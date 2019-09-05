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 Політика України
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Все про:Зеленський (2629) судова реформа (861) Антикорупційний суд (427)

 Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на топчиновниках

Президент України Володимир Зеленський з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС) запевнив, що будуть ухвалені всі необхідні рішення, щоб ВАКС зосередився виключно на справах про топкорупцію.

"Я розумію, що зараз є проблема, яку ми ще не встигли вирішити, - це питання з рамками підсудності. Раніше дехто, не згадуватиму прізвища, на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячами дрібних справ", - сказав він у четвер на брифінгу, присвяченому початку роботи ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський запевнив, що він і Верховна Рада зроблять усе необхідне, щоб ВАКС відразу почав розглядати найбільш гучні справи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бачиш, пане Богдан, люди за один місяць роблять ремонт, а ми не можемо переїхати", - Зеленський - главі свого офісу на відкритті Антикорупційного суду. ВIДЕО

"Я знаю, що ви очікуєте більше ніж 200 гучних справ щодо розкрадання, розкрадання корупціонерів - топчиновників, і допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і цих людей було покарано", - сказав він.

Як повідомлялося, в травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його головою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146585
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах

..и сказал, что сам решит, какие дела громкие, а какие тихие.
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Так шо, Беню, Портнова, Шуфрича, Медведчука, Рабиновича и т.д. таки посадят Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 2514
Кто то верит в это и вот этому

Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 1594
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«Олена Монова Недавно совсем я писала о «Центрэнерго», о том, как бабушкины нукеры подмяли под себя государственное предприятие и сделали его убыточным. А там тем временем новый бенин схематоз вспух, как чиряк на дупе: под бдительным контролем Коломойского «Центрэнерго» заключает сделки на поставку электроэнергии потребителям себе в убыток. Попросту сжигает уголь, которого, напомню, острая нехватка сейчас, осенне-зимний пик проходить хуйзна на чем придется, разве что кизяками топить. Зачем? А чтобы ферросплавным заводикам бабушки электроэнергия досталась в копеечную цену.

Оцените масштаб: пускать на ветер стратегические запасы топлива в угоду одному потерявшему берега олигарху. Здесь есть цифры, кому интересно: https://delo.ua/…/centrenergo-pod-kontrolem-kolomojskogo-p…/ Согласно отчетам самого «Центрэнерго», с января по июнь 2019 года предприятие понесло чистый убыток в 1,2 млрд грн. В 2018 году за аналогичный период предприятие получило чистую прибыль в размере 439,3 млн грн. Беня взял под тотальный контроль крупнейшую государственную генерирующую компанию и высасывает ее досуха, причем по двойной схеме: во-первых, получает для своих предприятий электроэнергию по заниженным ценам; во-вторых, является конечным бенефициаром (или БЕНЯфициаром) одной из компаний, поставляющей на «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО под видом угля из России через фирму-однодневку. Так и живем: для лохтората спектакль с разоблачением «коррупционного Роттердама, и в то же время втихаря пилить бабло на цене, значительно превышающей роттердамскую. А потом делать страдальческие бровки на недавнем совещании в ОПе, потому что внезапно обнаружилось, что этот самый клятый Роттердам+ является самым выгодным вариантом импорта (1740 грн за тонну), кто бы мог подумать! Однако похуй, пляшем. И продаем российский уголь госкомпании за 2000 грн/тонна через бабушкину компанию «Нафта Форс», чтобы продать потом электроэнергию бабушкиным же ферросплавникам за 1,3 грн кВт/час, что гораздо ниже себестоимости.
Однако меня, кажется, понесло по второму кругу. Все бородатая бабка ненасытная виновата, тьху ей в кофе три раза.»
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Зеленский, у этих судей хорошие зарплаты и пусть работают, нечего из подталкивать. А не хотят работать, пусть идут нах, найдутся на их место желающие.
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Вы видели чтобы в Украине чиновник уходил по причине невозможности работать ? Проще имитировать работу и искать причину для отмазки.
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"Друзьям - все, врагам - правосудие"
диктатор Франко
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А що вам дуже цікаво чи посадять за хабар у 2000 у.о. голову якоїсь ради Мухосранська?
Особисто мені цікавіше діамантові прокурори, Розенблат, Оніщенко, а може, як що зможуть, Гонтарева, Косюк, і нарешті Петя.
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большую часть в Украине как раз воруют по мелкому и регулярно. С этого онищенки и начинали, а вот по пороху и гонтаревой тебя ждет разочарование. На них нет ничего, а все байки которыми тебя кормили 5 лет, нужны были только для того чтобы привести к власти Зекоманду, сайчас она потихонечку начнут потихоньку в этом сознаваться. ротердам + тебе в пример.
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На даному етапі, завдання влади зломати систему хабарів, коли гроші йдуть від рядового клерка до гори, до перших обличь держави, за що рядові хабарники отримують безкарність і захист від переслідувань.
А щоб зломати цю систаму, треба зносити перші голови, щоб нікому було нагору віддавати гроші.
А як що цей суд буде займатися копійчаними справами, то усе заглохне так і не почавшись.
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Система взяток снизу-вверх ломалась при Порохе. Можешь посмотреть ленту новостей Цензора за предыдущие годы. Каждый день кого-то брали, а то и двух. Сейчас ощутимый спад. "Побороли" коррупцию.
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Ви про спортивну риболовлю? Коли кожен день "когось брали" а потім відпускали на усі чотири боки?
Пам'ятаю "гучне затримання", коли гвинтокрилами колишніх податківців до Київа звозили, а чим скінчилося? Пшиком!
А діамантові прокурори - їх не тільки від роботи не відсторонили, але повернули самі діаманти. Свінарчук-Гладковський чим закінчив? А ну да його за властним бажанням зняли з посади! Розенблат- той навіть з Ради не пішов, так само як і Кононенко, чию справу навіть розглядати не стали.
І так у всьому, щодо "боротьби з корупцією" від Порошенка и Луценко - одна лише імітація.
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ты кретин? Зеленский первый номер по подсудности. Из рашки получал финансирование на выборы, получал, кипрский офшорчик на 124 ляма имеет? Киношные бабки растащили? А как же! И вообще ты ольгинский или лахтинский? Личико открой, скока стоит наброс на Петю? Ты уже год, серешь одну и ту же хрень.....
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Пукнув у воду, але таким пусто-порожнім висером собі на рошенку не заробиш.
Як що хочеш поваги, давай факти про фінасування виборів з росії, а то таке уперше чую.
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Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах

..и сказал, что сам решит, какие дела громкие, а какие тихие.
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Резюмую. Себе Зєлєнскій поставив над будь-яким судом. Єдиний недоторканний у державі. Як мінімум - Верховний суддя. А як же біблійна мудрість, яка випробувана віками: не суди і не будеш суджений? Чи закону про імпічмент так і не буде?
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У тебя плохо со слухом или с головой! Таких заяв не произносилось, и не будет. Говорилось совсем о другом и совершенно правильно!
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Да не был бы Зе украинским евреем, если б вашей коррупции на скрутил рога!
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не понятно. сколько мыролюбцев уже посадили?
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Вот как все оборачивается, было бы желание. а вот 5 лет предыдущих в ж...... е. Одно БЛА -БЛА -БЛА.
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Я тебя растрою , не пять , а 28 лет в попу ,так что если подождёшь ещё пять лет с тебя не убудет
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Меня не расстроишь, я пессимист. Мало во что верю, ну, а вдруг. В жизни многое бывает.
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Пессимист - хорошо осведомленый оптимист
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Тут нарід требует, что бы посадили Порошенка! Сколько им еще ждать, а зеленский? их терпение не безгранично!!!
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Все должно быть по закону. Вину или невиновность Порошенко должен определять суд.
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Так на то и суд был создан, может ПЭТРЭ и маху дал.
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Петр маху не дал. При нем этот суд не работал. Было эдакое состояние запора при бурной работе организма. Вроде все делали и принимали, но по факту суд стоял.
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Вот именно при нем, а при этом кто его знает, ведь есть же БУМЕРАНГ. Как бы ПЭТРЫКУ по кумпалу не садануло. От звезд зависит.
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Ну в любом случае нам эту сантабарбару не избежать к просмотру.
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Будем смотреть, это не мыльная, НАСТОЯЩАЯ. Правда ОСКАРА не дадут.
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боюсь справи пєці сюди не попадуть. існує дууже велика ймовірність виправдання. бо знаєте заяви портнова без жодних доказів, справи свинарчуків практично на нулі...
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Главное - манёвры! Потихоньку, постепенно, без бума, но пэпка вместе с соевыми будут плЯкать!
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Так шо, Беню, Портнова, Шуфрича, Медведчука, Рабиновича и т.д. таки посадят Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 2514
Кто то верит в это и вот этому

Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 1594
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«Олена Монова Недавно совсем я писала о «Центрэнерго», о том, как бабушкины нукеры подмяли под себя государственное предприятие и сделали его убыточным. А там тем временем новый бенин схематоз вспух, как чиряк на дупе: под бдительным контролем Коломойского «Центрэнерго» заключает сделки на поставку электроэнергии потребителям себе в убыток. Попросту сжигает уголь, которого, напомню, острая нехватка сейчас, осенне-зимний пик проходить ****** на чем придется, разве что кизяками топить. Зачем? А чтобы ферросплавным заводикам бабушки электроэнергия досталась в копеечную цену.

Оцените масштаб: пускать на ветер стратегические запасы топлива в угоду одному потерявшему берега олигарху. Здесь есть цифры, кому интересно: https://delo.ua/…/centrenergo-pod-kontrolem-kolomojskogo-p…/ Согласно отчетам самого «Центрэнерго», с января по июнь 2019 года предприятие понесло чистый убыток в 1,2 млрд грн. В 2018 году за аналогичный период предприятие получило чистую прибыль в размере 439,3 млн грн. Беня взял под тотальный контроль крупнейшую государственную генерирующую компанию и высасывает ее досуха, причем по двойной схеме: во-первых, получает для своих предприятий электроэнергию по заниженным ценам; во-вторых, является конечным бенефициаром (или БЕНЯфициаром) одной из компаний, поставляющей на «Центрэнерго» уголь из ОРДЛО под видом угля из России через фирму-однодневку. Так и живем: для лохтората спектакль с разоблачением «коррупционного Роттердама, и в то же время втихаря пилить бабло на цене, значительно превышающей роттердамскую. А потом делать страдальческие бровки на недавнем совещании в ОПе, потому что внезапно обнаружилось, что этот самый клятый Роттердам+ является самым выгодным вариантом импорта (1740 грн за тонну), кто бы мог подумать! Однако *****, пляшем. И продаем российский уголь госкомпании за 2000 грн/тонна через бабушкину компанию «Нафта Форс», чтобы продать потом электроэнергию бабушкиным же ферросплавникам за 1,3 грн кВт/час, что гораздо ниже себестоимости.
Однако меня, кажется, понесло по второму кругу. Все бородатая бабка ненасытная виновата, тьху ей в кофе три раза.»
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Зараз «українське» Радіо 1 поступово переходить з теми: «Коли вже Порошенко перестане наживатись на «Роттердам+» !!!!!!», і почало потужну кампанію боротьби з витівками нової влади.
Шляхом висьміювання.
«Зеленський ось тобі-хахаха! Ось тобі - хіхіхі ! Ось тобі - пратівний !»

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Предлагаю начать с друзей , ну хотя бы с Богдана Или сцыкотно ?
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А что нет А сфабрикованое дело по юле , где он от имени Украины , хотел всучить долг на пол млрд нашей стране при овоще , глянь у Бигуса Дело то не закрыто , а просто нынешней властью смущённо на тормоза и после этого у Богдана появился элитный домик в Конча заспе
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Ну а при чём Богдан? Разве он громкий? Он так тихонько зе! на ушко шепчет.
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с лысого, юзика без депутатского иммунитета, и пикалова, который зеленского назвал - гівно брехло і сцикун...это так о будущем президенте(
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Рано предлагаешь, сначала думай. ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ. Ты, как дым впереди паровоза.
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"А теперь, тупые вуйки, пора загонять вас с вашей телячей мовой в стойло" - про себе додав ВаЗЕ

Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны, - Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на громких делах - Цензор.НЕТ 8443
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пласт не поддержал, закон по мове отменит, сваты по телеку, а где там газманов? Мы начинаем квартал!
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Согласен, пересажать всех не получится, но с кого то начинать надо. Так что не жадничайте, дай бог, хотя бы так. Тут пол страны - феодальной нужно пересадить.
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Когда уже будет посажен с полной конфискацией награбленного соевый мародер и его прогнившая клика???
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Ещё не сидят?
Е-мае!
Наверное, хотят сначала посадить беню!
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наверное тогда когда наконец украдут хоть что нибудь
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все та же муйня - я сыграю штукой, а вы танцуйте..
зеленый - все хрень - де результат?
5 лишних паундов на боках богдана? - ето все?
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Говорили что вначале будет амнистия,а садить будут весной, осенью или зимой можно садить только чеснок. Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 4601
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Думаю Вовочка і це скоро порЄшае, щоб не засмучувати ВВХ
Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 227
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Зеленский обещает сделать все, чтобы Антикоррупционный суд сосредоточился на топ-чиновниках/ Взял он саблю, взял Эх, воструИ зарезал сам себя.Веселый разговор.И зарезал сам себя.Веселый разговор.
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дело (даже развалившееся) озвученое в рупор автоматически приравнивается к громкому. жди-те!
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Обьеснте уже наконец этому дятлу,что суд это незалежна гилка влади.И никакой президент не имеет право вмешиваться и указывать в дела суда!Баран,суд еще не начал работать ,а уже понятно что он станет орудием преследования неугодных бизнесменов и политиков.Вот так идиоты похерят все.
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до чого тут бізнес? ви хоч дивилися підсудність Антикор. суду?
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Мы ждем 11 громких дел, а потом остальные. Ми допоможемо, щоб ці люди були покарані, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на гучних справах - Цензор.НЕТ 5974
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Масштабы коррупции в стране просто огромны. Поэтому реально нужно начинать с топ коррупции. Гнилые головы должны быть отрублены в первую очередь
И постепенно все станет на свои места
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Какая такая коррупция...?? С кого начинать?? В стране новый презЕдент...новая рада...новый кабмин...новая таможня...новая сбу... почти новае мвд.......кто из них коррупционер..??
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чергова роса в очі виборцю . от справа свинарчуків точно туди не попаде. тай з часом молода Зе команда диви обмежить діяльність вищого антикоросуду, бо бачте він тяжолоє наслєдствіє пороха і його реформи, тай курча незалежний
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першим тра Мародьора за яя підвісити.. цей боягуз заспіває як соловейко Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на топчиновниках - Цензор.НЕТ 1929
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Якщо узурпатор перемагає на чесних виборах з результатом 73% а його партія бере більшість у парламенті, то передайте тим, хто дійсно не зрозумів - вперше за 28 років, владу у країні узурпував народ.
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спасибо зрителям квартала
теперь всем будет смешно и весело
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Сразу стало ясно, что этот суд будет таким же ручным посмешищем, как парламент и правительство.
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Ну так шо?
Переходим к старым добрым совковым традициям - заводить уголовные дела по плану и разнорядке.
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И пэдрота в подельниками не забудь, дорогой Зеля!
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Вова, почни з себе!! ЗАПЛАТИ ПОДАТКИ! А ПОТІМ ВОРОГІВ ПОСАДИ РЯБІНОВИЧЕЙ З СМЕДВЕДЧУКАМИ І БОЙКАМИ! ОТ ТОДІ МОЖЕ І ПОВІРІМО! І БЕНЮ НЕ ЗАБУДЬ!
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Л.Ройтман :луценко и аваков покрывают солнцевскую преступную группировку(РФ) в Украине
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
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Зебилы , в Украине прошли выборы 21 апреля , в Дании прошли выборы 5 июни. Вот результат : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард (фото-News Oresund/wikimedia).

1. Что сделал Зеля для людей за 100 дней ?

2. Зели никогда в голову и не прийдет вот так как в Дании людям нуждающимися помочь
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Да . В статье же написано за предыдущее правительство
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Каждый суд должен быть антикоррупционным. По нашей логике простые суды дела коррупционеров не рассматривают. У нас должен быть гражданский суд над судами. Только что Цемаха отпустили, это по каким таким законам он может быть невиновен? Бред какой-то. Гладковский на свободе, Медведчук-сепаратист уже все писаные и неписаные законы нарушил и не сидит, его подручный жид сам в суды подает за то, что ему запрещают лаять на языке оккупантов. Судьи должны быть избираемыми, как в США, а у нас судьи назначают судей. Так давайте пусть депутаты выбирают депутатов для полного фарша, а презик назначает себе приемника, как в рашке в 1999, чего уж тогда мелочиться
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У меня сосед отсидел 2 года за три банана украдене на рынке по пьяне...Жизнь пошла кувырком....В 45 лет его не стало...А тут террорист-афигеть. Нет слов... Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ, - Зеленський обіцяє зробити все, щоб Антикорупційний суд зосередився на топчиновниках - Цензор.НЕТ 428
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Украина беременна авторитаризмом

Но это именно он - 1999 год, он, наконец-то пришел на украинскую землю. И, кстати, отмена неприкосновенности - это еще один сигнал элите, что с плюрализмом интересов покончено, что ради заработка и грабежа нужно сплотиться вокруг единого центра, как это и было в России, где созданная под Путина партия "Единство" слилась в экстазе с номенклатурным "Отечеством" и региональными лидерами из "Всей России" в монструозную "Единую Россию". "Слуга народа" - уже почти "Единая Россия", но лекарством от дилетантизма ее актива станет именно слияние с большей частью предыдущих элит. И все - ловушка захлопнется. А в этой ловушке надолго окажется украинский народ. Потому что нет ничего проще, чем посадить в ловушку народ, который хочет не свободы, а справедливости.
Следует еще раз признать, что Украина, как бывшая провинция империи, находится в замедленном развитии по отношению к метрополии, а украинские Майданы выполняют важную функцию не столько ускорителя развития страны, сколько спасителя ее государственности, содействуют тому, чтобы развитие происходило именно в украинских, а не в российских границах. Поэтому Украину мы сохранили - и сохраним, а демократию не уберегли - и вряд ли убережем, потому что для сбережения демократии необходим общественный запрос на свободу, а не на мессию, благосостояние и посадки.
Именно поэтому Украина с каждым днем будет все в большей степени походить на Россию времен раннего Путина, а для понимания того, что будет с нами дальше, придется с неослабевающим вниманием следить за развитием соседней страны. Потому что то, что будет в России после Путина - то же самое скорее всего будет и у нас спустя 15-20 лет после российских перемен.https://bykvu.com/ru/mysli/126066-ukraina-beremenna-avtoritarizmom/?fbclid=IwAR1MkxQdwanE8bz1RMAyisXHQu52gGDp6GYwpt5WWPiauGp2uxG6of0JMks
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"будут приняты все необходимые решения, чтобы ВАКС сосредоточился" - это какие такие меры? Он действительно себя царем считает?
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Если коротко это значит "Буду оказывать давление на суд и вертел я на инструменте народец" - Зеленский.
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ВАКСой Зеленский и его шпана будут замазывать глаза,чтобы никому не было видно этой "коррупции".
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