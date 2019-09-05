 Якщо Цемах буде на волі - Кремль ліквідує незручного свідка, - прокурор

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на початку розгляду апеляційної скарги заявив суддя, зачитуючи матеріали слухання.
Цемах підтримав позицію свого адвоката. Прокурор своєю чергою заперечує проти звільнення Цемаха з-під варти.
Захист Цемаха наголошує, що "більшість доказів, якими прокурор обґрунтував підозру, були зібрані у 2014-2015 роках", здебільшого це матеріали з мережі інтернет. З того часу, підкреслює захист, минуло вже понад 5 років. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і стаття 29 Конституції України забезпечує право кожної людини на свободу, розповідає захисник Гонтарєв.
Прокурор вважає, що апеляційна скарга взагалі не має розглядатися, оскільки була подана з порушенням термінів на подання апеляційної скарги. Утім, у будь-якому випадку, сторона обвинувачення наполягає на продовженні тримання Цемаха під вартою - навіть якщо суд вирішить розглядати скаргу.
"Пан Цемах може переховуватися від органів досудового розслідування, суду і відповідальності", - впевнений прокурор. Він нагадав суду, що Цемах зареєстрований на непідконтрольній українській владі території. Крім того, прокурор має думку, що Цемах, перебуваючи на волі, може впливати на свідків та своїх спільників, які наразі не всі встановлені.
Також прокурор нагадав, що віднедавна Цемаха підозрюють у ще одному злочині - терористичному акті 6.08.2014, коли стався бій на блокпосту 43, в ході якого було вбито чотирьох українських воїнів.
Під вартою Цемах перебуває в безпеці, додав прокурор, наголосивши на тому, що нерідко Кремль розправляється з незручними для нього свідками. "Якщо, не дай Боже, з паном Цемахом щось станеться, коли він перебуватиме на волі, - важче буде виконати резолюцію Радбезу ООН. І це поставить під сумнів репутацію українських правоохоронних органів".
"Мертві безсилі шукати справедливості, це обов'язок живих", - наголосив прокурор Олег Пересада наприкінці своєї промови.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
https://censor.net.ua/news/3146605/apellyatsionnyyi_sud_otpustil_tsemaha_pod_lichnoe_obyazatelstvo_video
Ведь он же зуб дал, что никуда ни ногой?
Еще раз. Цемах - не свидетель.
ОН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ.
ОН ТЕРРОРИСТ.
ОН УБИВАЛ УКРАИНЦЕВ!!
Який захист може бути у віськового злочинця, но совісті якого майже 300 життів?
НБУ не знает, а Макс в курсе событий.
"В случае покупки бумаг для клиентов, также действуют нормы финансового мониторинга и мониторинга санкционного перечня."
Не знаю, что будет, но я бы выбросила гривну на рынок одновременно в переводом кое-кого из статуса свидетелей в статус подозреваемых по делу, слушаемуся в Делавэре, так эффект мощнее будет, "с ветерком" пойдет, обвалом.
"- Идиот"(с)
Да, утопающий хватается за соломинку.
Вже були та допитали ...... Не забувайте ще, що його "діяльність" підпадає під статтю (звинувачення) у державній зраді.
То есть подношение.
Даже, можно сказать, сакральная жертва.
После чего на "коземанду"(С) должен, как на Данаю, пролиться "золотой дождь".
Только как бы не помои.
Это.............. залёт преЗедента, конкретный залёт.
Звание то у него какое?
Прежде всего на этом самолете не было граждан Украины,в привлечении к ответственности России заинтересована прежде всего Голандия,вот пусть и напрягается Голандия,а не решает вопрос за счет Украины.
Пусть Голандия сама требует от ЕС и США ужесточения санкций против рф за убийство ее граждан,а не возращает в ПАСЕ ее.
Ведь это же на нашей территории его сбили, а у орков Буков не было.
Все знают кто сбил боинг но Украина должна доказать что это не она.
Все знают что раша напала на Уураину но не хватает доказательств.
Вот как то так.
Делается вовану подарок.
Интересно, сколько он проживёт?
По-друге, мабуть слідчі зібрали хиткі докази ( адже справа по Цемаху не в суді з обвинувальним актом) , оскільки прокурор апелює лише до правоохоронних органів Нідерландів, стверджуючи, що буде тяжко його, Цемаха, потім знайти і для передачі Нідерландам.
9 дней, 40 дней, Бог дал - Бог взял.
Согласно скрепам.
совсем уже явно не стали то есть выдать, но это одно и тоже, даже не завуалировано
и это не только было сделано против Украины а и против Европы, россия тут руками зеленского и ко убивает сразу двух зайцев
А то, что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта не утешительная.
Причем тут Гаага?
Выходите с белыми тряпками сдаваться, уже пора. Или кловун еще не дал команду.
Виталий ДЯЧЕНКО
Четверг, 5 Сентября 2019, 14:05
Решение Киевского апелляционного суда выпустить под личное обязательство ключевого свидетеля по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" Владимира Цемаха стало не просто очередной уступкой новой украинской власти Владимиру Путину, но и серьезным ударом по Нормандскому формату
Фото: УНИАН
Примечательно, что Цемах, который в качестве боевика "ДНР" принимал непосредственное лично участие в транспортировке "Бука", из которого был сбит "Боинг", а потому его показания могут иметь важнейшее значение для суда по делу о сбитом пассажирском самолете, был освобожден буквально на следующий день после того, как Прокуратура Нидерландов и 40 депутатов Европарламента официально обратились к Украине с просьбой не включать Цемаха в списки на обмен.
Соответственно решение суда отпустить Цемаха можно рассматривать, как своеобразный ответ Украины и Нидерландам, и ЕС вообще. Дескать, Цемах может быть и ценный свидетель, но для нас обмен с Путиным куда важнее, а раз он настаивает на выдаче Цемаха, то ради освобождения украинских моряков и других заложников Кремля, мы готовы европейское мнение проигнорировать.
Тут стоит напомнить, что буквально неделю назад, 28 августа, украинский суд принял абсолютно аналогичное решение по российскому пропагандисту Кириллу Вышинскому, освободив его под личное обязательство. И уже утром 30 августа, не без участия новоназначенного генпрокурора Руслана Рябошапки, вся Украина купилась на фейк о том, что вот-вот прилетят украинские заложники Кремля. Параллельно с освобождением Цемаха в СМИ опять раскручивается информация, что обмен состоится в самые ближайшие дни. И очень может быть решение суда по важнейшему для Украины и Нидерландов свидетелю вызвано как раз очередным ультиматумом России перед будущим обменом.
Вот и получается, что новая украинская власть в первую очередь в лице президента Владимира Зеленского попадается на в общем-то известный российский прием ведения переговоров по "принципу храповика". Зеленскому, разумеется, очень хочется решить вопрос освобождения украинских заложников Кремля, причем максимально быстро. Путин дает ему надежду, что обмен возможен, более того, вселяет уверенность, что обмен обязательно состоится. Российские СМИ старательно этому подыгрывают, распространяя информацию о скором обмене. Зеленский в свою очередь одевает браслеты с обещанием не снимать их, пока моряки не вернутся домой, заявляет СМИ, что переговоры успешны и близки к завершению, и даже идет на уступки Путину. Но вместо обещанного обмена Россия придумывает новые и новые условия, по сути начиная переговоры заново, а Киев, уже почти убедивший своих граждан, что переговоры успешны, уже не может сдать назад. Таким образом, украинскую сторону постоянно вынуждают идти все на новые и новые уступки.
С Цемахом, похоже, получается очередная серия работы "храповика". Вот только Цемах - это не Вышинский, который если и нужен Путину, то только как доказательство того, что "русские своих не бросают". Освобождение Цемаха будет иметь уже международные последствия. При этом не нужно забывать, что для Кремля лучше всего, чтобы никакого Цемаха вообще не было. И теперь есть серьезный риск, что на свободе с важнейшим свидетелем может случится какая-нибудь трагическая случайность в виде отравления неизвестным веществом, сердечного приступа или падения под трамвай. Тогда и с нидерландским судом вопрос решится, и переговоры об обмене можно будет начинать заново и требовать новых уступок. При этом, если до обмена Цемах не доживет, формально именно Украина будет ответственна перед Нидерландами за "сохранность" важного свидетеля.
Очевидные осложнение в отношениях с Нидерландами и ЕС после освобождения Цемаха далеко не единственное негативное для Украины последствие. Дело в том, что с каждой новой уступкой в переговорах об обмене пленными все меньшее и меньшее значение имеет Нормандский формат переговоров, к очередному раунду которого сейчас готовятся его участники. Ведь если Киев и Москва могут самостоятельно договариваться об обмене, то может никакое участие международных посредников и вовсе не нужно.
Не секрет, что в существовании Нормандского формата именно Россия заинтересована меньше всего и именно Москва постоянно максимально оттягивает сроки переговоров в этом формате. Сейчас же у нее появился повод обвинить в затягивании переговоров Украину, что она и делает устами путинского кума Виктора Медведчука.
Важно не забывать и то, что для России обмен пленниками и освобождение своих сограждан - сам по себе сколько-нибудь значимой целью не являются. Для Путина цель переговоров об обмене подтолкнуть Зеленского к "большой сделке" на своих условиях. И сейчас все выглядит так, что конечной целью всей игры вокруг заложников является намерение вынудить Зеленского сесть за стол переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР". Собственно, такие требования уже не раз озвучивались и в Кремле и его политическими марионетками в Украине. И если ради перспективы получить наконец лавры "президента освободителя" Зеленский на это согласится, Нормандский формат будет похоронен окончательно. Путин тогда сможет сказать, мол, вот видите, как я и говорил, в Украине гражданская война, и они внутри страны сами могут прекрасно обо всем договорится без всякого западного посредничества.
Так что рассчитывать, что Путин отпустит украинских моряков, Сенцова и других заложников до того, как Зеленский начнет прямые переговоры с ОРДЛО, наверное, не стоит. Нет, одного двух заложников Путин еще может обменять, но только в качестве наживки, чтобы, ощутившая вкус победы рыба поглубже насадилась на крючок.