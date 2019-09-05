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 За кордоном
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Все про:Лавров (727) Росія (19576) США (5349)

 Лавров заявив про стабільне ускладнення міжнародних відносин: "Зупинити процес поки не вдається"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що міжнародні відносини Росії з іншими країнами продовжують стабільно ускладнюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він розповів в інтерв'ю МІЦ Известия.

"Я би сказав, що міжнародні відносини продовжують стабільно ускладнюватися. Цей процес поки не вдається зупинити", – відповів він на прохання оцінити нинішнє становище справ у світовій політиці.

Лавров, зокрема, згадав у загальному контексті Сполучені Штати й вихід обох країн з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

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Російський дипломат також переконаний, що "Захід щоразу винаходить нові правила залежно від своїх нагальних потреб та інтересів, а потім нав’язує це іншим країнам". А ось зацікавленість Заходу форматом "двадцятки" відображає визнання Заходом "реалій поліцентричного світу і те, що західні країни вимушені визнавати нову реальність".

"Саме з цими реаліями намагається боротися Захід, намагаючись зберегти домінування, яким він користувався років 500, "замовляючи музику" у всіх міжнародних справах", – заявив Лавров, додаючи, що "двадцятка" матиме стабілізуючий вплив.

Як повідомлялося раніше, комітет постійних представників країн ЄС погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146592
 
 
 Топ коментарі
 
Что, лавруша, кокса нормального не завозят?
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Так Трамп назвав Пуйла своїм кращим корєшом. Що ще потрібно мокшам для щастя?
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Лось с жуткого похмелья подходит с реке. Стоит, лакает воду - сушняк ведь.
А из кустов - охотник как пальнет по лосю из обоих стволов. Лось стоит - не шелохнется, воду пьет. Охотник решил что промазал и снова выстрелил - лось ноль внимания. Обозленный охотник стреляет третий раз.
Лось поднимает башку и медленно так произносит в пространство:
- Чё-то я пью... пью.., а мне все хуже и хуже...
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ну шо ж таковы реалии. на сегодня машины полностью заменили лошадь. сложно их табуну. никто не спорит ))
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Дохла коняка залізла на білий рояль,сере та кидається лайном,а потім дивується що це нікому не подобається))
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Просто застрельтесь разом з фуйлом і ніякий проблем.
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до февраля 14 года они были стабильно нейтральными и, даже, партнерскими... Что заставило вас, скот козломордый, влезть в чужие пределы, нарушить границы, спровоцировать и возглавить убийства и разрушения с последующим генерированием ненависти и отвращения ко всему козломордому?
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В конячій голові після падіння щось перемкнуло.

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Фальшстарт, стара кляча хотіла газонуть та немічне тіло не витримало хотєлки дурного моцку
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Великими перестать быть РФ без всяких на то оснований.
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Зупиніть агресію в Україні і вам полегшає.
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Главный инициатор этого осложнения, пережрав оовса, чтото там проржал
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надо все же отдать должное россиянам. в безумии они чрезвычайно последовательны. сбои, правда, бывают, но очень редко и заканчиваются, как правило, либо побегом из раши, либо похоронами "засбоившего" чиновника. интересно, Чуркину тоже перед смертью надоело врать и изворачиваться или какая-то другая причина была? ну, не сердечный же приступ у него был, в самом деле!..
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Кацап армяно-еврейский! Ваша недоимперия - ничто. Запад навязывал, навязывает и будет навязывать вам свои условия, наставляя вас на путь истинный. Будете упираться - здохнете!
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"заказывая музыку" во всех международных делах"Источник: https://censor.net.ua/n3146592
А ви вбиваєте людей скрізь де сунете свою свинособачу морду, музиканти гастролери
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Тобто Калантаров не бачить чому міжнародні відносини росії погіршуються Лавров заявив про стабільне ускладнення міжнародних відносин: "Зупинити процес поки не вдається" - Цензор.НЕТ 4253
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Штаты создают для мира технологии, Китай - товары, Рашка - проблемы. Действительно, г-н Курящий Мерин, чей то международные отношения портятся...
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Так стабильность, это же хорошо. Радуйся, морда
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Дивно, а донька лаврова живе в клятій Америці та їй все подобається. Може конику треба доньку забрати на расєю, щоб вона не страждала від клятого госдепа. Чи може він її в сцилку в Америку відправив жити?
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Сознательно выворачивать действительность на изнанку, поверить в изврат и потом искренне обижаться!
К доктору, в Кащенко... Хотя это уже не излечимо.
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Верните Крым и уберитесь с Донбасса - сразу улучшится!
Ну еще Абхазию только отдать, и Приднестровье
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***** специально таких фриков подбирает - шо бы на их фоне быть ******!
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Умный мужик , а вошел в образ тупой лошади . Оно понятно , холоп .
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кто то представляет себе смерть, будучи не убитым кацапской ракетой?
а падать?
были бы там лошадине дети - оно бы по другому ржало,....
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