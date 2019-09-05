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 Політика України
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 Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що антикорупційні органи передадуть у Вищий антикорупційний суд, який сьогодні розпочав свою роботу, 208 кримінальних проваджень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це журналістам у четвер у Києві.

"За нашими підрахунками, підлягають передачі 208 справ з різних інстанцій. Є кілька справ, які розглянуті і зараз на стадії апеляції. Основна частина справ перебуває в суді першої інстанції", - сказав Ситник.

Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України винесли рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До ВАКС має надійти понад 3 тис. справ із місцевих судів, - Танасевич

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146595
 
 
 Топ коментарі
 
Слишком много судов на такую бедную страну.
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Да вот как то слабо верится в независимость и честность АКС, а то как показала практика, в наших реалиях "антикоррупционеры" могут его использовать в своих интересах, как это было с НАБУ!
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Видимо, Пётр Алексеевич действительно оставил очень прилично работающую экономику, если у населения есть хлеб и время наблюдать за всякими шоу в духе "распни его !"
Тем кому нечего жрать - те не станут требовать от власти устраивать такие шоу. У них нет на это ни времени, ни сил.
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Они просто возьмут и выместят свою голодную жизнь на тех, как они думают, им эту жизнь устроил. Например проголосовав за их оппонентов, что и наблюдается. Так что гоплык тому лексеичу.
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Суд разберётся. Главное, чтобы подсудимый мог сесть.
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Сытник просто жиром заплыл. Работа непыльная была. Время замедленной съемки прошло. Артема тоже нужно менять на Сакварелидзе, например. Иначе этот аморфный орган не оживить
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Никто не гарантирует что это суд станет чем то особенным. Он просто бошльше распиарен и получил особую миссию, но по факту вся судебная реформа провалена и ВАКС будет тупо такой же мертвый и корумпированный как и все остальные Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник - Цензор.НЕТ 6402
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Слишком много судов на такую бедную страну.
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так як Слуги Народу цей народ ще ніхто не розводив!
Аваков головний мент, Кулик зам генпрокурора, ау Зебіки, хто готовий довести що ви не лохи?
Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень, - Ситник - Цензор.НЕТ 322
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200 справ --це багато. треба брати в оренду китайський суд .
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Да вот как то слабо верится в независимость и честность АКС, а то как показала практика, в наших реалиях "антикоррупционеры" могут его использовать в своих интересах, как это было с НАБУ!
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