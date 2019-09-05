 На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція

Про це повідомляє Нацполіції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

"Подія трапилася ввечері 4 вересня в Романівському районі. Спалюючи суху траву на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, в результаті вибуху боєприпасу часів Другої Світової війни. За цим фактом тривають перевірки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення інформація про вибух на сусідській присадибній ділянці в поліцію надійшла від мешканки с.Ольха близько 18:30.

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Станом на 10 ранку 5 вересня робота співробітників слідчо-оперативної групи і фахівців вибухотехнічної служби ГУНП, а також огляд місця події для встановлення причин вибуху тривають.

"Попередньо встановлено, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік зазнав травм, які виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці події", - поінформували в поліції.