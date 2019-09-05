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 Політика України
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 Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба

Кабінет міністрів і Верховна Рада тісно співпрацюватимуть у напрямку оперативного розгляду та першочергового прийняття "євроінтеграційних" законопроєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це домовилися віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та голова комітету ВРУ з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Комітету.

"Курс на зближення України з Євросоюзом – незмінний. На цьому шляху Уряд та Парламент не просто союзники, вони – єдине ціле", - зазначив віцепрем’єр-міністр.

Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба 01

Він наголосив, що вбачає своїм основним завданням на посаді продовження та посилення позитивних досягнень щодо виконання Угоди про асоціацію та започаткованих процесів секторальної інтеграції з ЄС.

Представник Уряду підкреслив, що наразі динаміка розвитку торгівлі України з ЄС дуже висока і випереджає можливості Угоди про асоціацію.

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Кулеба також наголосив на тому, що спільна робота щодо ухвалення євроінтеграційних законопроєктів має бути побудована у найбільш оптимальний спосіб. Він запропонував згрупувати законопроєкти за їхньою метою та тематикою. Віце-прем’єр-міністр також підтримав ініціативу Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо посилення інституційної спроможності комітету в частині експертизи та аналізу парламентських законодавчих актів на відповідність праву ЄС.

Також він закликав членів комітету бути "адвокатами євроінтеграції у своїх фракціях" та пояснювати парламентарям важливість оперативного та якісного розгляду законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію і наближення усіх сфер життя українців до стандартів ЄС. Віцепрем’єр-міністр запропонував уповноважити окремих людей як з боку комітету, так і з боку своєї служби для координації спільної роботи.

За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, наразі 67 законопроєктів є пріоритетними і потребують термінового опрацювання Урядовим офісом з тим, щоб розглянути їх разом з висновками офісу на найближчому засіданні Комітету. Дмитро Кулеба наголосив на тому, що також необхідна експертиза законопроєктів з боку кожного профільного міністерства.

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Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба 02
Фото: Урядовий портал

Говорячи про урядово-парламентську взаємодію, він підкреслив, що успіх реалізації Урядом курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію великою мірою залежить від ефективності Парламенту. Чим ефективніший Парламент в ухваленні законодавства, яке створює європейський ринковий та ціннісний простір в України, тим швидше Уряд зможе приступати до їх виконання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146581
 
   
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попасть в европу через чорный ход пытаются многие, но только единицам дано пробираться туда через черный зад
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шо, тоннель узковат? Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8963
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Да я ж не твой проктолог, чтоб знать какой там у тебя тоннель? Хотя у набутылочника и узковат тоннель? Что-то слабо вериться, что он у тебя узковат.
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а хто ты тогда, чорний козак или спец по узкостям? Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4818
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Я спец по долбо...бам.
Так чем тебе помочь?
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Там кстати твоя любимая ссаная тряпка уже вылетела.Маленькую ставочку?😂🌷
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не жалуйся. копай и ползи дальше Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5769
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так уж сблизились- что 80% населения оказались за чертой бедности- прижились гейпарады и европейские тарифы
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а ну нас за квартиру платят меньше чем на цапии - они шо то же - договорились шо ли - не пойму не как?)))))
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А зачем на табличках с обратной стороны написаны ФИО присудствующих? Это что бы слуги народа случайно не забыли как их зовут? Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 694 Курс на сближение Украины с ЕС - неизменен. На этом пути Кабмин и ВР - единое целое, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4400
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А от з преЗЕдентом про це не домовились...
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На этом пути правительство и парламент не просто союзники, они - единое целоеИсточник: https://censor.net.ua/n3146581

и это только Слуги, с Украиной ничего общего, прописка да и та не во всех.
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Опять марковка? Экономику реанимируйте, судебную, правоохранительную системы реформируцте Реально. а не как лозунги за 5 лет.
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Получается что они или не знают как это делать, или боятся разворошить ОРДЫНСКО КУМОВСКОЕ кубло, Курс на зближення України з ЄС - незмінний. На цьому шляху Кабмін і ВР - єдине ціле, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1380
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Яке широченне поле для діяльності.
Наступне повідомлення - курс на закінчення епохи бідності незмінний, на цьому шляху кабмін і Рада єдине ціле!
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Судячи з того як висить картина на стіні перекособочено, такий і курс. Вже були такі що намагались бути на шпагаті, та гепнулись.
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Странно. Они же все уже бывшие. Так это имел ввиду Безсмертный? В стране прямом смысле два правительства?
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