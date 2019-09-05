 Боснії направлено ​​ноту протесту через заяви про "російський Крим", - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню "Руський репортер" 02.09.2019 щодо нібито належності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що МЗС цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання члена Президії Мілорада Додіка як вираження його власного бачення ситуації.
"З огляду на висловлений намір М.Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вчергове заявляє, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН", - підкреслили в МЗС.
Також у МЗС зазначили, що у зв'язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту.
Босняки забули, як їх знищували серби, і допомагали це робити ***********.
Замість нот пропоную закрить якийсь бізнес боснійський в Україні або корисні санкціі ввести.