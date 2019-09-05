 Апеляційний суд може звільнити Цемаха з-під варти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Раніше Цемаху продовжили термін тримання під вартою, про що ЗМІ повідомляв його захисник Роман Гонтарєв.
Прокурор у справі Цемаха Олег Пересада підтвердив у розмові з Цензор.НЕТ, що розгляд апеляції має відбутися сьогодні.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.
Провокационный заголовок для нагнетания всеобщей истерии.
"это цензор, детка"
Для уменьшения "истерии".
Клоуну по зарез нужен обмен пленными, но Рашка в последний момент, выставила условия включить в обменный список Цемаха (из за чего весь это сыр-бор на днях и случился). В открытую отдать его Клоун не может - это явное предательство, поэтому единственный шанс остаться чистеньким и реализовать кацапские требования - это провернуть все через суд. Под чьим контролем сейчас суды думаю объяснять не нужно, хотя вылить будут конечно на "попередникив" (мол я не при чем - это все "рефформированный Порошенком суд"). Хотя никто не запрещает провести повторный арест или предоставить такую возможность представителям нидерландской полиции
А сейчас даже евродепутатам приходится упрашивать Зе не выпускать свидетеля.
І цей раз Пєтя буде винуватий?
Как видишь, есть множество причин для "подобных статей"...
Эту информацию подтвердил Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Он отметил, что "экс-начальник ПВО" Цемах может быть допрошен в голландском суде. По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.
"Теоретически предусмотрена процедура допроса свидетелей и обвиняемых по видеоконференции, согласно договору между Украиной и Королевством Нидерланды", - подчеркнул Пересада.
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Он также отметил, что Куприян недавно вышел из тюрьмы. Он также может быть допрошен в качестве свидетеля в процессе о крушении сбитого самолета. Где сейчас находится Куприян, прокурор отвечать отказался.
В то же время, по словам Пересады, ни тот, ни другой не являются в данный момент подозреваемыми по делу MH17.
"Куприян был осужден именно как участник террористической организации. И он уже отсидел свой срок и вышел на свободу не так давно, как оказалось. Поскольку "закон Савченко к нему применился и значительная часть его срока была "съедена" еще на стадии досудебного следствия. Цемах в данный момент задержан как член террористической организации, именно в этом он и подозревается. И официально он пока к MH17 не имеет никакого отношения. Будет он его иметь или нет - вопрос досудебного следствия, то есть пока говорить рано", - подчеркнул Пересада. По его словам, во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.
Допросят ли Куприяна, зависит от позиции прокурора, который будет поддерживать обвинение. "Если он посчитает нужным допросить Куприяна, то может и по видеосвязи. Но поскольку Куприян уже освободился, то может теоретически и сам явиться по вызову в суд в Нидерланды", - сообщил прокурор. Источник: https://censor.net.ua/n3140347
Для этого не нужно объявлять его в розыск.
зебилы, меня тока шо восстановили после бана по доносу ваших стукачей. Избавьте меня от крепких выражений по вашему адресу...дайте еще чуть потрепаться здесь...
Вы зробылы це разом...
Як у «Слузі Народу» намагаються применшити значення «ключового свідка» у справі збиття рейсу МН-17.
Нардеп Ірина Верещук:
Не думаю, що прізвище Цемаха має визначальне значення у досягненні миру на Донбасі .
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/nardep-irina-vereshchuk-ne-dumayu-shcho-prizvishche-cemaha-maje-viznachalne-znachennya-u-dosyagnenni-miru-na-donbasi-622599.html
Пан Цемах намагався перетнути кордон. Він є громадянином України, якщо вже так казати. Тобто ми маємо обміняти громадян України на наших громадян? Зауважте, це дуже тонкий лід. Ми готові видавати громадян України? https://glavcom.ua/interviews/nardep-irina-vereshchuk-ne-dumayu-shcho-prizvishche-cemaha-maje-viznachalne-znachennya-u-dosyagnenni-miru-na-donbasi-622599.html
У вас мозг зазеленел, что ли, порохоботные?
дивіться інколи в дзеркало.
Короче, Зебуины, мяч на вашем поле. Играйте, трускавецкие интеллектуалы...
Его нет.
Значит и следствия нет.
Что еще не ясно может быть?
Медведчук?
Шарій?
ні.. це несерйозно.
Є ШОСТИЙ ОКРУЖНИЙ КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД.
СЛАВА СУДОВІЙ РЕФОРМІ ПОРОШЕНКО !!!
Про це під час міжнародного судово-правового форуму повідомив заступник глави Адміністрації президента України ПОРОШЕНКО , координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.
"Потрібно бути реалістами. Нічого не відбувається в магічно короткі терміни, коли мова йде про глобальні громадські та державні зміни. Залишилося створити на інституційній складовій Вищий суд інтелектуальної власності. Залишилося створити Вищий антикорупційний суд. На цьому, думаю, що ця складова судової реформи буде завершена", - заявив Філатов.
Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. Пізніше, 11 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко підписав закон України "Про Вищий антикорупційний суд".
Раніше президент Петро Порошенко запустив судову реформу, підписавши відповідний закон. Як повідомила прес-служба адміністрації президента, закон ввів нові правила для цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Крім того, нововведення з'являться і в кримінальному процесі.
Только вот при Пете такой фигни не было.
питання просте. СУД МАЄ КЕРУВАТИСЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ОСОБИСТО.МИ ЦЕ ЗАПЛАНУВАЛИ ?
А по вопросу доказательной базы для Гаагского трибунала - выразим обеспокоенность!
Зеля сейчас сольёт его по тихому в рашку и будет трубить какой он освободитель пленных моряков.