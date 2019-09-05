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 Політика України
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Все про:кримінальна справа (369) Антикорупційний суд (427) Танасевич Олена (5)

 В Антикорупційний суд має надійти понад 3 тис. справ з місцевих судів, - Танасевич

У Вищий антикорупційний суд передадуть більш як 3 тис. справ, які перебувають на розгляді місцевих судів.

Про це повідомила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду має надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких майже 200 - це корупційні справи.

"Сьогодні, 5 вересня 2019 року ми розпочинаємо нашу діяльність. До компетенції ВАКС віднесені 22 склади злочину з тією умовою, що вони відбуваються спеціальним суб'єктом, і розмір збитку перевищує 500 тисяч гривень. З місцевих загальних судів у ВАКС має надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких тільки 190 справ - ті, за якими досудове розслідування закінчувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП", - заявила Танасевич.

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"Сформовано в першій інстанції сім колегій, які будуть здійснювати судовий розгляд кримінальних проваджень по суті, в апеляційній палаті функціонувати чотири колегії, які будуть здійснювати апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції", - додала Танасевич.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд починає свою роботу. Розгляд справ Вищим антикорупційним судом почнеться в найкоротший технічно можливий термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146586
 
 
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Охолоджувач простий і якісний, без зміївика. Я робив такий одному хмирю.
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Ну, значит отсутствием работы страдать не будете.
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Їх завалять цими справами і знов на ті ж граблі.
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Працювала у суді,вас знову наїпали дегенерати зелені,нові обличчя-х#й им в жоппу.
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Напомним, сегодня Высший антикоррупционный суд начинает свою работу. Рассмотрение дел Высшим антикоррупционным судом начнется в кратчайший технически возможный срок. Источник: https://censor.net.ua/n3146586
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Это сколько нужно учится, чтобы ничего не делать, а зарплату получать . Вообщем время пошло, считаю до первого устоявшегося приговора .
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відчуваю що скоро цей суд сайдьот на нєт...причомму руками Зе команди
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Труханов , казлина, будешь таки да сидеть !
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думаю, куда это ВАКS девался, а он оказывается празникує ))
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Первую 10 призначает Коломойский, потом Юля, ОПОЖ....., Порошенко тоже. И порядок будет. А остальных на закусь.
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