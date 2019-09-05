EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  820  27
Все про:історія (653) Польща (1920) МЗС Польщі (100) Пшидач (2)

 У Польщі чекають від України нового підходу в історичній проблематиці, - заступник глави МЗС Пшидач

У МЗС Польщі вважають, що прихід нової команди в Україні означає новий підхід у багатьох питаннях двосторонніх українсько-польських відносин, зокрема в питаннях складної історії.

Про це в коментарі Укрінформу наголосив під час Економічного форуму в польській Криниці-Здруй заступник глави зовнішньополітичного відомства Польщі Марцін Пшидач, який відповідає за східну політику, передає Цензор.НЕТ.

"Нова влада завжди означає потенціал нової відкритості. В Україні зараз повністю нові політики, і це природним чином дає шанс на новий підхід у багатьох питаннях, зокрема й у складних історичних питаннях, які за останні п’ять років значно впливали чи обтяжували польсько-українські відносини", - заявив Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні

Він підкреслив, що нещодавні переговори Президента України Володимира Зеленського у Варшаві з польськими лідерами були "хорошими" і висловив сподівання, що теми, які були визначені під час переговорів, матимуть свої "конкретні рішення".

Заступник глави МЗС Польщі висловив жаль з приводу того, що "попередня влада, попри публічні заяви щодо зняття мораторію на ексгумацію останків поляків на території України, які були жертвами різних злочинів та конфліктів, не зробила нічого для вирішення цього питання, і це впливало на довіру до неї".

Пшидач наголосив, що заборона на пошуково-ексгумаційні роботи в Україні від самого початку сильно обтяжувала польсько-українські відносини.

"Питання згоди на пошук останків своїх родичів не має бути предметом політичної дискусії, оскільки це виражає наш моральний обов'язок", - констатував заступник глави МЗС Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146573
 
 
 Топ коментарі
 
І кацапи чекають, і угорці...
Вятровича вже нема.
При владі в Україні особа без будь-якого патріотичного виховання та свідомості, родина якої ніяк не причетна до вікової боротьби українців за свою землю.
 показати весь коментар
 
И я предлагаю нового подхода к исторической проблематике. И предлагаю сразу начать с 1919 года ,а не с 1943-го. Европа. Все народы Европы получили свои национальные государства. Все ,кроме Украины. Ее разорвали с трех сторон. Треугольник смерти. Польша, большевики, ну и румыны ударили в спину. При прямом содействии Франции и молчаливом согласии остального мира. Десятки тысяч военнопленных в польских концлагерях - большая часть там и умерла. Если уж вспоминать , то вспоминать от начала, а не с середины
 показати весь коментар
 
Та дайте им уже перезахоронить своих где там они лежат. Какая проблема? Что было то было, даво это было. У нас сейчас общий враг и это мордор
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
І кацапи чекають, і угорці...
Вятровича вже нема.
При владі в Україні особа без будь-якого патріотичного виховання та свідомості, родина якої ніяк не причетна до вікової боротьби українців за свою землю.
 показати весь коментар
 
 
А Украина ждет от Польши нового подхода,чтобы Польша признала где проводила имперский геноцид по отношению к украинцам. Так что взаимное признание своих исторических преступлений будет самым уместным .Люди по статистике везде одинаковы, с одинаковым количеством умных, слабоумных, психопатов, шизофреников и т.д. и везде бывают разные случаи. Не нужно польской власти в угоду польским психопатам так себя превозносить в ущерб соседнему народу,это чревато такими неприятностями как война.
 показати весь коментар
 
Запитанням на а запитання? 😏 Сподіваюсь, це не національне?
 показати весь коментар
 
Та дайте им уже перезахоронить своих где там они лежат. Какая проблема? Что было то было, даво это было. У нас сейчас общий враг и это мордор
 показати весь коментар
 
 
Поляки нищать українські могили на українських етнічних і історичних землях, що тепер знаходяться на польській території, плюндрують там українські державні і національні символи і при цьому хочуть, щоб в Україні були польські могили і польська символіка. І взагалі, коли українець вбиває поляка - це "геноцид", а коли поляк вбиває українця - це тільки "превентивно-відплатна акція".
 показати весь коментар
 
 
Так я ж не в одностороньому поряку мав на увазі. Це треба робити обоюдно. йоська сралін знався на цьому, як посіяти ворожнечу навіка. Коли ділили кордони після війни. Знав на чому люди будут завжди сперичатися. Тому і розділили так, що б на території України були польські поселення, а на території Польщі українські...
 показати весь коментар
 
 
Хотите сказать, что на территории Украины есть что-то, принадлежащее Польше?
 показати весь коментар
 
Я не об этом. Просто так сложилось исторически, что на территориях Польши, Вернгрии, Румынии, Словакии остались поселения украинцев, а на нашей территории ихние.
 показати весь коментар
 
Запросто. Зе и Нетаньяху хоть сейчас готовы начать диалог о погроме в Кельце в 1946 году, раскопках, поисках останков жертв и увековечении их памяти.
 показати весь коментар
 
 
И я предлагаю нового подхода к исторической проблематике. И предлагаю сразу начать с 1919 года ,а не с 1943-го. Европа. Все народы Европы получили свои национальные государства. Все ,кроме Украины. Ее разорвали с трех сторон. Треугольник смерти. Польша, большевики, ну и румыны ударили в спину. При прямом содействии Франции и молчаливом согласии остального мира. Десятки тысяч военнопленных в польских концлагерях - большая часть там и умерла. Если уж вспоминать , то вспоминать от начала, а не с середины
 показати весь коментар
 
 
Начало еще до Хмельницкого. После смерти Данилы Галицкого.
 показати весь коментар
 
Лопік - ЧУДОВИЙ пост !! Ви цю думку частіше висловлюйте і всюди ! Бо ж насі сусіди , особливо москалі, трактують історію по тім подіям , і з того часу - коли їм вигідно !
 показати весь коментар
 
"Кемску волость? Звирайте!" (с) зе!команда
 показати весь коментар
 
 
Несведующим дуракам очень легко навязать какую-либо историческую правду
 показати весь коментар
 
 
Зе і тут наші позиції здає ! Ото вибрали " патріота " в воючій країні - свинопаси !!
 показати весь коментар
 
 
Поляки, гуляйте лесом со своей историей - у нас своя история.
 показати весь коментар
 
 
Что-то зебы теперь не очень активно посылают поляков, а с ними "полностью новых политиков", которые уже начали давать полякам уступки...
 показати весь коментар
 
Более того!
Разрешаем разравнять бульдозерами все украинские кладбища на территориях, отошедших Польше!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вот такая извечная проблема взаимодействия панов и хлопов
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору