 МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька

"Якщо говорити про ситуацію з медичними університетами, то ситуація серйозна. Відповіді, що з цим робити, поки немає", - сказав вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Скалецька особливо зауважила щодо ситуації в одеському медвиші.

"Я скажу, що в Одесі вже є затримка з виплатою зарплати через критичну ситуацію. Ця ситуація прийшла до мене, і я маю з цим щось робити", - сказала вона, не озвучивши можливі шляхи вирішення.

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Коментуючи ситуацію, що склалася з клініками системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ), Скалецька зазначила, що подальший розвиток цих клінік має містити в собі компонент наукової роботи, який не враховувався під час розробки концепції участі клінік НАМНУ в реформованій системі охорони здоров'я.

"У НАМНУ вже є бачення розвитку цих клінік, незабаром вони представлять свої пропозиції", - сказала вона.

Як повідомлялося, в 2017-2018 рр. виникли спірні ситуації з ректором Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) Валерієм Запорожаном, а також з ректором Національного медичного університету ім. Богомольця (Київ) Катериною Амосовою. МОЗ звинувачувало керівників цих вишів у низці фінансових порушень і намагалося усунути їх від посади. Зі свого боку ректори подавали до судів численні позови, які не давали МОЗ можливості ухвалювати кадрові рішення.