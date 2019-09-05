 Посольство США закликало РФ виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами

Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"П'ять років тому у цей день Росія підписала Мінський протокол, погодившись на негайне припинення вогню на Донбасі. Агресія Росії триває. Росія мусить покинути Донбас і дотримуватись зобов'язань, взятих на себе під час підписання Мінських угод", - зазначили в посольстві.

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