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