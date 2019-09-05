 Перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, - експерти

Намір прем'єр-міністра України провести перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, оскільки зараз за кордон на роботу виїхали мільйони українців. Про це йдеться в матеріалі "5 каналу", присвяченому питанням трудової міграції.

За останніми підрахунками експертів, лише у трудовій міграції беруть участь понад вісім мільйонів українців.

"Потрібно проаналізувати, скільки все-таки реально населення в країні, скільки виїхало за кордон і там працюють - у цьому і є сенс перепису", - сказав глава правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Отримані реальні цифри мають стати двигуном для розробки міграційної та демографічної державної політики, яка вкрай необхідна державі. Її мають впровадити новопризначені члени уряду, кажуть експерти. До того ж такі ініціативи вже довели свою ефективність у багатьох європейських країнах.

"Сусідні держави ведуть політику не тільки залучення працівників, але й політику інтеграції, асиміляції. Наприклад, та ж Польща робить доступне іпотечне кредитування. Також діють медичне страхування, соцгарантії для сімей. Те ж буде робити і Німеччина, Словаччина, Чехія", - сказав експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич.