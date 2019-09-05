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 Політика України
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Все про:Естонія (256) Пристайко (123) Рейнсалу (6)

 Підтримка України - один із пріоритетів Естонії. Не можна закривати очі на агресію РФ, - глава МЗС Рейнсалу

Підтримка України є одним з пріоритетів Естонії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС балтійської республіки Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Послідовна політична і практична підтримка України є одним з пріоритетів Естонії. Не можна закривати очі перед агресивною діяльністю Росії в Східній Україні, їй потрібно давати конкретний і впевнений сигнал", - заявив Рейнсалу в телефонній розмові з українським колегою Вадимом Пристайком, повідомили в четвер у пресслужбі МЗС Естонії.

Рейнсалу, привітавши Пристайка з призначенням на пост глави МЗС України, привів як приклад рішення Естонії не визнавати паспорти РФ, видані жителям самопроголошених ДНР і ЛНР після 24 квітня, якщо власник паспорта не був раніше громадянином Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія не визнаватиме паспорти РФ, видані жителям Донбасу

Міністри обговорили також переговори в "нормандському форматі" і необхідність співпраці в умовах, коли Росія знову знайшла повноваження члена Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Ми також підтримуємо прагнення України щодо проведення реформ і її європейського курсу. Електронна держава і співпраця в сфері кібербезпеки є лише деякими практичними напрямками, де Естонія надійно підставила своє плече", - додав Рейнсалу.

Пристайко подякував Естонії за підтримку і висловив надію, що міждержавне співробітництво стане глибшим, повідомили в МЗС Естонії.

Також читайте: Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146567
 
   
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Дожились, со своим феодализмом, Эстония нас поддерживает. А как там на счет Молдовы?
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Эстония поддерживает, Литва поддерживает, Польша поддерживает.... А НАТА всё на пуйловы искандеры пугливо оглядывается, боясь разместить по периметру Мордора свои новенькие РСД.
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В Оренбургской области китайских военных встретили хлебом и солью.

Китай: "Сибирьнас"
Поддержка Украины - один из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза на агрессию РФ, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 8095
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Дякую Естонії за підтримку, та нова українська влада не вважає мордор агресором
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А сколько дивизий у Эстонии, этого пригорода Петербурга? У них там одни гомосеки.
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Какая агрессия?Вы что нибудь слышали,от ПРЕЗИДЕНТА Украины, о российской агреыссиии?Если слышали дайте ссылочку.Хочу удивиться.
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А сколько дивизий у Эстонии, этого пригорода Петербурга? У них там одни гомосеки.
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