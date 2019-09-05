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 Рябошапка зустрівся з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі, - посольство

Американські сенатори Кріс Мерфі і Рон Джонсон зустрілися з генпрокурором України Русланом Рябошапкою в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України і США", - йдеться в повідомленні посольства.

Їхній візит розпочався із зустрічі з главою Генпрокуратури Русланом Рябошапкою, під час якої він поділився поглядами щодо проведення антикорупційної реформи в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатори США Кріс Мерфі і Рон Джонсон, яким нещодавно відмовили в отриманні російської візи, збираються відвідати Україну.

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Рябошапка зустрівся з американськими сенаторами Джонсоном і Мерфі, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146576
 
 
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аборигены америки приехали в гости к своим украинским хозяевам
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Думаю, сенаторам сподобалося підминання під себе всіх силових важелів новим президентом і розбалансуванням створеного балансу противаг, який був запобіжником від авторитаризму.
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Любые сенаторы- благо для Украины.В Древние времена, при Ющенко приезжал, сенатор Обама и у него на 10 лет остались мрачные воспоминания об украинском истеблишменте.Нужно побольше общаться и перенимать их опыт.Плохому не научат, денег дадут,в отличие от орды,готовой растерзать любого соседа.
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