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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:Кабмін (3087) перепис населення (19) трудова міграція (99)

 Перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, - експерти

Отримані реальні цифри мають стати двигуном для розробки міграційної та демографічної державної політики, яка вкрай необхідна державі.

Намір прем'єр-міністра України провести перепис населення може неприємно здивувати Кабінет Міністрів, оскільки зараз за кордон на роботу виїхали мільйони українців. Про це йдеться в матеріалі "5 каналу", присвяченому питанням трудової міграції.

За останніми підрахунками експертів, лише у трудовій міграції беруть участь понад вісім мільйонів українців.

"Потрібно проаналізувати, скільки все-таки реально населення в країні, скільки виїхало за кордон і там працюють - у цьому і є сенс перепису", - сказав глава правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Отримані реальні цифри мають стати двигуном для розробки міграційної та демографічної державної політики, яка вкрай необхідна державі. Її мають впровадити новопризначені члени уряду, кажуть експерти. До того ж такі ініціативи вже довели свою ефективність у багатьох європейських країнах.

"Сусідні держави ведуть політику не тільки залучення працівників, але й політику інтеграції, асиміляції. Наприклад, та ж Польща робить доступне іпотечне кредитування. Також діють медичне страхування, соцгарантії для сімей. Те ж буде робити і Німеччина, Словаччина, Чехія", - сказав експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146575
 
 
 Топ коментарі
 
учителей врядле. а вот разнообразной мусорский и прокурорской пистоты уже перевалило за половину населения.
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Да, и что за порохатого хряка голосавали мертві і ненароджені..
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державна антинародна машина (особливо міліцейська, прокурорська, судова) останні 25 років винищувала в Україні все живе і що ворушилося. То ж немає чого дивуватися.
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В Лугандоні м"яса вже майже нема,а жеруть вони як китайці))Там лишилось не більше третини населення,переважно пенсіонери.
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Китайці будуть пріятна удівлини, коли виявиться, що їх вже 2 мільярди?...
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А дітей Рябошавки запишуть громадянами України чи Франції?
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А тебе ким запишуть?Громадянином України,ДурНР чи росії?
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У Домбабве вже проходить з 1 по 14.
До мене ще не приходили, але як прийдуть так і підуть.
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Дивно, але перепис населення, анонсований владою слуг, по можливості, до кінця 2019, співпадає з переписом на окупованих територіях? Збіг, чи узгодження?
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