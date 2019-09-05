 Рябошапка зустрівся з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі, - посольство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України і США", - йдеться в повідомленні посольства.

Їхній візит розпочався із зустрічі з главою Генпрокуратури Русланом Рябошапкою, під час якої він поділився поглядами щодо проведення антикорупційної реформи в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори США Кріс Мерфі і Рон Джонсон, яким нещодавно відмовили в отриманні російської візи, збираються відвідати Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він має відкликати псів війни", - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України. ВIДЕО