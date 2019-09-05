 Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Як зазначається, Ліщина піде зі своєї посади 13 вересня.

"Звільнити Ліщину Івана Юрійовича з посади заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з 13 вересня 2019 р. за власним бажанням", - йдеться в документі.

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Сам Ліщина в Facebook написав, що це були "успішні 38 місяців".

"Це були успішні 38 місяців: 50 свідків щодо Криму та 80 щодо Донбасу, сотні документів, експертних висновків, відео- та фотоматеріалів; дві нові заяви до ЄСПЛ проти РФ: щодо політв'язнів і моряків (за останніми Суд видав забезпечувальні заходи щодо медичного обслуговування)", - написав він.