 У нас де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами, - Безсмертний

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в програмі "Он воно як" із Денисом Бігусом і Аліною Юрченко висловив політик і співавтор Конституції Роман Безсмертний.
Політик нагадав про інцидент у перший день засідання нового парламенту, коли спікер Дмитро Разумков сказав, що "оголошується п'ятихвилинна перерва", однак президент йому кинув: "Яка перерва? Арбайтен. Давайте, хлопці, працюйте", і в цей момент спікер парламенту підкорився.
"У нормальній парламентській державі цього (вказівок президента спікеру. - Ред.) було б достатньо, щоб почати процедуру імпічменту", - зазначив він.
"Пане президенте, ми вас поважаємо, але тут свої правила", - наголосив Безсмертний.
"У нас де-юре парламентсько-президентська, а де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами. Мені цікаво, як президент розійдеться з двома прем'єр-міністрами - Богданом і Гончаруком?" - сказав він.
Крім того, Безсмертний зауважив, що категорично проти, щоб в Україні президенту належало право одноосібно призначати на посади міністрів чи керівників силових органів.
Нет моей вины в этом.
Правды большинство никогда не узнает, она засекречена.
Дайте йому 50 тисяч в місяць, буде тихо пи...діти на когось іншого...
Імпічмент... Не дозволив попісяти...
Одні кретини пишуть, інші перепощують...
Гроші, в моїй думці, другорядний фактор.
Полный игнор, как средство борьбы с этим нехорошим явлением.
Вчить мову господа ФСБ-шні, знадобиться тоді, коли в полон здаватись будете.
Тётя Роза @Anakoyher 14 ч.14 часов назад
- Изя, А знаешь, как переводится на идиш член-корреспондент?
- Поцен-шрайбер. Это старая шутка, Сёма.
- Правильно. А, значит, играющий членом на рояле переводится, как поцен-шпилер?
и не матерись на цензоре.тут тебе не рашка
предлагаю всех нафиг выгнать и оставить тучу... - пардон стефанчука.
а и в самом деле - зачем там нужны "зеленые кнопочки" ?
стефану - одну бальшую зеленую кнопку - он и голоснет за всех...
пришел на работу? - тушкой грохнулся на кномочку - зельня проголосовала!
вы из под меня слезли туда откуда приползли?
дуже дякую...
другое похожее слово - вняла бы сразу,
но я тока из бана и отдисплинировался - шо аж самому противно...
поетому вы тоже соблюдайте....
еще вопросы?
а можна так, шо бы не по пункту 4.1
вы из под меня слезли туда откуда приползли?
дуже дякую...
1) видавлювання -не революція.МАйдан взагалі трохи інше.
2) поки що у Зе є "зворотній звязок з народом" (за винятком питання Авакова)-ВИДАВЛЮВАТИСЬ ГНИЛЬ буде..
3)Но такие вещи как выдавливание из власти откровенных врагов Украины возможны уже сейчас. Мы знаем фамилии которые не устраивают абсолютное большинство. Вилкул, Шуфрич, Нвинский, Медведчук, Мураев это враги Украины.
Маячня.Ці "редіски" не у владі.
За часів президенства Порошенка їхні плани були суттєво обмежені, що викликало незадоволення цих олігархічно-кримінальних кланів та їх об'єднання навколо мети усунення Порошенка від влади.
З захопленням цими кланами влади вже зараз розпочалася жорстка боротьба поміж ними за одноосібне володіння всіма ресурсами країни, в першу чергу землею та природними копалинами, що створює ілюзію існування "двох" а можливо і більше "урядів".
Ну, а для широких верств населення продовжується показ серіалу "Слуга народу" з усіма його "героями" та перезатвердження на посаді діючого монстра внутрянських справ , аби те населення не відволікалося від перегляду "зомбоящика" та не дай чого не прийшло до тями і не розігнало все це злодійська кодло.
Показовим в цій ситуації є озвучене рішення "слуги народу" про відміну мораторію на продаж землі та надання можливості їх купівлі іноземним інвесторам та фізичним особам. Тобто для всього народу України незалежно від його політичних симпатій передбачається втрата права володіння власною землею і в перспективі фізичного зникнення.
Так що, ось так, малята... Думай - ТЕ!
За часів президенства Порошенка їхні плани були суттєво обмежені..
ЗА винятком самого Порошенко і його подєльніка Ахмєтова....
"намальовується" певна загроза від ЗЕ децентралізації і місцевому самоуправлінню..
Жаль,якщо це станеться.До речі,народ підтримає..
Найбільше у Львові..
Де Садовий ПРОСТО ОБОРЗІВ..
І жодної на нього управи..
Молодець, Разумков!
Віват, Рябошапка!
Не збавляйте темпів - працюйте і вдень і вночі.
А Дмитруку - ганьба! Коли виступає Сюмар - треба падати під крісло, а не сидіти у вигляді великої літери Г перед націленою в бороду телекамерою.
Деякі вже навіть заяву в суд на народ написали.
Застій, стагнація, зневіра, депресія, війна, моральна і культурна деградація, злидні, втрата територій, еміграція, економічний занепад, технологічний колапс і фантастичні багатства тих, хто до цього довів Україну - це всі досягнення "безсмертних" державотворців.
пану Безсмертному не подобається, що парламент працює - і вирішує всі питання, які не вирішено раніше.
Для цих "тормозів", після правової оцінки їх "патріотичних" подвигів по розкраданню держави і пограбуванню народу, треба облаштувати спеціальний історично-ландшафтний заповідник, де вони до кінця свого життя, в комфортних умовах, будуть одні з другими ділитися своїми уявленнями про світоустрій зі злодійсько-"патріотичним" креном.