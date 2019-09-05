 Суд дозволив затримати ексглаву НКРЕКП Вовка, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.
"Суд дав дозвіл на його затримання", - сказав Ситник журналістам у четвер в Києві.
За його словами, коли йдеться про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання і окремо - про арешт.
"На сьогодні є рішення суду, яким надано дозвіл на затримання", пояснив директор НАБУ.
Також Ситник додав, що, за даними антикорупційних органів, нині Вовк перебуває за кордоном.
Він наголосив, що це рішення і необхідне для запуску процедури міжнародного розшуку.
Відповідаючи на запитання про те, коли можливе рішення суду про арешт, Ситник сказав: "Це залежить від суду".
"Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень", - повідомив Ситник.
"За нашими підрахунками, підлягають передачі 208 справ з різних інстанцій. Є низка справ, які розглянуті й перебувають на стадії апеляції. Основна частина справ перебуває в суді першої інстанції", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві.
Раніше суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+".
Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.
или мырыканцы спят и видят - как бы налогов побольше заплатить, да купить подороже?
Пеца тут распрягал устами своих министров и троллей, чтоб без роттердаму плюс - никак.
Теперь посмотрим, стоило ли порошенко обворовывать людей
Стоит начать говорить только одному соучастнику , и все посыпется
до выборов кричали, что порох с ахметовым грабит страну через роттердам, а теперь выясняется, что это самая низкая цена.
так что с фактами проблема.
пройдет месяц и будем про закупки коломойским угля из раши говорить.
так что поменялся только выгодополучатель
Предложение привлечь Дмитрия Вовка к управлению НКРЭКУ, а затем и сделать председателем этой организации также исходило от Администрации президента. Собеседование проводил Борис Евгеньевич Ложкин, который в то время был главой Администрации президента Украины".
Расследование экономической обоснованности "Роттердам +" ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато угля с США, ЮАР и Колумбии значительно дороже - от 1800 грн / тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".
По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.так за что вовка прессуют? кто-то может объяснить?