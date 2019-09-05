 За пів року перекази від заробітчан в Україну зросли на третину, - Мінекономрозвитку

Про це йдеться в огляді міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Обсяг переказів фізосіб за сім місяців зріс на 13,2% і досяг 106,3 млрд гривень.

За 2018 рік в Україну надійшло грошових переказів на суму 2,3 млрд доларів, або майже 58 млрд гривень за курсом НБУ.

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Водночас обсяг грошових переказів в Україні зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом 2018 року і становив 93,3 млрд гривень, або 3,47 млрд доларів в еквіваленті.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.