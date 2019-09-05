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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (816) кордон (1332) зброя (1394) ввезення (13)

 Ми не закриваємо кордон з Україною, а навпаки вдосконалюємо і розвиваємо її, - держсекретар СБ Білорусі Зась

Білорусь зміцнює й удосконалює охорону державного кордону для недопущення нелегального ввезення зброї на свою територію з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад",  про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась.

"Ми не закриваємо пункти пропуску з Україною, навпаки, їх удосконалюємо і розвиваємо. Ми раді всім гостям, які приходить з добрими намірами", - сказав Зась.

За його словами, разом з тим, Білорусь виставляє жорсткий заслін для тих, хто приходить з іншими цілями - неправомірними. Для цього зміцнюється межа, та, що розташована за пунктами пропуску.

"Це не якась надзвичайщина, це нормальний процес - вибудовування державного кордону з сусідніми державами", - додав він.

Також читайте: Білорусь "наглухо" закрила кордон тільки для нелегальної діяльності, - представник Держприкордонкомітету РБ Бичковський

Він зазначив, що Мінськ враховує ризики, які виходять з тієї території України.

"Скільки тисяч одиниць зброї у вільному доступі? Адже ця зброя десь гуляє. По-друге, і у нас є люди, які бажали б скористатися цією зброєю і дістати її. Ми повинні жорстко присікати такі устремління. У нашу країну зброя потрапляти не має", - заявив Зась.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була "закрити наглухо" кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.

Водночас, у Держприкордонслужбі України заявили, що служба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.

Також читайте: Білорусь змушена наглухо закрити кордон з Україною через потік зброї, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146564
 
 
 Топ коментарі
 
Бульбаш из КГБ Беларуси не мог привести хоть один реальньій пример попьітки ввоза настоящего оружия с Украиньі , за пять лет , с 2014г. ?
Просто , дешевьій звиздеж , для оправдания "пука" Хитрозачесанного. Имхо
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Усатый колхозник, твои погранцы - то ФСБ и оружие им рашка официально выдаёт.
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Видел я ваши "развивания" и "совершенствования" - если раньше, особенно, в зимнее время, "сябры" на Днепре и Сожи, сидели рядом с украинскими рыбаками, на льду, и рыбачили, обедали вместе (беларусы, из устья Сожи, домой, за самогонкой бегали, в Лоев, если "гульня" была серьёзная), так сейчас их погранцы за ними гоняются с автоматами... Не дай бог "сябрами" подойти близко к украинским рыбакам!!! Северный берег Сожи - Беларусь, но рыбаков, с Лоева, там сейчас не увидишь - одни наши сидят... Река узкая, не дай бог, "хахлы агитировать начнут"!!!...
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Майдан - это внутреннее дело Беларуси. Тем более им более актуально сейчас закрывать границу с рф, если не хотят "экспорта" революций.
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Никогда не закроет.Причина-хочется власти.
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Усатый колхозник, твои погранцы - то ФСБ и оружие им рашка официально выдаёт.
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Закупы были в 14-15 году,сейчас цены одинаковые+-.
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Бульбаш из КГБ Беларуси не мог привести хоть один реальньій пример попьітки ввоза настоящего оружия с Украиньі , за пять лет , с 2014г. ?
Просто , дешевьій звиздеж , для оправдания "пука" Хитрозачесанного. Имхо
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Видел я ваши "развивания" и "совершенствования" - если раньше, особенно, в зимнее время, "сябры" на Днепре и Сожи, сидели рядом с украинскими рыбаками, на льду, и рыбачили, обедали вместе (беларусы, из устья Сожи, домой, за самогонкой бегали, в Лоев, если "гульня" была серьёзная), так сейчас их погранцы за ними гоняются с автоматами... Не дай бог "сябрами" подойти близко к украинским рыбакам!!! Северный берег Сожи - Беларусь, но рыбаков, с Лоева, там сейчас не увидишь - одни наши сидят... Река узкая, не дай бог, "хахлы агитировать начнут"!!!...
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_Расскажи эти тупые басни своей бабуле, лукашенко! Рашисты регулярно проверяют реакцию на свои провокации в небе и на море в Балтике. Отрабатывали ядерный удар по Стокгольму! Готовятся к захвату стратегического острова Готланд и захвату стран Балтики с территории Белоруссии.
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