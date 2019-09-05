 В Антикорупційний суд має надійти понад 3 тис. справ з місцевих судів, - Танасевич

Про це повідомила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду має надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких майже 200 - це корупційні справи.

"Сьогодні, 5 вересня 2019 року ми розпочинаємо нашу діяльність. До компетенції ВАКС віднесені 22 склади злочину з тією умовою, що вони відбуваються спеціальним суб'єктом, і розмір збитку перевищує 500 тисяч гривень. З місцевих загальних судів у ВАКС має надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких тільки 190 справ - ті, за якими досудове розслідування закінчувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП", - заявила Танасевич.

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"Сформовано в першій інстанції сім колегій, які будуть здійснювати судовий розгляд кримінальних проваджень по суті, в апеляційній палаті функціонувати чотири колегії, які будуть здійснювати апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції", - додала Танасевич.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд починає свою роботу. Розгляд справ Вищим антикорупційним судом почнеться в найкоротший технічно можливий термін.