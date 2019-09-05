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 Політика України, За кордоном
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Все про:посольство (317) Росія (19576) США (5349) мінські угоди (1593)

 Посольство США закликало РФ виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами

Посольство США в Україні в п'яту річницю підписання Мінського протоколу закликає Росію виконати зобов'язання, взяті в межах домовленостей, і припинити вогонь на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"П'ять років тому у цей день Росія підписала Мінський протокол, погодившись на негайне припинення вогню на Донбасі. Агресія Росії триває. Росія мусить покинути Донбас і дотримуватись зобов'язань, взятих на себе під час підписання Мінських угод", - зазначили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми можемо запропонувати РФ зняти частину санкцій в обмін на Донбас, а в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і щодо Криму, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146572
 
   
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Гитлер бы ***** от такого всеобщего попустительства
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Гитлер бы ***** от такого всеобщего попустительства
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Гітлер став Гітлером саме завдяки такому ж "попустительству".
Європу друга світова нічому не навчила.
Давно в нас не було війни.. Дайош третю світову - останню !
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Находящийся ещё с 2014 под санкциями США за пособничество агрессору нардеп Медведчук, в перерыве между сессиями ВР, будет заседать в РФ на ВЭФ и встретится с Путиным.
Может пора уже и СБУ прочитать санкционный список Штатов, увидеть там этого упыря и присоединиться к американцам?
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Пока призьівают вьіполнить "Минск" только РФ , Украина ведет правильную политику. Запад должен наглядно убедится , что Кремль не заинтересован в установлении мира.
А далее , Минские договоренности им.Порошенко будут трансформированьі в другой документ , на основе Будапештского меморандума. Но нужно хорошо поработать и Зеленскому , и МИД-у и ВСУ. имхо
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в одно и то же время делают совершенно противоположные вещи - Трамп прекращает помощь,даже ту которая была запланированная и не большая как по мне ,после саммита G7 - а посольство вынужденно, хоть словами, шо то делать - как это уже надоело - ЯО и тогда с нами начнут считаться
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а в это время абама назло всем гадил в подъездах и подворотнях расеи и украины
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