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Все про:боєприпаси (927) Житомирщина (450) Нацполіція (8147)

 На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція

У Житомирській області житель села Вільха загинув від вибуху боєприпасу часів Другої світової, коли спалював на своїй земельній ділянці суху траву.

Про це повідомляє Нацполіції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

"Подія трапилася ввечері 4 вересня в Романівському районі. Спалюючи суху траву на власній присадибній ділянці, загинув селянин. Попередньо, в результаті вибуху боєприпасу часів Другої Світової війни. За цим фактом тривають перевірки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення інформація про вибух на сусідській присадибній ділянці в поліцію надійшла від мешканки с.Ольха близько 18:30.

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Станом на 10 ранку 5 вересня робота співробітників слідчо-оперативної групи і фахівців вибухотехнічної служби ГУНП, а також огляд місця події для встановлення причин вибуху тривають.

"Попередньо встановлено, що 69-річний селянин спалював суху траву на своїй земельній ділянці, коли вибухнув невідомий предмет. Чоловік зазнав травм, які виявилися несумісними з життям. Він загинув на місці події", - поінформували в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146584
 
 
 Топ коментарі
 
Нехрен было траву сжигать, да еще после предупреждения о пожароопасности. Трава должна перегнивать на поле и удобрять его, трава и листья -это лучшие удобрения для земли, только варвары жгут то, что полезно да еще портят воздух.
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Вот так и говорят психически ненормальные, и выковыривают то ,что дает пользу.) Трава и листья должны перегнивать в компостной яме,это удобрения, лучшие и самые полезные для земли, а в садах листья и траву вообще не убирают.
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Эти канцерогены растения собирают от кучи машин целый год, а потом за час при сгорании выбрасывают. Посчитай, во сколько раз это опасней.
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странно, что боеприпас вреемен второй мировой лежал на поверхности. Если поле паханое, то вопрос как он не сдетанировал от контакта с комбайном или трактором?
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Нехрен было траву сжигать, да еще после предупреждения о пожароопасности. Трава должна перегнивать на поле и удобрять его, трава и листья -это лучшие удобрения для земли, только варвары жгут то, что полезно да еще портят воздух.
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это ты в квартире живешь и ты не понимаешь. Знаешь, что такое бурьян, трав, листья опавшие в часном секторе. Пока в полисаднике все выковыряешь, пока все листья сгребешь, а потом еще его нада в пакеты посортировать и на мусорку отнести... Проще спалить!!!
По-этому я под покровом ночи палю опале листя шоб не напрягацца
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Вот так и говорят психически ненормальные, и выковыривают то ,что дает пользу.) Трава и листья должны перегнивать в компостной яме,это удобрения, лучшие и самые полезные для земли, а в садах листья и траву вообще не убирают.
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Ну не знаю. Я так поступаю из эстетических соображений. Упало листья, спалил его и не паришься. В любом случае его нужно убирать, опять же потом ветер будет разносить и будет срач во дворе. А так, чисто и уютно
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Действительно. А пара умерших с подветренной стороны астматиков или сердечников это фигня.
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То что я раз в год спалю чуток опалого лыстя, не сравница даже ни с одной машиной на двигателе внутреннего сгорания. Пощитай сколько концерогенов твой корч выбрасывает за год... а потом кого-то осуждай На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція - Цензор.НЕТ 4023
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Эти канцерогены растения собирают от кучи машин целый год, а потом за час при сгорании выбрасывают. Посчитай, во сколько раз это опасней.
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ну для начала не целый год, а примерно с апреля по октябрь, а это пол года. Видишь как ты небрежно к подсчетам относишся... а еще меня пытаешься учить На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція - Цензор.НЕТ 4291
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А то, что попало на землю при сгорании травы в воздух не полетит? Вот видишь, как ты небрежно относишься не только к экологии, а и к физической химии.
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Установлено, что в среднем за год работы одна машина потребляет около четырёх тонн кислорода, а в воздух выбрасывает следующие продукты его переработки:
угарный газ - около 800 кг;
углероды - 200 кг;
оксиды азота - 40 кг.
На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція - Цензор.НЕТ 839



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Ни одно из этих веществ не канцероген. Более того, для каждого из веществ есть ПДК - концентрация, ниже которой оно считается условно безвредным (нет признаков патологий при длительном воздействии в такой конц-ии). Канцероген - это, напр, бензапирен и диоксин, которые образуются в двигателях и при сжигании различных веществ, в тч древесины и листьев. Кроме того, листья накапливают полоний 210 (это, кстати большая проблема пр-лей сигарет. Так что такой адский коктейль точно не на пользу вашим соседям.
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ПС насчет углеродов вы дали маху. Авто с исправным катализатором углеводородов выбрасывает существенно меньше, чем Вы написали Ведь исходя из массы кислорода такая машина израсходовала около 1300 кг топлива.
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А те, що засрав повітря, вбив природні добрива, молодець вправився, почитайте які викиди йдуть у повітря від підпалів листя
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у нас люди бухают и курят как паровозы, сомневаюсь, что это сильно отразится на их здоровье...
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А знаєте куди наші комунальники вивозять листя, яке я складу в мішки? правильно на полігон. І буде воно там валятися серед іншого сміття і стане непоганою підкладкою для горіння інших побутових відходів На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція - Цензор.НЕТ 558 Чи ви думаєте, що приїхала машинка загрузила все сміття, а потім його хтось там сортує? не смішіть мене. Це листя вже ніколи не стане добривом...
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мені здається, що вся ця компанія проти спалення листя в першу чергу має підгрунтя - різке подорожчання послуг вивезення сміття: спробуйте замовити машину вивезти для себе гілляччя чи листя - щоб заїхати на полігон, треба мати дозвіл або купити його і скільки км до полігона і т.п.
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Заведите компостную яму.Это же не проблема.
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и что я потом буду делать с ее содержимым? Я вот не пойму, мы где живем в Украине или в Африке? У нас тут черноземы: палку вставь в землю и она вырастит. А помидорки, огурчики, кабачки я подкармливаю навозным коктейлем ингриденты для которого мне дает сосед...
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Да уж, тяжелый случай...) В компостной яме с травой, листьями и отходами продуктов все за год перегнивает и получается удобрение, которое не нужно покупать. Это экологично, удобно и полезно. Природного естественного удобрения много не бывает какой бы у вас ни был чернозем.
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ну у меня есть подобие такой штуки, я туда продукты переработки сбрасываю. Отходы с переигравшего винограда, шкурки, ошурки, очистки, отходы с фруктовых переработаных плодов. Органику короче. Но листья туда ну никак не вписываются так как их слишком много, а у меня не такой большой участок, что б там еще одароболо в виде компосной ямы стояло...
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Это у меня соседи так всю жизнь делали: сгребали и сжигали. И чернозём у них когда-то привозной.
Я участок рядом со смытой глиной 5 лет назад купил, 3 года сеял сидераты разные, пока поднялись культурные растения (виноград). Весь опад и покос не трогал: пусть перепревает там где упал. Мне так кажется красиво, как в лесу.
Та уже пару лет как их дед ко мне просится червей на рыбалку накопать. У меня в любом сыром месте копнул - и полно. А у них, в чернозёме - их нет! И палки уже давно не растут...
Если Вы пересмотрите отношение к земле и листьям - думаю, и Вам будет хорошо, и окружающим легче дышать.
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чёта у меня после листьев ореха нихрена не ростёт
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Ага, скоріш за все щось свіжіше ніж з другої світової війни...
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Никакого сочуствия! Сжигание травы - способствует парниковому эфекту и приближает гибель Биосферы Земли. Вот Природа и защищается.
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У нас война с кацапами, а вы за биосферу переживаете ?
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Долго над лесом летали штаны:
Вот оно, подлое эхо войны!
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Палить траву, та листя то зло. І як бачим зло наказуєме!
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Підлога Маккартні ти дебіл трольний.
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я там в соседней ветке трех человек, праведников, в пух и прах разбил. Молчат сидят На Житомирщині чоловік під час спалювання трави загинув від вибуху боєприпасу, - поліція - Цензор.НЕТ 1145
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