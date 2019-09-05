EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  6748  126
Все про:охорона здоров'я (155) Супрун Уляна (524) медреформа (1)

 Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун

Представники партії ОПЗЖ і "Батьківщина" зареєстрували у Верховній Раді законопроекти, що передбачають скасування трансформації системи охорони здоров'я та впровадження обов'язкового медичного страхування.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший законопроект "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування" номер 1114 від 29.08.2019 року. Серед його авторів — Королевська, Шуфрич та Рабінович. Закон, який хочуть скасувати, є ключовим у трансформації системи охорони здоров‘я. Саме з його прийняття розпочалося системне впровадження змін у медицині. Його скасування означатиме скасування змін для 28 мільйонів українців, які підписали декларації, для десятків тисяч лікарів і медсестер, які почали працювати в нових умовах з гідною оплатою праці, знищення незалежної Національної служби здоров’я України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кабмін звільнив Супрун (оновлено)

"Для агентів Кремля і регіоналів головною ціллю є підрив національної безпеки та збереження можливості вручну контролювати потоки коштів платників податків. Тому будувати в Україні ефективну модель на зразок британської не можна в жодному разі", - зазначила Супрун.

Другий законопроект №1178 від 29 серпня 2019 року "Про фінансове забезпечення охорони здоров'я і загальнообов'язкове медичне страхування в Україні", авторами якого є Юлія Тимошенко і Валерій Дубіль.

"Закон пропонує впровадження обов‘язкового медичного страхування. Ми неодноразово пояснювали, що обіцянки "страхової медицини" — це популізм, спроба створити ілюзію турботи про здоров‘я українців та зберегти контроль над коштами платників податків. Дивним чином ідеї українських борців за "страхову медицину" збігаються саме з російською моделлю. Моделлю, де немає ринку, вибору та конкуренції, тому й немає якості послуг. Змінивши систему фінансування охорони здоров‘я на "страхову", Росія лишила "совок" там, де пацієнт отримує послуги. Таку систему хочуть розвинути і в Україні", - заявила вона.

Читайте також: Є ідея про аналітичний центр з охорони здоров'я, а також планую написати книжку, - Супрун про плани після відставки

"Депутати, які підтримають ці законопроекти, фактично підпишуть угоду про знищення чітких та прозорих гарантій у системі охорони здоров‘я, а отже свідомо нанесуть шкоду здоров’ю українців. У політичного керівництва держави і представників монобільшості має вистачити розуму цього не допустити. Адже добре відомо, що законопроекти ОПЗЖ і Батьківщини не варті навіть паперу, на якому вони написані", - підсумувала Супрун.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.

Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун 01
Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146569
 
   
 Топ коментарі
 
ТАК ВЕДЬ НЕ ПРОСТО ТТАК В УКРАИНУ ВЕРНУЛАСЬ ВОТ ЭТА МРАЗЬ РЕГИАНАЛЬНАЯ.
Регионалы, кум Путина и Тимошенко хотят отменить медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 5674
 показати весь коментар
 
так, зелєбоби замовчали повернення портнова.
проковтнуть і райку.
наївні дурники думали, що ці потвори приїхали Петьку принижувати.
Ні. вони повернулись Україну грабувати.
 показати весь коментар
 
И зеленое стадо этот законопроект поддержит....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Зоть в чем то очень правильные намерения. Если кто еще не просек - вся "реформа" этой дуры и её покровителей из-за океана была направлена на то, что б все, что было хорошее в украинской медицине исчезло без следа, а здоровье и доступность медицины была была, как "у них" - есть денежки - помогут, нет - гуляй Вася!
 показати весь коментар
 
 
Раскрылись..теперь понятно кто сидел на потоках ..
 показати весь коментар
 
 
Може і не сидів, але зараз точно сяде на ті потоки.
 показати весь коментар
 
Супрун, мразь, отменить твой антиукраинскую реформу хочет народ Украины!
 показати весь коментар
 
 
Ого... Та вона молодець, поцікавтесь темою закупки ліків для онкохворих.
Господи, люди, не кричіть штампами. Так є за що її критикувати, але реформа взагалі правильна.
 показати весь коментар
 
 
так і в платності теж...
Але я Вам про інше говорила. Вам нецікаво знати про ліки для онкохворих, тому що тут вона зламала корупцію, тому що зараз все буде як було раніше.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Советская медицина - была лучшей в мире!!!
(не путать, с приходом изменника родины - Горбатого)
 показати весь коментар
 
З якою родіною, що ти несеш "совок"? Наша батьківщина - рідна ненька Україна! А рівень медицини, якось порівняний до закордонного, був тільки в кремлівській лікарні!
 показати весь коментар
 
 
,,, современных методов лечения и современных препаратов в ней никогда не было, а в аптеке вечно пусто .
 показати весь коментар
 
Все нормально - сейчас юристка порулит медициной. Что-то не слышно поклонников камертона,которых не устраивал уровень образования Супрун Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун - Цензор.НЕТ 8518
 показати весь коментар
 
Пам'ятаю як Вона,будучи прем'єркою при Ющенку завозила препарати проти грипу, перед тим розкачавши ситуацію в змі про височенну смертність. Вона стільки коштів хотіла на марлеві пов'язки, що Ющенко був вимушений звернутися до народу з проханням розділити запрошувані кошти на ціну марлі для пов'язок, щоб всі побачили несуразно велику кількість матеріалів. Вона і риги 5 років страждали від відсторонення від корупційних фармпотоків!
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, що ліки всі треба купувати. От в тому "беСплатному" і є коріння корупційних схем.
Треба, щоб людина сама заробляла собі на ліки... Треба щоб людина взагалі достойно заробляла!
Совковий девіз - "щоб ти заробляв на одні ліки" - ось це і є зговор держави проти народу. Тому що людьми, які заробляють тільки на ліки, або залежать від списку безкоштовних ліків, та їх розподілу, дуже легко можна маніпулювати.
 показати весь коментар
 
вместо того, чтобы Украине продолжать начатое движение вперёд, 73%-ные зебилы сдуру, по-приколу пустили моську в посудную лавку и гыгыкают над её художествами под звуки битой посуды, а она, этот вошдь вдохновлённый временной безнаказанностью, ещё и не такое сможет начудить..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бездарную реформу, которую начала реализовывать в Украине безграмотная американская фельдшерица, необходимо срочно прекращать! Слава Богу, что эту чупакабру таки выгнали из министерства, несмотря на огромное давление ее братца, куратура Украины из ЦРУ
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
За той час, який Супрун очолює МОЗ, 70 тисяч українських медпрацівників виїхали працювати за кордон. Це і є найкращий показник діяльності засланої фельдшериці
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кстати, снова и снова радуюсь мудрости народа Украины, который одним ударом на выборах прекратил все это соевое ******** в стране
 показати весь коментар
 
Eщё одна наркоманка - приросла к креслу, и теперь в абстиненции! Незаменимую из себя строит и в грудь себя бьёт! Сколько общего с пэдротом! RX-лаборантка - кыш!
 показати весь коментар
 
 
"Депутаты, которые поддержат эти законопроекты, фактически подпишут соглашение об уничтожении четких и прозрачных гарантий в системе здравоохранения.." Источник: https://censor.net.ua/n3146569
поржал..
 показати весь коментар
 
Медреформу отменять нельзя, она позволяет лечиться у врача которого выбираеш и за неправильное лечение врач будет отвечать по закону а для тех кому все равно езжайте в росию там мед страховка,не лечат и калечат и никто не за что не отвечает.
 показати весь коментар
 
Я пенсионер , ну и здоровье уже не то ,что было даже в 50 . Но и в 50 и сейчас в 65 к врачам обращаюсь , и теперешнее обслуживание мне нравится больше ,подписал договор с врачём которого знал много лет и доверял, записываюсь через хелси проблем с выбором даты и времени нет, нет очередей , рецепт сбросили на телефон пошол в аптеку дали с большой скидкой , некоторые лекарства бесплатно , если есть срочная проблема в поликлинике есть дежурный врач , и это обычная поликлиника , дся нас простых смертных , может просто нужно навести порядок на местах. Не знаю ,я киевлянин и живу в Киеве , может по этому какой-то порядок . Лет 15 тому у моего друга обнаружили рак , а 2 года тому у моей супруги , так вот сравнивая процесс лечения так это небо и земля . Супруга ходит каждые пол года на проверки , так сейчас лечение лучше , чем 2 года тому. Я не понимаю за что так хаято Супрун , она боролась с медицинской мафией .Человек всегда будет лечиться , ведь жить хочется , и вот на этом страхе делки от медицины рубят бабло.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору