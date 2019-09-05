 Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

Президент України Володимир Зеленський не мав права ветувати закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України". Про це 4 вересня в Facebook заявив колишній спікер Верховної Ради України, народний депутат від "Європейської Солідарності" Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно зі ст. 94 Конституції України Президент мав 15 днів на те, щоб висловити свої вмотивовані пропозиції для повторного розгляду у Парламенті. Станом на сьогодні Президент Зеленський не мав права ветувати цей закон. Це абсолютно антиукраїнське рішення, адже Пласт - найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР в екзилі - Миколу Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа та тисячі українських лідерів", - написав він.
Ексспікер парламенту підкреслив, що "багато вихованців "Пласту" загинули в боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни".
Парубій закликав народних депутатів подолати вето президента і прийняти закон про державне визнання і підтримку "Пласту".
залишивши мажоритарку..
Що збільшило кількість "зе" у парламенті з 42 до 60-ти відсотків..
ЄС- Ї..анати
Пласту нічого не загрожує -з Законом чи без...
А до Парубія ще раз запитання -чи неприйняття Закону раніше першопричиною не мало ВІДСУТНІСТЬ Коаліції ?
революції не проводять у провінціях...
Навіть повстання рабів Спартака було тому без шансів.
Пласт існує на пожертви, давайте ще піонерів профінансуємо. Хто хоче бере рахунок і перераховує на Пласт. Хто хоче на ассоціацію дитячих хореографів, хто хоче на клуб юних натуралістів і так далі. Я не розумію з яких хєров треба тринькати гроші на цью лабуду?
З тих хто тут скиглить, у кого діти в пластунах? Впевнений жодного. А порохозасранці йдіть пепу питайте чого він 5 років дрочив це питання? Я відповім, бо нічого з того не мав і діти його в пластунах ніколи не були. Воно йому до сраки.
Как отреагируют националистические организации? Посмотрим... Но их реакции не будет, скорее всего.
Новости печальнее и печальнее.
Но, кто нибудь спросит из "высоких лиц", зачем он это сделал? В чем выгода для страны?
Самое страшное не сам Зеленский, а окружение вокруг него. Оно делится на его руководителей и на то стадо-большинтсво зе-депутатов, которое не думая, голосуют за любое решение Зели. А так не должно быть. В первую очередь, депутат даже "Слуги " - это коррекция проектов и так далее.
Если депутаты Зе только и умеют прыгать на одной ножке и поднимать одну руку-это катастрофа для избирателей.