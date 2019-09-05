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 Суспільство
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Все про:судова реформа (861) Антикорупційний суд (422)

 В Україні почав роботу Антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд почав роботу. Дата початку функціонування установи була визначена на зборах суддів Антикорупційного суду 7 травня поточного року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

Із дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, мають бути передані в Антикорупційний суд.

Суд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Приміщення Антикорсуду розташовуються в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишня будівля Печерського райсуду Києва).

Склад суду - 38 суддів.

З них 11 працюють в Апеляційній палаті суду.

Очолює установу суддя Олена Танасевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко

Згідно із законом, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (нині – 968 тис. гривень).

Суддям, а за необхідності і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією та тривожними кнопками сигналізації.

Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.

Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду завершено 6 березня поточного року.

Читайте: Апеляційна палата Антикорупційного суду дасть, сподіваюся, належну оцінку доказам у справі Труханова, - Ситник

Як повідомлялося, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи зазначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію найвищого рівня.

За чинним законодавством до цього суду мають направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3500 кримінальних проваджень, і їхня кількість буде зростати. Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їхню роботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146559
 
   
 Топ коментарі
 
При порошенко такого небыло!
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Так это ж благодаря Порошенко этот суд образовался В Украине начал работу Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 7219
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Так это ж благодаря Порошенко этот суд образовался
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А на Цензор с кучкой кала
порохня понабежала.



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А на Цензор с кучкой кала
порохня понабежала. (I Ka 538a282a)
Из твоих штанов вонь прёт,
Порох там тебе всё срёт.


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И с дисплея ВэКаЭла
всем изрядно прилетело.
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И тут лайкать ВКЛа
Петеботы налетели.
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И тут лайкать ВКЛа
Петеботы налетели. ((с) I Ka 538a282a)
Зебы сразу охерели,
Не свистит Лахта им трели.
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Снова ловкий петебот
словно дышит
- в рифму врёт!
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Зеб подсел на рифму круто,
Слово врёт впихнул народу,
Но в бессмыслице, без чуда,
В рифму - пулемёт походу.
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... и скатился в балаган
порохоботский рифмоман.
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И с дисплея ВэКаЭла
всем изрядно прилетело. ((c) I Ka 538a282a)
Зебам лишь в штаны влетело,
Остальных и не задело.


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У кацапов всё про попу,
у петебота - про штаны,
видно ту же методичку
изучали пацаны.
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Зеб штаны свои не видит,
И своё говно в них кучи,
Но под коксом "попа" слышит,
А под герычем - покруче...
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всё про штаны
да про г*вно
рифмует
пецыно лайнО;



"чем богаты - тем и рады",
дерьмище - суть пророков зрады.





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В Украине начал работу Антикоррупционный суд
в штабе ПЭС

В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 102
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А как же! Ведь судебной реформы не было, как зебилы это признали, а Зелемойский сделал Антикоррупционный суд, хотя Зелемойский, вопреки зебилам, в Канаде сказал, что реформы в Украине успешно реализуются на протяжении 30 месяцев...
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Ведь все, что с нами случается хорошее - это заслуга Зеленского, а все, что плохое - вина Порошенко В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 3583
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Они ещё верят в волшебную палочку и золотую рыбку...
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А ви брехливі песдякули взагалі у щось вірите??
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Слушай, я не претендую на истину. И вообще раз слуги народа не читают текстов законопроэктов, а только максимум их заголовки, то я последую примеру зебилов и не буду читать текст статьи, а только заголовок статьи. Им можно, а мне низя?
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Зе-билы!
Аваков - коррупционер, аль - красавчик?!

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Зебил, т.е. запуск антикоррупционного суда - это самая зрадная зрада, да?
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Это заслуга попередников, теперь все сядут, и Аваков тоже, или опять - не? В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9094
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Зебил, ты опять свою подпись - "зебил" будешь в каждом посте оставлять?
Лишнехромосомный, создание Антикоррупционного суда это этап произведённой судебной реформы.
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До Пэтрухы не дотягивает, В ОЧЕРЕДЬ.
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Какой большой, а в мародера-барабашку под кроватью до сих пор верит.
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вони його п'ять років кляли, а тепер вкохались.
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а порошатник авакoвa поматросил и бросил.
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тобто плили, плили і на березі всралися... не будь Езопом, кажи як воно є
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всё, что создано при пэппо можно смело отправлять в утиль..кровати может и новые, но персонал..
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пе- билы - хватит прилюдно лизать рошенки
пора сворачивать хрень про великого - он великий вор в основном!!!
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Подивимось на результати,так званої роботи.
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Высший антикоррупционный суд начал работу. Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года Источник: https://censor.net.ua/n3146559
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И зарплату с сегодня или даты создания. Пока дела передадут Новый год настанет. Пишите когда первое дело начнут рассматривать,а не когда ручки начали закупать .
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Успехов. Главное возврата украденного, награбленного ну и посадок.
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Так как у меня достаточно знакомых в государственных органах, то уверяю, что проверки и чистки начались. Люди начали тратить бабло на нужные вещи (очень резко, до этого ж на откатах сидели), увольняться, некоторые уже ищут работу.
Что касается топов, то тут Рябошапка - Касько, это комбинация для некоторых очень убийственная. А если добавится Мамедов... Откатчики уже боятся, что будет дальше.
Всерьез взялись за Медведчука, но это он и сам знает. То, что Порох говорил, что они сидели ниже травы - это правда. Только они там сидели в тени и воровали дофига со страны. Только теперь над Медведкой не облака, а шторм Дориан.
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А что там с руководством закарпатской таможни, которых шторм Нарк недавно разогнал? Нашли уже новую работу?
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По таможне, как и по налоговой все будет проще. Их разделили и в каждом ведомстве ликвидация старого и создания нового. По ликвидации уволить проще, чем по команде из президиума.
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А смысл? Судя по расследунам-"тупым овцам" и всяким шабуниным-внаемам ко-ко-корупцийов уже меряха три как исчезла в Украине.
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В Украине начал работу Антикоррупционный суд./Воров-на нары.Зеленский владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми, которая не упоминается в его декларации.В 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 миллиона евро. Этот городок облюбовали российские богачи - Роман Абрамович, Олег Дерипаска . /Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо".
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Шо, снова? Вилла записана на фирму, а недвижимость фирмы необязательна для декларации.
Прикиньте, чтобы было, если бы каждая фирма каждого депутата вписала в декларацию недвижимость? Это бы были не декларации, а 10-метровые полотнища текста))
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Вы бы так на пуйло гадили, порохоботные.

совсем от реалий отвязались, словно скобеева в шоколаде.
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Его же только выбрали, дайте ему хотя бы год страной порулить .
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Я таки извиняюсь но имею вопрос, вот до примера народные депутаты партии "Слуга урода" провели весело время в Трускавце, у самом дорогом отеле. И не за свой счёт. Это надо расценивать как коррупцию или это просто банальный подкуп авансом?
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Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков/Коммерция для выпускника университета Соломона Рябошапки-святое.
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Да Бог с ней, со стоимостью.

Мня интересует КТО ОПЛАЧИВАЛ. Т.е. КТО ДАВАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЗЯТКУ ДЕПУТАТАМ ПАРТИИ ФИГЛЯРА и КОГДА ГБР ЗАЙМЁТСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ.
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А тем временем в сети обсуждают дальнейшую судьбу Порошенко...В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5980
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А что поделать, никогда росеянцы не жили так плохо как при Порошенко. Теперь желають помститцца.
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Ну все! Теперь коррупцию подолано как и обещал Шмаркля
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утром еду а в сторону Борисполя такая пробка , не мог понять почему ,а оно вон оно как
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Еперный балет!Антикоррупциенный суд!Я стесняюсь спросить:а другие суды у нас пррсто "коррупциенные"?Это типа,если добавит приставку " анти",то взятки судьи точно брать не будут?Хмммм...Вот оно как!А мы то думали!
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ждьом шари і кагда всєх пєрєсажают В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2595 хлєба і зрєліщь
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В Гондурасе приговорили бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюрьмы за незаконное присвоение имущества и мошенничество.

По трем эпизодам незаконного присвоения имущества трибунал по коррупционным делам Верховного суда назначил Бонилье 10 лет заключения и еще 48 - по восьми эпизодам мошенничества.

Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир ($510 тыс.) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир ($3 млн 845 тыс.). Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир ($650 тыс.) государственных средств, выделенных на социальные нужды.

Не ту страну назвали Гондурасом!

В Україні почав роботу Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1203

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Очередная безполезная пустышка вроде Набу,гбр и прочих .
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суд - дело Божие
поэтому безбожники не смогут отличить правду и ложь
и в любом формате могут договориться, ибо братья по духу
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НЕ буде дила!

"По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.
Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу"
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