 Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на топчиновниках

"Я розумію, що зараз є проблема, яку ми ще не встигли вирішити, - це питання з рамками підсудності. Раніше дехто, не згадуватиму прізвища, на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячами дрібних справ", - сказав він у четвер на брифінгу, присвяченому початку роботи ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський запевнив, що він і Верховна Рада зроблять усе необхідне, щоб ВАКС відразу почав розглядати найбільш гучні справи.
"Я знаю, що ви очікуєте більше ніж 200 гучних справ щодо розкрадання, розкрадання корупціонерів - топчиновників, і допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і цих людей було покарано", - сказав він.
Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його головою суддю першої інстанції Олену Танасевич.
диктатор Франко
Особисто мені цікавіше діамантові прокурори, Розенблат, Оніщенко, а може, як що зможуть, Гонтарева, Косюк, і нарешті Петя.
А щоб зломати цю систаму, треба зносити перші голови, щоб нікому було нагору віддавати гроші.
А як що цей суд буде займатися копійчаними справами, то усе заглохне так і не почавшись.
Пам'ятаю "гучне затримання", коли гвинтокрилами колишніх податківців до Київа звозили, а чим скінчилося? Пшиком!
А діамантові прокурори - їх не тільки від роботи не відсторонили, але повернули самі діаманти. Свінарчук-Гладковський чим закінчив? А ну да його за властним бажанням зняли з посади! Розенблат- той навіть з Ради не пішов, так само як і Кононенко, чию справу навіть розглядати не стали.
І так у всьому, щодо "боротьби з корупцією" від Порошенка и Луценко - одна лише імітація.
Як що хочеш поваги, давай факти про фінасування виборів з росії, а то таке уперше чую.
..и сказал, что сам решит, какие дела громкие, а какие тихие.
К.С. Станиславский.
Кто то верит в это и вот этому
Оцените масштаб: пускать на ветер стратегические запасы топлива в угоду одному потерявшему берега олигарху. Здесь есть цифры, кому интересно: https://delo.ua/…/centrenergo-pod-kontrolem-kolomojskogo-p…/ Согласно отчетам самого «Центрэнерго», с января по июнь 2019 года предприятие понесло чистый убыток в 1,2 млрд грн. В 2018 году за аналогичный период предприятие получило чистую прибыль в размере 439,3 млн грн. Беня взял под тотальный контроль крупнейшую государственную генерирующую компанию и высасывает ее досуха, причем по двойной схеме: во-первых, получает для своих предприятий электроэнергию по заниженным ценам; во-вторых, является конечным бенефициаром (или БЕНЯфициаром) одной из компаний, поставляющей на «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО под видом угля из России через фирму-однодневку. Так и живем: для лохтората спектакль с разоблачением «коррупционного Роттердама, и в то же время втихаря пилить бабло на цене, значительно превышающей роттердамскую. А потом делать страдальческие бровки на недавнем совещании в ОПе, потому что внезапно обнаружилось, что этот самый клятый Роттердам+ является самым выгодным вариантом импорта (1740 грн за тонну), кто бы мог подумать! Однако *****, пляшем. И продаем российский уголь госкомпании за 2000 грн/тонна через бабушкину компанию «Нафта Форс», чтобы продать потом электроэнергию бабушкиным же ферросплавникам за 1,3 грн кВт/час, что гораздо ниже себестоимости.
Однако меня, кажется, понесло по второму кругу. Все бородатая бабка ненасытная виновата, тьху ей в кофе три раза.»
Шляхом висьміювання.
«Зеленський ось тобі-хахаха! Ось тобі - хіхіхі ! Ось тобі - пратівний !»
Е-мае!
Наверное, хотят сначала посадить беню!
зеленый - все хрень - де результат?
5 лишних паундов на боках богдана? - ето все?
И постепенно все станет на свои места
теперь всем будет смешно и весело
Переходим к старым добрым совковым традициям - заводить уголовные дела по плану и разнорядке.
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?
2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
Но это именно он - 1999 год, он, наконец-то пришел на украинскую землю. И, кстати, отмена неприкосновенности - это еще один сигнал элите, что с плюрализмом интересов покончено, что ради заработка и грабежа нужно сплотиться вокруг единого центра, как это и было в России, где созданная под Путина партия "Единство" слилась в экстазе с номенклатурным "Отечеством" и региональными лидерами из "Всей России" в монструозную "Единую Россию". "Слуга народа" - уже почти "Единая Россия", но лекарством от дилетантизма ее актива станет именно слияние с большей частью предыдущих элит. И все - ловушка захлопнется. А в этой ловушке надолго окажется украинский народ. Потому что нет ничего проще, чем посадить в ловушку народ, который хочет не свободы, а справедливости.
Следует еще раз признать, что Украина, как бывшая провинция империи, находится в замедленном развитии по отношению к метрополии, а украинские Майданы выполняют важную функцию не столько ускорителя развития страны, сколько спасителя ее государственности, содействуют тому, чтобы развитие происходило именно в украинских, а не в российских границах. Поэтому Украину мы сохранили - и сохраним, а демократию не уберегли - и вряд ли убережем, потому что для сбережения демократии необходим общественный запрос на свободу, а не на мессию, благосостояние и посадки.
Именно поэтому Украина с каждым днем будет все в большей степени походить на Россию времен раннего Путина, а для понимания того, что будет с нами дальше, придется с неослабевающим вниманием следить за развитием соседней страны. Потому что то, что будет в России после Путина - то же самое скорее всего будет и у нас спустя 15-20 лет после российских перемен.https://bykvu.com/ru/mysli/126066-ukraina-beremenna-avtoritarizmom/?fbclid=IwAR1MkxQdwanE8bz1RMAyisXHQu52gGDp6GYwpt5WWPiauGp2uxG6of0JMks