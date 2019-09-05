 Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на початку розгляду апеляційної скарги заявив суддя, зачитуючи матеріали слухання.

Цемах підтримав позицію свого адвоката. Прокурор своєю чергою заперечує проти звільнення Цемаха з-під варти.

Захист Цемаха наголошує, що "більшість доказів, якими прокурор обґрунтував підозру, були зібрані у 2014-2015 роках", здебільшого це матеріали з мережі інтернет. З того часу, підкреслює захист, минуло вже понад 5 років. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і стаття 29 Конституції України забезпечує право кожної людини на свободу, розповідає захисник Гонтарєв.

Прокурор вважає, що апеляційна скарга взагалі не має розглядатися, оскільки була подана з порушенням термінів на подання апеляційної скарги. Утім, у будь-якому випадку, сторона обвинувачення наполягає на продовженні тримання Цемаха під вартою - навіть якщо суд вирішить розглядати скаргу.

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"Пан Цемах може переховуватися від органів досудового розслідування, суду і відповідальності", - впевнений прокурор. Він нагадав суду, що Цемах зареєстрований на непідконтрольній українській владі території. Крім того, прокурор має думку, що Цемах, перебуваючи на волі, може впливати на свідків та своїх спільників, які наразі не всі встановлені.

Також прокурор нагадав, що віднедавна Цемаха підозрюють у ще одному злочині - терористичному акті 6.08.2014, коли стався бій на блокпосту 43, в ході якого було вбито чотирьох українських воїнів.

Під вартою Цемах перебуває в безпеці, додав прокурор, наголосивши на тому, що нерідко Кремль розправляється з незручними для нього свідками. "Якщо, не дай Боже, з паном Цемахом щось станеться, коли він перебуватиме на волі, - важче буде виконати резолюцію Радбезу ООН. І це поставить під сумнів репутацію українських правоохоронних органів".

"Мертві безсилі шукати справедливості, це обов'язок живих", - наголосив прокурор Олег Пересада наприкінці своєї промови.

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Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.