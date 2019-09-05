 На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція

Про це повідомляє Нацполіції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.
"Подія трапилася ввечері 4 вересня в Романівському районі. Спалюючи суху траву на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, в результаті вибуху боєприпасу часів Другої Світової війни. За цим фактом тривають перевірки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повідомлення інформація про вибух на сусідській присадибній ділянці в поліцію надійшла від мешканки с.Ольха близько 18:30.
Станом на 10 ранку 5 вересня робота співробітників слідчо-оперативної групи і фахівців вибухотехнічної служби ГУНП, а також огляд місця події для встановлення причин вибуху тривають.
"Попередньо встановлено, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік зазнав травм, які виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці події", - поінформували в поліції.
По-этому я под покровом ночи палю опале листя шоб не напрягацца
угарный газ - около 800 кг;
углероды - 200 кг;
оксиды азота - 40 кг.
которыеобразуются в двигателях и при сжигании различных веществ, в тч древесины и листьев. Кроме того, листья накапливают полоний 210 (это, кстати большая проблема пр-лей сигарет. Так что такой адский коктейль точно
Я участок рядом со смытой глиной 5 лет назад купил, 3 года сеял сидераты разные, пока поднялись культурные растения (виноград). Весь опад и покос не трогал: пусть перепревает там где упал. Мне так кажется красиво, как в лесу.
Та уже пару лет как их дед ко мне просится червей на рыбалку накопать. У меня в любом сыром месте копнул - и полно. А у них, в чернозёме - их нет! И палки уже давно не растут...
Если Вы пересмотрите отношение к земле и листьям - думаю, и Вам будет хорошо, и окружающим легче дышать.
Вот оно, подлое эхо войны!