 Регіонали, кум Путіна і Тимошенко хочуть скасувати медреформу, - Супрун

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший законопроект "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування" номер 1114 від 29.08.2019 року. Серед його авторів — Королевська, Шуфрич та Рабінович. Закон, який хочуть скасувати, є ключовим у трансформації системи охорони здоров‘я. Саме з його прийняття розпочалося системне впровадження змін у медицині. Його скасування означатиме скасування змін для 28 мільйонів українців, які підписали декларації, для десятків тисяч лікарів і медсестер, які почали працювати в нових умовах з гідною оплатою праці, знищення незалежної Національної служби здоров’я України", - йдеться в повідомленні.

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"Для агентів Кремля і регіоналів головною ціллю є підрив національної безпеки та збереження можливості вручну контролювати потоки коштів платників податків. Тому будувати в Україні ефективну модель на зразок британської не можна в жодному разі", - зазначила Супрун.

Другий законопроект №1178 від 29 серпня 2019 року "Про фінансове забезпечення охорони здоров'я і загальнообов'язкове медичне страхування в Україні", авторами якого є Юлія Тимошенко і Валерій Дубіль.

"Закон пропонує впровадження обов‘язкового медичного страхування. Ми неодноразово пояснювали, що обіцянки "страхової медицини" — це популізм, спроба створити ілюзію турботи про здоров‘я українців та зберегти контроль над коштами платників податків. Дивним чином ідеї українських борців за "страхову медицину" збігаються саме з російською моделлю. Моделлю, де немає ринку, вибору та конкуренції, тому й немає якості послуг. Змінивши систему фінансування охорони здоров‘я на "страхову", Росія лишила "совок" там, де пацієнт отримує послуги. Таку систему хочуть розвинути і в Україні", - заявила вона.

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"Депутати, які підтримають ці законопроекти, фактично підпишуть угоду про знищення чітких та прозорих гарантій у системі охорони здоров‘я, а отже свідомо нанесуть шкоду здоров’ю українців. У політичного керівництва держави і представників монобільшості має вистачити розуму цього не допустити. Адже добре відомо, що законопроекти ОПЗЖ і Батьківщини не варті навіть паперу, на якому вони написані", - підсумувала Супрун.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Нагадаємо, раніше новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив про намір президентської команди ввести обов'язкове медичне страхування в Україні в 2021 році.



