 МОЗ поки не має рішення щодо ситуації в медуніверситетах, - Скалецька

"Якщо говорити про ситуацію з медичними університетами, то ситуація серйозна. Відповіді, що з цим робити, поки немає", - сказав вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Скалецька особливо зауважила щодо ситуації в одеському медвиші.
"Я скажу, що в Одесі вже є затримка з виплатою зарплати через критичну ситуацію. Ця ситуація прийшла до мене, і я маю з цим щось робити", - сказала вона, не озвучивши можливі шляхи вирішення.
Коментуючи ситуацію, що склалася з клініками системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ), Скалецька зазначила, що подальший розвиток цих клінік має містити в собі компонент наукової роботи, який не враховувався під час розробки концепції участі клінік НАМНУ в реформованій системі охорони здоров'я.
"У НАМНУ вже є бачення розвитку цих клінік, незабаром вони представлять свої пропозиції", - сказала вона.
Як повідомлялося, в 2017-2018 рр. виникли спірні ситуації з ректором Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) Валерієм Запорожаном, а також з ректором Національного медичного університету ім. Богомольця (Київ) Катериною Амосовою. МОЗ звинувачувало керівників цих вишів у низці фінансових порушень і намагалося усунути їх від посади. Зі свого боку ректори подавали до судів численні позови, які не давали МОЗ можливості ухвалювати кадрові рішення.
і чомусь мішпуха на чолі з юдькою та мєртвєчуком-рабіновічем при підгавкуванні шмаркль зелених верещать "нехай все буде як є чи так як було.."
Препарати призначаються у комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця, нестабільної стенокардії, стенокардії спокою та напруження, тощо.
Препараты запретили потому, что они вредят, или плохо лечат, или потому, что "Вони порушують постанову Кабміну"?
Є аналогічні інших "торгових марок"..
ЯКІ ПРОБЛЕМИ ?
тому багато питань вона просто не могла осягнути..
Диплом Doctor of Medicine (США) Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)
Навчання на лікаря (Doctor of Medicine)[10] в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини[en], США (1985-1989)
Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)
Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті[en], США (1990-1994)[11]
Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)[12]
Це називається "НЕМАЄ БАЗОВОЇ Медичної і взагалі АКАДЕМІЧНОЇ Освіти"? Ну-ну.
Following her graduation from university, Suprun began attending Michigan State University College of Human Medicine in East Lansing, Michigan, where she graduated with her Doctor of Medicine degree in 1989.[3] Afterwards, Suprun completed her intermediate residency with the Oakwood Health System in Detroit, and later worked as a diagnostic radiology resident at Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City.[4] From 1994 to 1995, Suprun undertook postgraduate research in mammography and tomographic radiology at Henry Ford Hospital in Detroit.[5]
З ВІкі :Гліфосат(торгова марка РАУНДАП))
Монсанто(2018 викуплений Bayer)
8400 судових позовів проти них щодо ракотворчої дії гліфосату в судах США.
Політика та скандали[ред. | ред. код]
Впродовж 2017 року деякі країни (Південна Корея, Колумбія, Бразилія, Франція, Німеччина) обмежили використання гліфосату. Також у Російській федерації прийнятий закон про повну заборону вирощування ГМ-рослин, тому гліфосат не використовується в сільському господарстві взагалі. Дискусії та дослідження щодо гліфосату в ЄС тривають. Позиція українського МОЗ залишається невідомою щодо цього питання.[15]
В 2017 році під час судового розгляду в США колективного подання кількох десятків осіб, які стверджують, що захворіли на рак (у виді неходжкинських лімфом) внаслідок впливу гліфосату, адвокати позивачів стверджували, що компанія Монсанто з допомогою чиновника USEPA протидіяла дослідженням канцерогенності гліфосату.[1][16].
Апропо..ЄвроСоюз з 2023 року ВЗАГАЛІ заборонив Раундап вже і в сільському господарстві..
ВБИВАЄ КОМАХ.Заокрема бджіл.
Підказую..
-провести ревізію та переатестацію наукових напрямів медичних вузів..відсотків 20 для держави вигідні і мають бути профінансовані..
- через ВР затвердити закон про ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І САМОКУПНІСТЬ ВУЗів.
виживе орієнтовно третина .І це буде правильно..