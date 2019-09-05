 В Україні почав роботу Антикорупційний суд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
Із дня початку роботи суду корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, мають бути передані в Антикорупційний суд.
Суд, крім того, буде розглядати клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Приміщення Антикорсуду розташовуються в Києві за адресою: проспект Перемоги, 41 і Хрещатик, 42А (колишня будівля Печерського райсуду Києва).
Склад суду - 38 суддів.
З них 11 працюють в Апеляційній палаті суду.
Очолює установу суддя Олена Танасевич.
Згідно із законом, Антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, у випадку якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди у 500 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (нині – 968 тис. гривень).
Суддям, а за необхідності і членам їхніх сімей надається цілодобова охорона, а житло оснащується охоронною сигналізацією та тривожними кнопками сигналізації.
Вищий антикорупційний суд був створений у червні 2018 року.
Відкритий конкурс на посади суддів Антикорупційного суду завершено 6 березня поточного року.
Як повідомлялося, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.
21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.
НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи зазначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію найвищого рівня.
За чинним законодавством до цього суду мають направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3500 кримінальних проваджень, і їхня кількість буде зростати. Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їхню роботу.
порохня понабежала.
порохня понабежала. (I Ka 538a282a)
Из твоих штанов вонь прёт,
Порох там тебе всё срёт.
всем изрядно прилетело.
Петеботы налетели.
Петеботы налетели. ((с) I Ka 538a282a)
Зебы сразу охерели,
Не свистит Лахта им трели.
словно дышит
- в рифму врёт!
Слово врёт впихнул народу,
Но в бессмыслице, без чуда,
В рифму - пулемёт походу.
порохоботский рифмоман.
всем изрядно прилетело. ((c) I Ka 538a282a)
Зебам лишь в штаны влетело,
Остальных и не задело.
у петебота - про штаны,
видно ту же методичку
изучали пацаны.
И своё говно в них кучи,
Но под коксом "попа" слышит,
А под герычем - покруче...
да про г*вно
рифмует
пецыно лайнО;
"чем богаты - тем и рады",
дерьмище - суть пророков зрады.
в штабе ПЭС
ага, да
Аваков - коррупционер, аль - красавчик?!
Лишнехромосомный, создание Антикоррупционного суда это этап произведённой судебной реформы.
пора сворачивать хрень про великого - он великий вор в основном!!!
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И зарплату с сегодня или даты создания. Пока дела передадут Новый год настанет. Пишите когда первое дело начнут рассматривать,а не когда ручки начали закупать .
Что касается топов, то тут Рябошапка - Касько, это комбинация для некоторых очень убийственная. А если добавится Мамедов... Откатчики уже боятся, что будет дальше.
Всерьез взялись за Медведчука, но это он и сам знает. То, что Порох говорил, что они сидели ниже травы - это правда. Только они там сидели в тени и воровали дофига со страны. Только теперь над Медведкой не облака, а шторм Дориан.
Прикиньте, чтобы было, если бы каждая фирма каждого депутата вписала в декларацию недвижимость? Это бы были не декларации, а 10-метровые полотнища текста))
совсем от реалий отвязались, словно скобеева в шоколаде.
власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідування
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
Мня интересует КТО ОПЛАЧИВАЛ. Т.е. КТО ДАВАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЗЯТКУ ДЕПУТАТАМ ПАРТИИ ФИГЛЯРА и КОГДА ГБР ЗАЙМЁТСЯ ЭТИМ ДЕЛОМ.
Нет тут ему жизни, поедет к маме в Лондон.
По трем эпизодам незаконного присвоения имущества трибунал по коррупционным делам Верховного суда назначил Бонилье 10 лет заключения и еще 48 - по восьми эпизодам мошенничества.
Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир ($510 тыс.) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир ($3 млн 845 тыс.). Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир ($650 тыс.) государственных средств, выделенных на социальные нужды.
Не ту страну назвали Гондурасом!
поэтому безбожники не смогут отличить правду и ложь
и в любом формате могут договориться, ибо братья по духу
"По действующему законодательству в данный суд должны направляться все дела о коррупции, а это - более 3 500 уголовных производств и их количество будет расти.
Таким образом, по мнению НАБУ и САП, это может стать неподъемным бременем для 38 судей и заблокировать их работу"