 Лавров заявив про стабільне ускладнення міжнародних відносин: "Зупинити процес поки не вдається"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в інтерв'ю МІЦ Известия.
"Я би сказав, що міжнародні відносини продовжують стабільно ускладнюватися. Цей процес поки не вдається зупинити", – відповів він на прохання оцінити нинішнє становище справ у світовій політиці.
Лавров, зокрема, згадав у загальному контексті Сполучені Штати й вихід обох країн з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Російський дипломат також переконаний, що "Захід щоразу винаходить нові правила залежно від своїх нагальних потреб та інтересів, а потім нав’язує це іншим країнам". А ось зацікавленість Заходу форматом "двадцятки" відображає визнання Заходом "реалій поліцентричного світу і те, що західні країни вимушені визнавати нову реальність".
"Саме з цими реаліями намагається боротися Захід, намагаючись зберегти домінування, яким він користувався років 500, "замовляючи музику" у всіх міжнародних справах", – заявив Лавров, додаючи, що "двадцятка" матиме стабілізуючий вплив.
Як повідомлялося раніше, комітет постійних представників країн ЄС погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
А из кустов - охотник как пальнет по лосю из обоих стволов. Лось стоит - не шелохнется, воду пьет. Охотник решил что промазал и снова выстрелил - лось ноль внимания. Обозленный охотник стреляет третий раз.
Лось поднимает башку и медленно так произносит в пространство:
- Чё-то я пью... пью.., а мне все хуже и хуже...
А ви вбиваєте людей скрізь де сунете свою свинособачу морду, музиканти гастролери
К доктору, в Кащенко... Хотя это уже не излечимо.
Ну еще Абхазию только отдать, и Приднестровье
а падать?
были бы там лошадине дети - оно бы по другому ржало,....