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 Політика України
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 Боснії направлено ​​ноту протесту через заяви про "російський Крим", - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із заявою члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо нібито належності тимчасово окупованої АР Крим Російській Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню "Руський репортер" 02.09.2019 щодо нібито належності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЗС цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання члена Президії Мілорада Додіка як вираження його власного бачення ситуації.

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"З огляду на висловлений намір М.Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вчергове заявляє, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН", - підкреслили в МЗС.

Також у МЗС зазначили, що у зв'язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146596
 
   
 Топ коментарі
 
Чето мне кажется что это боснийский серб. Ну а сербы говно
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Справжній Додік!
Босняки забули, як їх знищували серби, і допомагали це робити хуйлостанці.
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Справжній Додік!
Босняки забули, як їх знищували серби, і допомагали це робити ***********.
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Милорад Додик был премьер министром Республики Сербской
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тоді все зрозуміло: српська наволоч завжди смоктала у ************
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На каждый роток не накинешь платок.(С) Потрібно вводити санкції проти таких розумників.
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їм ноту показали і вони вже під лавкою))
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Чето мне кажется что это боснийский серб. Ну а сербы говно
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Так а чого ще можна чекати від справжнього Додіка?
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Яка нота? До чи ре, бо якщо мі то це зрада.
Замість нот пропоную закрить якийсь бізнес боснійський в Україні або корисні санкціі ввести.
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Осталось дело за малым: заставить их открыть у нас бизнес.
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А что, по решению Стокгольмского арбитража, или Гаагского трибунала - пусть обязывают "штрафников" открывать бизнес в Украине. Вот это будут удушающие санкции, всё шёлковыми станут.
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додик упоротый путинист, сидит под санкциями США, никто ему руки не подает из приличных людей
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додик упоротый путинист - я би запропонував термін - "**************"
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І це боснійці, що натерпілися від сербських шовіністів таке верзуть ? Тьху !
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Боснія зараз є конфедерацією, в яку входять боснійські серби, хорвати і мусульмани-боснійці. Так оце Додік і представляє боснійських сербів.
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Вопрос: Что было сделано за эти пять лет властью Порошенко и Ко для освобождения Крыма от оккупации? Ответ: нихрена.
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ТЮ, НАШЕМУ МИДУ НАДО НАЧАТЬ НАЗЫВАТЬ БОСНИЮ СЕРБСКОЙ (А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЮГОСЛАВСКОЙ) И ВОПРОС БЫСТРО ЗАКРОЕТСЯ
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