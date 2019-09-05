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Все про:затримання (3008) Вовк (32) Ситник (513) Роттердам+ (38)

 Суд дозволив затримати ексглаву НКРЕКП Вовка, - Ситник

Солом'янський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного в справі "Роттердам+" колишнього керівника Національної комісії державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) Дмитра Вовка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Суд дав дозвіл на його затримання", - сказав Ситник журналістам у четвер в Києві.

За його словами, коли йдеться про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання і окремо - про арешт.

"На сьогодні є рішення суду, яким надано дозвіл на затримання", пояснив директор НАБУ.

Також Ситник додав, що, за даними антикорупційних органів, нині Вовк перебуває за кордоном.

Він наголосив, що це рішення і необхідне для запуску процедури міжнародного розшуку.

Також читайте: Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Відповідаючи на запитання про те, коли можливе рішення суду про арешт, Ситник сказав: "Це залежить від суду".

"Антикорупційні органи передадуть у ВАКС 208 кримінальних проваджень", - повідомив Ситник.

"За нашими підрахунками, підлягають передачі 208 справ з різних інстанцій. Є низка справ, які розглянуті й перебувають на стадії апеляції. Основна частина справ перебуває в суді першої інстанції", - сказав Ситник журналістам у четвер у Києві.

Раніше суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+".

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146589
 
   
 Топ коментарі
 
Прощупують Пєтьїне вим"я))
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Зараз петіні прихильники розпочнуть свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичні переслідування"..
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Так и всю свиноферму переловят.
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да нет, работают на коломойского и пролетарское быдло развлекают, которому государство должно...
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Пролєтарське "бидло" утримує "государство" на свої податки.
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Пролетарское быдло хочет всего и на шару, однако налоги с зарплат в конвертах платить не хочет.
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🤣🤣написало тернопольское чмо где одни пастухи и нишеброды
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"Пролетарское быдло" во всём мире хочет одного и того же.
или мырыканцы спят и видят - как бы налогов побольше заплатить, да купить подороже?
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Да нет. Большинство как раз социальщики в той или иной мере.
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Тебе теж утримують дотаціями - то ж будь толерантним до платників податків, за рахунок яких ти живеш.
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яки вы платники податкив🤣🤣вы там все пастухи и хрен что платите
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..и хрюкалок тваго типа.... звиздуй на работу производить материальные ценности !
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А на кого Вовк работал? Кого развлекал? Правильно, Пороха и Ахметова (ну и других прилипал). Роттердам+ это еще то "развлечение". Люди обычные (которых ты пролетарским быдлом обозвал) от таких развлечений подустали конкретно. Поймать и посадить всем коллективом.
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Послухайте Геруса,роттердам+ був корисний.
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Герус сразу поменял свое мнение после решение суда.Не наговаривайте на честного человека.
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"честная давалка" ....ну по поняткам окружной.
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Спочатку дали можливість втекти,,,, а тепер будуть розшукувати. Неначе не могли 3 місяці десь в погребі потримати.
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Твой дед как я понимаю в нквд и в заградительных отрядах работал? Чувствуеться гниль тех времен.
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а твой видать по обкомам ошивался. чувствуются манеры!
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Вопрос не в том, накого он там работал. А втом, что хочеться быть цивилизованой стрной. А все цивилизованные страны - имеют рынок. А не назначают тарифы. тоесть в идеале вообще ен должно быть коммисии по назначению тарифов. Но наши шариковы очень хотят халявы. И чтобы тарифы им ставили не рыночные, а чтобы поменьше.
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К сожалению тут рынком никаким и не пахнет. Получать уголь через Нидерланды, причем исключительно через Нидерланды по бумагам это нормально? Это не обман?
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ненормально бред писать про получать уголь из нидердандов по бумагам. поому что никто не получал по думагам уголь оттуда. Оттуда брали рыночную цену. И с биржи. Про получать по бумагам из нидерландов - это настолько примитивный фэйк для зебилов, что я даже не знаю, ка кможно быть ну настолько идиотами. чтобы верить.
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Відповідно до методики, вартість палива визначається за формулою «ціна вугілля у портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + вартість його доставки в Україну». -- ТЕБЕ САМОМУ НЕ СТЫДНО ОТМАЗЫВАТЬ ВОРОВ НАСТОЛЬКО ТУПО, ПЕТЕКАНТРОП?
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Зараз петіні прихильники розпочнуть свою сумну монотонну мантру про "репресії та політичні переслідування"..
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Тоесть главное первым написать это? Есть простая идея - рынок. Как во всех цивилизованных странах. Но наше быдло увы, хочет совок. Причем цены они хотят как в совке, а зарпалту - как минимум как в польше.
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В каком месте это рынок? Чистое и наглое нае.алово.
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Видишь ли. полигшраф полиграфович - рынок - это когда кахдый продает как хочет и покупает как хочет. Ротердам+ - это как раз о рынке. И в европе это признали. Это когда если ты вырастил например помидоры - ты продаешь кому хочешь. И если турок или поляк покупают у тебя дороже чем у нас - ты продаешь им. И тебя не интерисует, какая зарплата у твоего соседа и может ли он купить. Нефть арабы продают по одной цене странам со средней зарплатой и в 3000 и 100 евро. И вот ставить цену рыночную - это никак не *********.
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Та не, Швондер, твои опусы говорят лишь о том, что ты не в теме и не понимаешь о чем пишешь. Помидор это помидор, со среднестатистическим помидором ты условный роттердам не впаришь и если будешь пытаться впарить, то потом не продашь никому. А здесь просто поставили перед фактом и обязали покупать помидор именно этот, выращенный на соседнем огороде, но по бумагам привезенный из голландии, с соответствующей наценкой. Без какой либо конкуренции. Нагнули и отымели.
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Та да, зараз піде виття - Рятуйте, все це політичне переслідування.
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нет. перемога будет тогда когда свиновальца с шоблой отмыролюбят.
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я вже думав Антикорупційний суд дозволив. а виявляється Солома.
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Так питання тепер в тому,чи Інтерпол оголосить Вовка в розшук.
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Надо не Вовка мелкую пешку, а Ахмета задерживать с конфискацией.
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Уголь по схеме "роттердам+" оказался самым дешевым. Сами зелупоголовые это признали. В чем конкретно обвиняют Вовка? Просто игра на публику, голосовавшую за наркомана.
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свиноволк обвиняется в том же что и вся мыролюбная шобла - в свинореформизме.
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Я назвал конкретный факт относительно "роттердама", ты в ответ несеш ахинею. Повторно задаю вопрос: в чем обвиняют Вовка?
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Роттердам+ это нае.алово. Вот в этом его и обвиняют. И где официально кто признал? По слухам? А роттердам+ чистое жульничество совсем даже не по слухам, а по самым конкретным платежкам и расчетам.
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Почему тогда этот роттердам не отменен новой властью? И почему цифры в платежках не изменились за три(!) месяца нахождения у власти Зеленского?
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Да потому, что ввести легко, а вот убрать сложно. Да и до назначения Кабмина сделать это было затруднительно. Да и Монополию конкретных людей за один день не сковырнешь. Но думаю все еще впереди.
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Опять отмазка. Быдло поверило наркозависимому, к тому же еще и еврею. К сожалению, пожинать плоды его "деятельности" будут все.
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Ты опустился в бессильной злобе к тупым оскорблениям, беспочвенным и огульным. "Быдло, плохие евреи, наркозависимый.." О чем с тобой еще говорить?
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Так чего вовк прячется от петиного суда? Пусть правду-матку рубит вовк следакам и в суде, если не виновен.
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У БЕНИ 6% АКЦИЙ. ТАК ШО ВРИ БОЛЬШЕ https://biz.censor.net.ua/resonance/3098318/smotryaschiyi_korruptsioner_i_rossiyane_kto_pretenduet_na_tsentrenergo
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Ого-го. Я, признаться, ожидал, что вовчика начнут охаживать через недельку, но реальность бьёт все рекорды. Молодцы!
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так глядишь и свинохряка с нового года шатнут) в интерпол подадут)
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А Геруса за махінації в "Центренерго" коли заарештують?
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И, что с того? Любой судья Украины просто МЕЧТАЕТ что бы к нему зашло жирное ахметовское дело. Воьмёт много, ОЧЕНЬ МНОГО, и на покой.
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Вовка за геноцид украинского народа казнить!
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Во и суды при ЗЕ начали работать по другому. К чему бы это?
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паковать сопляка и пусть колется мажор кто его пахан?! хотя все знают. КУРЧЕНКО тоже был на прислугах кошельком...надо же блин как люди ничего не создавая в своей жизни и не получив наследств от родителей миллионеров и выше сами становятся таковыми на ровном месте. а тоесть на схемах.корупции и воровстве.. как говорят из грязи сразу в князи и журналы форбс! за бугром бизнесмены создают всё, бренды, с поколения в поколения столетиями передают свой бизнес известный всему миру ..так и те порой не имеют таких денег как наши сопливые всякие барыги которые просто были при корыте.... вот такие чудеса в жизни. и они уже говорят что тоже ЛЮДЫ! такие все важные..... напыщенные...а какже ...они мультимиллионеры...только их в мире никто не знает и не слышал....но они богаче их. хахахаха
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Очень похоже, что началось ))
Пеца тут распрягал устами своих министров и троллей, чтоб без роттердаму плюс - никак.
Теперь посмотрим, стоило ли порошенко обворовывать людей
Стоит начать говорить только одному соучастнику , и все посыпется
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По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула "Роттердам +" - 1740 грн / тонна, которая отменена с 1 июля этого года.

до выборов кричали, что порох с ахметовым грабит страну через роттердам, а теперь выясняется, что это самая низкая цена.
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СЕЙЧАС - ВОЗМОЖНО. А КОГДА ОНА СТАРТОВАЛА - ВРЯД ЛИ. ТАК ШО ФАКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭТО НИКАК НЕ УМАЛЯЕТ.
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на цену угля в роттердаме ни ахметов, ни порох влияния не имеют.
так что с фактами проблема.
пройдет месяц и будем про закупки коломойским угля из раши говорить.
так что поменялся только выгодополучатель
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ОНИ "ВЛИЯЮТ" НА СХЕМУ РОТТЕРДАМ+. И СЛЕДСТВИЕ ЭТО ДОКАЖЕТ, Я УВЕРЕН.
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"Пребывая на руководящем посту НКРЭКУ, Вовк лоббировал формулы Дюссельдорф Плюс и Роттердам Плюс. Благодаря этим формулам, украинские олигархи, ведущие бизнес в сфере энергетики получали большую прибыль. Во время управления сферой энергетики и коммунальных Вовк пять раз утвердил повышение цен на услуги. Их оплата стала непосильной для миллионов украинских семей. Разумеется, каждый элемент этих изменений Дмитрий Вовк вводил не по собственной инициативе. Политические эксперты считают, что Вовк находился в постоянном контакте с Петром Порошенко, поэтому решения принимались по указаниям, приходящим непосредственно от правительства и Администрации президента.
Предложение привлечь Дмитрия Вовка к управлению НКРЭКУ, а затем и сделать председателем этой организации также исходило от Администрации президента. Собеседование проводил Борис Евгеньевич Ложкин, который в то время был главой Администрации президента Украины". Суд дозволив затримати ексглаву НКРЕКП Вовка, - Ситник - Цензор.НЕТ 8157
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По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула "Роттердам +" - 1740 грн / тонна, которая отменена с 1 июля этого года.
Расследование экономической обоснованности "Роттердам +" ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато угля с США, ЮАР и Колумбии значительно дороже - от 1800 грн / тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".
По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.так за что вовка прессуют? кто-то может объяснить?
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