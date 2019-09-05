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Все про:Волинь (345) Львівщина (942) отруєння (654) Черкащина (281) ДСНС (2055)

 За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб

4 вересня в Україні зафіксовано три випадки масового харчового отруєння в трьох різних регіонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 4 вересня в ДСНС надійшла інформація про те, що протягом 3 і 4 вересня до Новояворівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 11 осіб (з них 1 дитина), які 31 серпня святкували весілля в ресторані "Фазенда" в с. Наконечне Яворівського району (Львівська область).

У Волинській області до Любешівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 16 осіб (з них 2 дитини), які 31 серпня відвідували кафе "Олеся" в с. Залізниця Любешівського району.

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У Черкаській області до інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 5 дітей), які вживали напівфабрикати, придбані в магазині "Делікат плюс" м. Черкаси.

За всіма випадками проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146560
 
 
 Топ коментарі
 
Предупреждали вас, ЗЕбобики, не ешьте вы, за Христа ради, ту шаурму!
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Чаще слушайтесь Зелю. Разве он плохое посоветукт?
За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб - Цензор.НЕТ 5311
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Барига гадит! Хочет наркозависимого любителя шаурмы без путча ушатать.
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Предупреждали вас, ЗЕбобики, не ешьте вы, за Христа ради, ту шаурму!
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Барига гадит! Хочет наркозависимого любителя шаурмы без путча ушатать.
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Пора змінювати стандарти в харчовій промисловості, забороняти шкідливі додатки до продуктів і вводити обовязкову кримінальну відповідальність власників закладів харчування за завдання шкоди здоровю людей
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де в стандартах прописано, що вершкове масло не можна на 50% бадяжити пальмовою олією?
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Какие додатки? Тут просто антисанитария, это болезни "грязных рук", засрались по уши без контроля, плюс просрочка и нарушение температурного режима. Никто их не проверяет, не "мешают бизнесу" вас травить, вы же этого хотели, получите!
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Чаще слушайтесь Зелю. Разве он плохое посоветукт?
За минулу добу ДСНС зафіксувала три випадки масового харчового отруєння в трьох регіонах України: госпіталізовано 39 осіб - Цензор.НЕТ 5311
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Кстати в куче юрисдикций такое фото будет расценено как реклама пунктов питания сети АЗС Сокар. И во многих странах Президенту и чиновникам этого делать категорически нельзя.
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А почему СБУ не расследовать отравления как терракт? Шаурма это муслимы, а им веры нет - они ненавидят христиан и травят, взрывают, режут, стреляют.... Проверьте СБУ на всякий случай.
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народ, когда вы перестанете питаться отбросами?
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В смысле? Люди в ресторанах и кафе отравились!!!! Там отбросы подают гостям? Не верю! Це зрада!!!! А як же ж "армія, мова, церква"? Вони ж тепер замість санстанції, чому стали сміттям нарІд годувати та засралися по вуха? Я дивуюсь як взагалі путіннамана до сіх пір не напала, а тільки "швидка Настя", епт
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поедая шаурму, каждый осознает, что он тоже, как президент
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Западная Украина опять отличилась в отравлениях. Лес, наводнения, янтарь, травля.
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