EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Російські терористи збили Боїнг Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  11042  234
Все про:вето (66) Зеленський (2629) Парубій (1162) Пласт (15)

 Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "абсолютно антиукраїнським" рішення президента Володимира Зеленського повернути в парламент закон про держпідтримку скаутської організації "Пласт" і закликав нардепів подолати вето глави держави.

Президент України Володимир Зеленський не мав права ветувати закон "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України". Про це 4 вересня в Facebook заявив колишній спікер Верховної Ради України, народний депутат від "Європейської Солідарності" Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно зі ст. 94 Конституції України Президент мав 15 днів на те, щоб висловити свої вмотивовані пропозиції для повторного розгляду у Парламенті. Станом на сьогодні Президент Зеленський не мав права ветувати цей закон. Це абсолютно антиукраїнське рішення, адже Пласт - найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР в екзилі - Миколу Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа та тисячі українських лідерів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знехтував шансом увійти в історію, ставши першим президентом, який відкрив держпідтримку "Пласту", - "Євросолідарність"

Ексспікер парламенту підкреслив, що "багато вихованців "Пласту" загинули в боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни".

Парубій закликав народних депутатів подолати вето президента і прийняти закон про державне визнання і підтримку "Пласту".

Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку Пласту, - Парубій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146565
 
   
 Топ коментарі
 
Для будь-якого малороса і колишнього пійонера пластуни синонім ворожого для них бандерівця.
 показати весь коментар
 
в чому вірність ?
бо ви підтримуєте сепарські кола ?
тоді президент повів себе як негідник, якщо вже вам сподобалось..
 показати весь коментар
 
А чому ви так жахаєтесь націоналістичного виховання ?
Насправді це патріотичне виховання молоді ?
Вам краще в совках ходити ? То ви так і живете, як брудні отжєпєнці від розвинутого світу, бо не відчуважте себе господарями в країні і ні за що не відповідаєте.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Раз зашевелились, значит много народу там кормилось. Аудит надо делать.
 показати весь коментар
 
 
они из-за рубежа финансируются. у таких можно делать аудит?
 показати весь коментар
 
Полный моральный ублюдок только мог ветировать подобный закон. А те ******* которые не знают что такое ПЛАСТ, выпрыгните с 5 этажа илиоты с промытыми мозгами.
 показати весь коментар
 
 
Поміняйте назву "Пласт" на «Гашомер Гацаїр» і Зєля підпише за секунду...
 показати весь коментар
 
 
Зе пошёл путём овоща - если закона о Пласте не будет.
 показати весь коментар
 
 
осталась одна интрига - будет ли министром образования Табачник.
 показати весь коментар
 
 
Це Пєця з Адрюшиком підклали чергову свиню Зе! Самі не чухалися 5 років, а під кінець нагадалися і "змобілізувалися"!
 показати весь коментар
 
 
найбільшу свиню вони підклали собі.

залишивши мажоритарку..

Що збільшило кількість "зе" у парламенті з 42 до 60-ти відсотків..


ЄС- Ї..анати
 показати весь коментар
 
Все правильно сделал Зеленский. Почему Украина должна из бюджета поддерживать ОДНУ из многих существующих молодежных организаций, да еще и с ярко выраженным националистическим душком? И это в условиях, когда галицийский национализм сегодня абсолютно не поддерживается подавляющим большинством народа Украины (и это еще мягко сказано). Более рационально направить эти деньги на поддержку, например, музыкальных школ или спортивных секций
 показати весь коментар
 
 
А пласт пусть финансирует из барышей соевый мародер, или рвущие здесь жопы порохоботы скинутся по 100 гривен
 показати весь коментар
 
Заспокійтесь всі..
Пласту нічого не загрожує -з Законом чи без...

А до Парубія ще раз запитання -чи неприйняття Закону раніше першопричиною не мало ВІДСУТНІСТЬ Коаліції ?
 показати весь коментар
 
 
Так ти вже зробив доброчинний внесок на розвиток пласту, чи тільки з дивана можемо підгавкувати?
 показати весь коментар
 
Зеренский проросийский наркоман, который стал плебеем благодаря людям с пониженным уровнем IQ. Оно своего отпрыска отправило учиться в русскую школу, И еще одно: хороший русский - охлажденный
 показати весь коментар
 
специально раздувают скандал. интриганы. Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій - Цензор.НЕТ 7381 мутят воду для очередного майдана? Боюсь на этот раз придется во Львове проводить.
 показати весь коментар
 
особливо тупим.
революції не проводять у провінціях...
Навіть повстання рабів Спартака було тому без шансів.
 показати весь коментар
 
Все переплуталось, феесбешник, провокатор і злочинець Пагубій разом зі своїм крадієм фешом агентом Лолітою-Потрохом стали "патріотами", ватне неукраїнське мурло, що приклало власну руку до русіфікації України - Зеленський - захопив найвищу державну посаду, а антидержавні узурпатори з так званої "опозиційної платформи" *****-медведчука стали "борцями проти диктатури". А насправді усі вони антидержавне і антиукраїнське лайно. І чим скоріше українці позбудуться усіх цих політичних тваринок, тим вагоміші шанси зберегти і себе як націю, і свою державу.
 показати весь коментар
 
РФ ежегодно тратит на пропаганду 83 млрд рублей.Им противостоит Министерство информационной политики Украины с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. Даже эта маленькая команда вызывает страх, бешеную злобу и ненависть у пропагандистов русского мира. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев
 показати весь коментар
 
 
У росії відомо про існування Мінстеця ? Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій - Цензор.НЕТ 6098
 показати весь коментар
 
 
Замість того, щоб вести контрпропаганду кацапській брехні, мінстець та його боти всі року правління соєвого мародера були зосередженні на прославлянні його небачених перемох та потужних рехворм, а також на цькуванні тих, хто критикував його бездарне правління та викривав злочини соєвої камарильї.
 показати весь коментар
 
Так це ж ті ж яйця тільки в профіль)))
Пласт існує на пожертви, давайте ще піонерів профінансуємо. Хто хоче бере рахунок і перераховує на Пласт. Хто хоче на ассоціацію дитячих хореографів, хто хоче на клуб юних натуралістів і так далі. Я не розумію з яких хєров треба тринькати гроші на цью лабуду?
З тих хто тут скиглить, у кого діти в пластунах? Впевнений жодного. А порохозасранці йдіть пепу питайте чого він 5 років дрочив це питання? Я відповім, бо нічого з того не мав і діти його в пластунах ніколи не були. Воно йому до сраки. Зеленський не мав права ветувати закон про держпідтримку "Пласту", - Парубій - Цензор.НЕТ 8981
 показати весь коментар
 
 
Цілком вірно! Ще потрібно мати на увазі, що Пласт і так має дуже непогане фінансування від нашої діаспори
 показати весь коментар
 
"Он сам приложение РФ!" Зеленского поймали на использовании запрещенного ресурса. Фотофакт 05 августа 2019, 12:54 . -Глава государства игнорирует запрет на информационные продукты страны-агрессора. В его телефоне установлено приложение запрещенного в Украине российского ресурса Yandex. "Яндекс" - это такая мелочь на фоне всего прочего", "Не удивлюсь, если на этом "Яндекс Диске" еще и рабочие документы можно найти", "Ему по этому приложению инструкции по сдаче страны присылают", "А откуда еще он будет знать, что там у хохлов?", "Куда СБУ смотрит? Ой, туда же и смотрит", "Он сказал - государство в смартфоне. Просто не уточнил, какое", - пишут люди.
 показати весь коментар
 
Всё на что выделяются госденьги -разворовывается ,а дело плюндруется .На пожертвования будет правильней.НК ,ПС на господдержку не надеются ,а с молодёжью правильную работу ведут.Не надо и ДОСААФа.
 показати весь коментар
 
Хлопці цей закон потрібно було приймати ще в 2014 році, тоді і питань би не було.
 показати весь коментар
 
да надо "пласт " и ещё и "гитлер югенд" со "скинхедами" поставить на гос. оплату) хотя последних наверное надо, а то чурок много расплодилось на Украине!!!
 показати весь коментар
 
Я сомневаюсь, что Зеленский знает что такое Пласт. Это решение, как и многие остальные, не его. Спросите сами себя, насколько адекватно и чем обусловлено закрытие поддержки Пласта? Ответ печален...
Как отреагируют националистические организации? Посмотрим... Но их реакции не будет, скорее всего.
Новости печальнее и печальнее.
Но, кто нибудь спросит из "высоких лиц", зачем он это сделал? В чем выгода для страны?
Самое страшное не сам Зеленский, а окружение вокруг него. Оно делится на его руководителей и на то стадо-большинтсво зе-депутатов, которое не думая, голосуют за любое решение Зели. А так не должно быть. В первую очередь, депутат даже "Слуги " - это коррекция проектов и так далее.
Если депутаты Зе только и умеют прыгать на одной ножке и поднимать одну руку-это катастрофа для избирателей.
 показати весь коментар
 
Должна быть аннулирована любая гос.поддержка организаций которые считают своим долгом демонстрацию своей религиозной принадлежности. Таскаете с собой так называемый священный огонь в Раду таскайте за свой счет.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору