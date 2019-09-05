 За пів року перекази від заробітчан в Україну зросли на третину, - Мінекономрозвитку

Про це йдеться в огляді міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
Обсяг переказів фізосіб за сім місяців зріс на 13,2% і досяг 106,3 млрд гривень.
За 2018 рік в Україну надійшло грошових переказів на суму 2,3 млрд доларів, або майже 58 млрд гривень за курсом НБУ.
Водночас обсяг грошових переказів в Україні зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом 2018 року і становив 93,3 млрд гривень, або 3,47 млрд доларів в еквіваленті.
Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.
прям так как ты говоришь.
порохня понабежала.
C 1 января 2014 года вступил в силу Договор о социальном обеспечении между Польшей и Украиной (он был подписан 18 мая 2012 года в Варшаве). Именно с этой даты специальный орган в Польше - Zakład Ubezpieczeń Społecznych начал реализацию Договора в сфере пенсионного обеспечения граждан Украины, которые работали в Польше. Целью подписания указанного договора было облегчение получения польских и украинских пенсий (по возрасту, утрате трудоспособности и так далее), а также пенсий лицам, которые работали в обоих государствах.
Благодаря этому договору, люди, которые в Польше или в Украине не имеют длительных периодов страхования, требуемого для приобретения права на пенсию по возрасту или по инвалидности, могут получить эти пособия с учетом зарубежных периодов страхования в другом государстве.
В таких случаях для целей начисления пенсии и в Польше, и в Украине, будут суммироваться периоды страхования в обоих государствах. Сумма пособия будет определяться в размере пропорциональном периоду страхования в том государстве, в котором работал человек. Для получения наименьшей пенсии стаж работы составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
В стаж включаются периоды выплаты пенсионных взносов (когда человек работал и платил отчисления в ZUS) и период неуплаты взносов (учеба в университете). Однако суммарное количество времени, с не оплатой взносов в ZUS, не может превышать одну треть периодов выплаты взносов.
Кроме того, данный договор касается и пенсионеров, которые приехали в Польшу на постоянное место жительства, то есть, если украинский пенсионер переедет жить в Польшу, то право на выплату пенсии будет передано на новое место проживания такого человека.
Для получения права на пенсию необходимо соблюдать законодательство той страны в которой назначается пенсия, а именно: возраст, стаж работы и так далее.
Приехав в Польшу украинские граждане должны обратиться с заявлением в территориальные органы, которые занимаются назначением пенсий. Вместе с ним подаётся паспорт с соответствующей записью о ПМЖ и талон о снятии с регистрации с бывшего места постоянного проживания.
Условия получения пенсии в Польше одинаковы как для поляков, так и для иностранцев, и это: уплата взносов и достижения пенсионного возраста.
Для иностранцев, которые работали в Польше определенное время и не наработали на минимальный стаж действует следующее условие:
если кто-то выплатил мало взносов (независимо от причин) и с наступлением пенсионного возраста не выполнил условия для получения минимальной пенсии, он получит ту сумму, которая ему положена, исходя из из объема накоплений, насколько бы низкой эта выплата не была.
Польские пенсии могут начислять украинцам только за периоды страхования в Польше. Это значит, что пенсии могут быть предоставлены и выплачены ZUS только за периоды страхования на территории Польша, то есть периоды, за которые в польскую систему социального страхования были отчислены взносы на пенсионное страхование
Свои разъяснения по поводу польских пенсий дал заместитель министра в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши Мартин Зеленецкий:
Из этого следует, что работники из Украины, которые проработают в Польше всего месяц, не получат 1000 золотых польской пенсии. Это согласуется с принципом, согласно которому каждое государство выплачивает пенсии за периоды страхования, приобретенные в соответствии с законодательством этого государства. Человек, который имеет периоды страхования, приобретенные в двух государствах, может получить пенсию с каждого из этих государств, если при этом выполняются условия, необходимые для получения права на выплаты в соответствии с законодательством соответствующего государства.
Соглашение Польши с Украиной не регулирует вопроса минимальных пенсий и повышения пенсий до минимальных сумм, действующих в данном государстве. Сумма увеличения зависит от суммы назначенной польской пенсии и размера иностранной пенсии, однако она никогда не достигнет 1000 злотых. Кроме того, любое увеличение польской пенсии или заграничной приводит к снижению суммы повышения.
Если на момент выхода на пенсию человек будет проживать в Польше, то выплаты будут осуществляться на польский счет, если в Украине - переводиться в Пенсионный фонд Украины, а он уже будет добавлять их к сумме украинской пенсии.
Человек, который хочет получать польскую и украинскую пенсию, должен подать заявление по месту проживания в Отдел реализации международных договоров ZUS (Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych). Информацию вы можете получить также в Департаменте иностранных выплат ZUS в Варшаве (Departamencie Rent Zagranicznych ZUS).
Та тому що літо!!!!
Телепні
2. "В то же время объем денежных переводов в Украине вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 годаИсточник: https://censor.net.ua/n3146570"
Блин, какое отношение 1 имеет к 2 и все вместе - к заголовку:
"За полгода переводы от заробитчан в Украину выросли на треть, - Минэкономразвития"?!!!!!!