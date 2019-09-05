 Посольство США закликало РФ виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами

Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"П'ять років тому у цей день Росія підписала Мінський протокол, погодившись на негайне припинення вогню на Донбасі. Агресія Росії триває. Росія мусить покинути Донбас і дотримуватись зобов'язань, взятих на себе під час підписання Мінських угод", - зазначили в посольстві.
Європу друга світова нічому не навчила.
Давно в нас не було війни.. Дайош третю світову - останню !
Может пора уже и СБУ прочитать санкционный список Штатов, увидеть там этого упыря и присоединиться к американцам?
А далее , Минские договоренности им.Порошенко будут трансформированьі в другой документ , на основе Будапештского меморандума. Но нужно хорошо поработать и Зеленскому , и МИД-у и ВСУ. имхо