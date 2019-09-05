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 Політика України
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Все про:ВР (5593) Гетманцев (23) Бюро фінансових розслідувань (1)

 7 теруправлінь, призначення і звільнення директора Кабміном: на сайті Ради оприлюднили законопроєкт про Бюро фінрозслідувань

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев (СН) пропонує парламенту створити Бюро фінансових розслідувань.

Про це йдеться в законопроєкті №1208, зареєстрованому в парламенті 30 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується створити Бюро фінрозслідувань, яке буде включати центральний апарат і територіальні управління, але не більше 7 теруправлінь.

Гранична кількість співробітників бюро затверджується Кабміном залежно від зростання або скорочення кількості фінансових злочинів.

Керівник Бюро фінрозслідувань призначається Кабінетом Міністрів за поданням міністра фінансів на 5 років, але не більше 2 термінів поспіль.

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Міністр може оголошувати конкурс на цю посаду.

Керівником бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну чи економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи.

Працівники бюро не мають права бути членами або брати участь у створенні або діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках; бути повіреними третіх осіб у справах бюро; використовувати бюро, його працівників і майно в партійних, групових чи особистих інтересах.

Керівник нового органу має щорічно не пізніше 10 лютого та 10 серпня подавати президенту, Верховній Раді та Кабміну письмовий звіт про діяльність Бюро за шість місяців, а також інформувати про основні питання роботи органу, пише Інтерфакс-Україна.

До основної підслідності бюро пропонується віднести кримінальні правопорушення за 25 статтями Кримінального кодексу. Серед них - незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 205), фіктивне підприємництво (ст. 204), фіктивне підприємництво (ст. 205), підроблення документів, що надаються для проведення держреєстрації юрособи та ФОП (ст. 205-1), ухилення від сплати податків (ст. 212), ухилення від сплати ЄСВ та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1), нецільове використання бюджетних коштів (ст. 210), видача нормативно-правових актів, які скорочують надходження Державного бюджету в бюджет або збільшують його видатки (ст. 211), доведення до банкрутства (ст. 219), підроблення недержавних цінних паперів (ст. 224), незаконне використання товарного знака, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146599
 
 
 Топ коментарі
 
Либертарианская диктатура: создание псевдо-юридических механизмов для подавления возможностей конкуренции.
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Так вся пост-советская власть - это несколько ОПГ.
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Базилио очень похож на Беню. Фильм-пророчество.
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чиновників плодять скоріше ніж таракани розповзаються
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Так это будет вместо управления "к" СБУ и "шестерки" в МВД
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Ты наивный? Слушай мальчика на самокате! Он для всх обьявил ликвидируем департамент в МВД, людей, а главное ФУНКЦИИ,
передаем в другие департаменты! Тоже в СБУ. И НА торте вишенка-новый орган еще.
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И подчинен Зеленке. Что хочу, то и расследую
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Знов роздування штатів щоб пристроїти своїх людей. Папірєднікі теж так робили. І чим ви відрізняєтесь від них?
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яке роздування штатів? всі податківці аж ніяк туди не помістяться
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Либертарианская диктатура: создание псевдо-юридических механизмов для подавления возможностей конкуренции.
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Население очень дурное, раз уж допустило до власти эту банду "граждан мира".
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Базилио очень похож на Беню. Фильм-пророчество.
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«Наказание педофилов: появились правки Зеленского.
Как отмечается, президент наложил вето на закон о химической кастрации педофилов из-за угрозы их здоровью и жизни, а также из-за возможного незаконного вмешательства в личную жизнь при создании реестра таких преступников с обнародованием их персональных данных.»
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він такий людяний, наш президент, мовляв "пєдофильі - тоже люди"
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Ещё одно бюро! Уже есть НАБУ, ДБР. Теперь ещё будет и БФР. Плюс САП, НАПК, полиция и прокуратура.
А воз и ныне там..
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Л.Ройтман: луценко и аваков покрывают солнцевскую преступную группировку в Украине
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
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Так вся пост-советская власть - это несколько ОПГ.
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Здесь соглашусь, за годы "независимости " ничего не изменилось
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Верховный суд Гондураса приговорил бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюремного заключения за незаконное присвоение имущества и мошенничество. Об этом сообщает издание El Diario.
Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир ($510 тыс.) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир ($3 млн 845 тыс.). Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир ($650 тыс.) государственных средств, выделенных на социальные нужды.
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