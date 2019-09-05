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 Бородянський - одеситам про звільнення Ройтбурда: Я б, на вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами

За словами міністра молоді, культури і спорту України Володимира Бородянського, він перевірить законність звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Одеській обласній раді не варто звільняти Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. Таку думку висловив у Facebook міністр молоді, культури і спорту України Володимир Бородянський, звертаючись до жителів Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Це не питання міністра культура - це Ваше питання, і в першу чергу Ви відповідаєте за те, в якому місті і з якою культурою Ви живете. Музей за Ройтбурда став постійним місцем громадського діалогу про мистецтво, ожив, став подією. Я б, на Вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами, а всіма силами беріг їх, залучав до життя Вашого прекрасного міста і створював їм умови для творчості", - написав він.

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Міністр пообіцяв у межах своєї компетенції перевірити законність звільнення Ройтбурда.

"Я розмовляв з Олександром і гарантував, що ця ситуація буде мною особисто контролюватися", - зазначив він.

Бородянський вважає, що Ройтбурда звільнив "не абстрактне обласна рада", а люди, які обирали нинішніх депутатів облради.

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.

Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".

7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.

Бородянський - одеситам про звільнення Ройтбурда: Я б, на вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146562
 
 
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В коментах пишуть, що Ройтбурд називав " трагический день 2 мая - это День Победы"
Підтримую !
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"Бородянский - одесситам об увольнении Ройтбурда: Я бы на вашем месте не разбрасывался талантами и профессионалами" - ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ 264 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РОЙТБУРДА
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кто объяснит , где здесь талант?НУ ЧТО ТАЛАНТЛИВОГО В ЭТОЙ КАРТИНЕ РОЙТБУРГА?
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Ось нехай попробує отакий нік як у вас придумати, оце талант , тут думати треба Бородянський - одеситам про звільнення Ройтбурда: Я б, на вашому місці, не розкидався талантами і професіоналами - Цензор.НЕТ 2513
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и еще, многие говорят, что ройтбург писал свои картины фекалиями- погуглите и прочтете, так может это психически больной наркоман?
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Ну от і починається загальновідоме "єврейське братерство", коли один жид, отримавши найменшу посаду, тягне за собою іншого, аж доки всі посади в захопленій агенції не займуть жиди - окрім пролетарських. Ну що гарного може зробити для України і українців Бородянський, багаторічний підручний Пінчука і колишній комерційний директор "Маасковськаго камсамольця"? І це брехливе і зрадливе падло, що не має до української культури і інтелігенції жодного відношення (!), зробили міністром того самого, до чого він не відноситься, в чому не петрає, що зневажає і чим нехтує (!!). Це ж несусвітня ганьба, якщо до когось ще "не дійшло". P.S. Про психопатську мазню "талановитого" Ройтбурга годі й згадувати, кожен може ознайомитись з цією відразливою "творчістю" самотужки.
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