 Боснії направлено ​​ноту протесту через заяви про "російський Крим", - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню "Руський репортер" 02.09.2019 щодо нібито належності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЗС цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання члена Президії Мілорада Додіка як вираження його власного бачення ситуації.

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"З огляду на висловлений намір М.Додіка відвідати тимчасово окупований Російською Федерацією Крим, МЗС України вчергове заявляє, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права, зокрема Резолюції ГА ООН", - підкреслили в МЗС.

Також у МЗС зазначили, що у зв'язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту.