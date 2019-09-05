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 Політика України
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Все про:Безсмертний (117) ВР (5593) Зеленський (2629) Кабмін (3087) Разумков Дмитро (178)

 У нас де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами, - Безсмертний

За Конституцією в Україні - парламентсько-президентська республіка, однак де-факто виходить "суперпрезидентська, та ще й з двома урядами".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в програмі "Он воно як" із Денисом Бігусом і Аліною Юрченко висловив політик і співавтор Конституції Роман Безсмертний.

Політик нагадав про інцидент у перший день засідання нового парламенту, коли спікер Дмитро Разумков сказав, що "оголошується п'ятихвилинна перерва", однак президент йому кинув: "Яка перерва? Арбайтен. Давайте, хлопці, працюйте", і в цей момент спікер парламенту підкорився.

"У нормальній парламентській державі цього (вказівок президента спікеру. - Ред.) було б достатньо, щоб почати процедуру імпічменту", - зазначив він.

"Пане президенте, ми вас поважаємо, але тут свої правила", - наголосив Безсмертний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

"У нас де-юре парламентсько-президентська, а де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами. Мені цікаво, як президент розійдеться з двома прем'єр-міністрами - Богданом і Гончаруком?" - сказав він.

Крім того, Безсмертний зауважив, що категорично проти, щоб в Україні президенту належало право одноосібно призначати на посади міністрів чи керівників силових органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146557
 
   
 Топ коментарі
 
Банановая республика у нас, потому что кто больше бананов пообещает за того и голосуют,пока что так происходит
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Народ ликовал
27 ноября 1996 года молодой тогда ещё президент Республики Беларусь обманом разогнал оппозиционный ему Верховный Совет, и ввёл в действие новую Конституцию, наделившую Батьку царскими полномочиями. Депутаты, несогласные с политикой Лукашенко, были арестованы. Новый двухпалатный парламент стал карманным органом администрации президента. Народ ликовал.
21 сентября 1993 года президент Российской Федерации Борис Ельцин указом № 1400 распустил Верховный Совет, но Конституционный суд признал его решение незаконным. Через три дня экстренно созванный X чрезвычайный Съезд народных депутатов объявил о прекращении полномочий президента Ельцина, а его действия классифицировал как государственный переворот. Однако 4 октября верные Ельцину силовики расстреляли танками Белый дом парламента. Ельцин получил царские полномочия, Россия - новый двухпалатный марионеточный парламент. Так начиналась подготовка к эпохе путина. Народ ликовал.
30 января 1933 года президент Веймарской республики Гинденбург назначил Гитлера на должность рейхсканцлера (главы правительства). Однако у нацистов не было 73 процентов поддержки избирателей, не было даже половины. Поэтому Гитлер инициировал новые выборы, и сжёг здание Рейхстага. На следующий день после пожара, 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Было арестовано более 4 тысяч человек, запрещены оппозиционные СМИ. Через полгода гитлеровская НСДАП была объявлена единственной партией Германии. Началась подготовка к уничтожению целых народов и рас, подготовка ко Второй мировой войне. Народ ликовал.
6 января 1918 года в половине пятого утра вооружённый матрос Железняков вошел в огромный, ярко освещённый зал Таврического дворца, в котором проходило заседание Учредительного собрания, и поднялся на трибуну: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать… Ваша болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!"
В зале поднялся шум. С хоров раздались голоса: "Правильно! Долой буржуев!.. Хватит!" Вот так большевики захватили власть и устроили красный террор. Народ ликовал.
Бухарин рассказывал после (но до своего расстрела), что Ленин долго смеялся над выходкой матроса Железнякова. Ленин вообще предпочитал власть силы, а не силу власти. Гитлер же поначалу вынужден был терпеть демократические условности, используя конституционные механизмы в своих целях. Так, ещё в 1930 году он говорил: "Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Этим конституционным путём мы попытаемся добиться решающего большинства в законодательных органах, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать государству ту форму, которая соответствует нашим идеям".
Но, чёрт возьми, у него, как и у Ленина, была хоть какая-то, пусть преступная, чудовищная, но идея. У нынешних, кроме "грабь награбленное", никаких других идей нет.
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Да, вот это уже больше авторитаризм. Был бы, но ведь проект отозвали.
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Лягушку нужно варить постепенно повышая температуру воды...
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Отозвали на доработку. Вот в жизни не поверю, что свадебный фотограф спец по информационной безопасности. Принесли мальчику закон и сказали - "ты автор".
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Ватники захватили страну. Требую еще Майдан. Банду геть.
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Будет. Пока очень успешно подменили реальную реальность виртуальной. Но когда дело дойдет до земли, все вернется на свои места.
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У вас теж вати повно? А куди дивится Трамп?
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Це вже діагноз, декому ввижається казна що, якась суперпрезидентська республіка, дві влади. Раніше цим психіатри займались.
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Например в СССР, действительно, психиатры занимались теми, кто думал иначе. Просто брали человека, отправляли в психушку и там им занимались. А еще раньше такими занимались в ГУЛАГе. Тоже ничего получалось. Все это было недавно здесь, и сейчас происходит в России. Тебе было бы неплохо знать этот факт.
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Да мне плевать на то, что эти душевнобольные, почуяв свободу,сидят на сайте, ходят по улицам, убивают людей.
Нет моей вины в этом.
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Проблема в том, что думать иначе - это не есть признак душевной болезни. Это были вполне здоровые люди, которых упекали за решетку психушки или тюрьмы. И там их уже делали больными. Это следствие сверхконцентрации власти. Та же Северная Корея сейчас, где вся власть принадлежит одному человеку. Народ банально голодает, а за любое слово не так вполне можно лишиться жизни. И это в 21 веке. Есть риск того, что и здесь будет так же. И тогда будет не плевать.
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Я не знаю, что было когда-то и как врали и продолжают врать.
Правды большинство никогда не узнает, она засекречена.
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Та головний пацієнт не хоче по чесному здавати аналізи.
У нас де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7306
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узурпация власти банановой республики....
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Де факто і де юре ті хто програв вибори йдуть і не заважають тим хто їх виграв.
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А якщо виграли ідійоти, або відверті вороги, тоді як бути? Наприклад на другому місці риганали і з цим потрібно змиритись?
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Поки в Україні є українці, нехай в меншості, вони ще не виграли. Ще рано танцювати хава нагілу. Вони виграли окремий поєдинок, але не виграли війну. Головні битви ще попереду. А чим зебіли відрізняються від ригів? Це ті самі риги, тільки в більш брутальному і більш огидному виконанні.
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не тим, хто виграв вибори, а тим, хто отримав владу..нею ж треба правильно користатись - в інтересах всіх...як показує українська практика, у випадку порушень, активна частина використовує право віче)...все проходить чинно, хоча влада в противагу і створює - антивіче...не от большого ума, як бачимо
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Шо значить від корита відірвали...
Дайте йому 50 тисяч в місяць, буде тихо пи...діти на когось іншого...

Імпічмент... Не дозволив попісяти...
Одні кретини пишуть, інші перепощують...
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Думаете, у него сейчас меньше? Это вряд ли. Просто он желает больше означенной суммы. Раз в пять.
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Я образно... 50 тисяч можна замінити на тридцять срібних монет...
Гроші, в моїй думці, другорядний фактор.
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Безсмертный просто обиделся что Зеленский его выгнал.Но ведь Безсмертный реально тупой
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С маленькой буквы предложение начинают только боты или сексоты.
Полный игнор, как средство борьбы с этим нехорошим явлением.
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Барыга воровито-лукавый виноват,что результатом его ,,вдалой" внутренней и внешней политики стал президентом теперь его круглосуточный кошмар.После президента полез ещё в дипутаты.Насмешка истории.
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Ну, он думал, что его сделают премьером...Та сталося, не так, як гадалося))
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Сопли обиженного никого не интересуют,тем более этой ющеровской бездарности.
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Із ЗЄ такий прєз, як із Луї де Фюнеса жандарм.
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разве существенно как выглядит марионетка?
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у Богдана повадки типичнейшего рыга.
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Заметил, что теперь тролли вражеские только на украинском пишут, кого только обмануть хотят, ведь применяются словесные обороты, которые не применяются в Украине.
Вчить мову господа ФСБ-шні, знадобиться тоді, коли в полон здаватись будете.
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Я такими ольгінськими ****** не заморочуюсь -відразу у спам )
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Дякувати дуже. Ви зробіть мені ранок.
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"Дай свині роги, вона весь світ переколе"
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У мене вдома кажуть по-іншому: "Якби свині крила, то вона-б, і небо зрила...".
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У нас де-факто - суперпрезидентська республіка. Та ще й з двома урядами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7899
Тётя Роза‏ @Anakoyher 14 ч.14 часов назад

- Изя, А знаешь, как переводится на идиш член-корреспондент?
- Поцен-шрайбер. Это старая шутка, Сёма.
- Правильно. А, значит, играющий членом на рояле переводится, как поцен-шпилер?
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оо.. может хоть ты докажешь что кто-то таки играл членом на рояле. Или как и все остальные поцен-****** ?
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шо тебе доказывать,кацапля?смотри 95 квартал и будь фкурсидела
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Жаль. Но ты просто очередной поцен-******.
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а ты хочешь вне очереди,...здун?
и не матерись на цензоре.тут тебе не рашка
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а чего бы раду не сократить до одного?
предлагаю всех нафиг выгнать и оставить тучу... - пардон стефанчука.
а и в самом деле - зачем там нужны "зеленые кнопочки" ?
стефану - одну бальшую зеленую кнопку - он и голоснет за всех...
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можна прямо на поджопник ему ее поставить...
пришел на работу? - тушкой грохнулся на кномочку - зельня проголосовала!
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Сам с собой уже разговариваешь? Тебе бы к доктору...
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А тут на это никто, ни у кого разрешения не спрашивает..И подобный вопрос, только подтверждает мои догадки...
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а можна так, шо бы не пункту 4.1
вы из под меня слезли туда откуда приползли?
дуже дякую...
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с первого раза слово "отстебитесь" не втыкает?
другое похожее слово - вняла бы сразу,
но я тока из бана и отдисплинировался - шо аж самому противно...
поетому вы тоже соблюдайте....
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я вашу ссученность знаю наизусть - не первый раз и слава богу не с вами...
еще вопросы?
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Не в первый раз и не со мной...Это шедевр))
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видимо нада повторить просьбу...
а можна так, шо бы не по пункту 4.1
вы из под меня слезли туда откуда приползли?
дуже дякую...
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Тю, я уже забыла о тебе, а ты все пишешь и пишешь))
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предлагаю обуительный рецепт - тут главное хвостом на восток спать.....
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Ну теперь Беза зарядили против Зе.. Как уже много раз писали на Цензоре- А почему критики Зе, не критикуют Пу .
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Безсмертний провалив абсолютно все, що йому доручали. Це персонаж анекдоту із двома сталевими шарами: якщо доручити їх Безсмертному на добу, то він обов"язково один загубить, а інший зламає.
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Народу Украины надоел хаос многовластия, бардака, бедлама, безнаказанности, неразберихи, коллективной безответвественности... в которой так конфортно было жить коррупционерам типа бесмертного, поэтому захлопни пасть, бесмертный - эту власть дал Зе НАРОД! Против оно - против воли народа ты. А, что касается суперпрезидентской власти, так у овоща она была ещё круче и где? Там и Зе будет если обманет народ и не удовлетворит его ожидания.
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Українці - нескорена нація. А ви, не народ України, а ******, яких "здєлали вмєстє" і будуть "дєлать", за словами вашого Зе, з усіх боків, як німецьку порноактрису. бо на інше не заслуговуєте. Вам же це подобається, іншого і не треба. І не заслуговуєте на те, щоб розуміти нормальних українців, таких як Роман Безсмертний.
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Твой бесмертный не нормальный украинец, а казнокрад и коррупционер.
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Если хотим сохранить Украину, нужно готовится к новой революции. Это будет не майдан а ля сломать все и построить заново из тех же кирпичей. А планомерное выдавливание из власти токсичных политиков. Марш на день независимости показал что активная часть общества уже достаточно окрепла. Нужно обьединяться вокруг конкретных общих целей и действовать. Нам еще конечно предстоит научится обсуждать спорные вопросы. Но такие вещи как выдавливание из власти откровенных врагов Украины возможны уже сейчас. Мы знаем фамилии которые не устраивают абсолютное большинство. Вилкул, Шуфрич, Нвинский, Медведчук, Мураев это враги Украины. Простое выполнимое требование от народа Украины, отставка этих людей и отсечение от рычагов власти и бюджетных денег. Когда с ними будет поконченно, и народ поймет что он может без крови диктовать власти свои условия, можно будет заняться обсуждением более сложных вопросов.
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Так, свідомі українці мають об'єднуватись, проявляти ініціативу. Інакше тупе бидло під керівництвом ригозебілів знищить Україну.
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Если хотим сохранить Украину, нужно готовится к новой революции. Это будет не майдан а ля сломать все и построить заново из тех же кирпичей. А планомерное выдавливание из власти токсичных политиков

1) видавлювання -не революція.МАйдан взагалі трохи інше.
2) поки що у Зе є "зворотній звязок з народом" (за винятком питання Авакова)-ВИДАВЛЮВАТИСЬ ГНИЛЬ буде..
3)Но такие вещи как выдавливание из власти откровенных врагов Украины возможны уже сейчас. Мы знаем фамилии которые не устраивают абсолютное большинство. Вилкул, Шуфрич, Нвинский, Медведчук, Мураев это враги Украины.
Маячня.Ці "редіски" не у владі.
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Хвора людина хоч і в очках!! Ні працювати не думати. Ядовита гадюка...
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Лукавить Кащєй... Немає в Україні жодного президента, парламенту і двох (!) урядів які можуть самостійно приймати і реалізувати свої рішення. Все це казочка для наївних лохів. А є одне організоване злочинне угрупування з десятка відомих і не дуже відомих широку загалу олігархів, головною метою яких є безкарний і тотальний грабунок всіх ресурсів країни.
За часів президенства Порошенка їхні плани були суттєво обмежені, що викликало незадоволення цих олігархічно-кримінальних кланів та їх об'єднання навколо мети усунення Порошенка від влади.
З захопленням цими кланами влади вже зараз розпочалася жорстка боротьба поміж ними за одноосібне володіння всіма ресурсами країни, в першу чергу землею та природними копалинами, що створює ілюзію існування "двох" а можливо і більше "урядів".
Ну, а для широких верств населення продовжується показ серіалу "Слуга народу" з усіма його "героями" та перезатвердження на посаді діючого монстра внутрянських справ , аби те населення не відволікалося від перегляду "зомбоящика" та не дай чого не прийшло до тями і не розігнало все це злодійська кодло.
Показовим в цій ситуації є озвучене рішення "слуги народу" про відміну мораторію на продаж землі та надання можливості їх купівлі іноземним інвесторам та фізичним особам. Тобто для всього народу України незалежно від його політичних симпатій передбачається втрата права володіння власною землею і в перспективі фізичного зникнення.
Так що, ось так, малята... Думай - ТЕ!
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Все це казочка для наївних лохів. А є одне організоване злочинне угрупування з десятка відомих і не дуже відомих широку загалу олігархів, головною метою яких є безкарний і тотальний грабунок всіх ресурсів країни.
За часів президенства Порошенка їхні плани були суттєво обмежені..



ЗА винятком самого Порошенко і його подєльніка Ахмєтова....
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Тобто ви за знищення України інородцями. А підстава у вас залізна: Порошенко був поганим хлопцем. Аргумети кремлівські, один до одного https://www.youtube.com/watch?v=6bMYEy2i7XE&list=PLmvpMYptbRfPegx5HubLLvHQD6_MJN6rc&index=59&t=0s
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А якщо серйозно...

"намальовується" певна загроза від ЗЕ децентралізації і місцевому самоуправлінню..
Жаль,якщо це станеться.До речі,народ підтримає..
Найбільше у Львові..
Де Садовий ПРОСТО ОБОРЗІВ..
І жодної на нього управи..
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Ну наконец-то хоть кто-то обратил на это безумие внимание. Банановая республика. Ни конституция, ни законы не работают.
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20 лет этот деятель рома. катался как в масле при всех злодиях. начиная с кучмы не завидуй. угомонись . иди на сходку на прямой-кривой там сборище оторванных от халявной жрачки дякул сутками скулят
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Браво, Зеленський!
Молодець, Разумков!
Віват, Рябошапка!
Не збавляйте темпів - працюйте і вдень і вночі.
А Дмитруку - ганьба! Коли виступає Сюмар - треба падати під крісло, а не сидіти у вигляді великої літери Г перед націленою в бороду телекамерою.
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Погуляли в демократию,надо попробовать и диктатуру.
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Де-факто, зараз у нас - архідемократичний супербардак, який організували смертні і "безсмертні" хапуги і аферисти. В них настала політична смерть і вони замість того, щоб спокійно дочекатися біологічної смерті, ходять по пропагандистських помийних ямах і розливають свою ненависть і агонію в ході диверсійної активності проти народу і обраної ним влади.
Деякі вже навіть заяву в суд на народ написали.
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До демократії ще треба дорости. Псевдодемократичні фокуси і трюки у виконанні "ультрапатріотичних" невігласів і наперсточників до демократії ніякого стосунку не мають. Всі результати їхньої 28-річної плутократії зараз у всіх перед очима. Вони навіть коментарів не потребують.
Застій, стагнація, зневіра, депресія, війна, моральна і культурна деградація, злидні, втрата територій, еміграція, економічний занепад, технологічний колапс і фантастичні багатства тих, хто до цього довів Україну - це всі досягнення "безсмертних" державотворців.
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От блть потеряшка....корыто он потеряло теперь серит за еду из Петиного стола... Вы гниды притворяетесь что не знаете какая диктатура например в штатах, но порохосрань которая там околачивается подчиняется и ни гундит что их права ущемляют когда хотят посрать в людном месте...почему в Украине должно быть наоборот?
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От блть потеряшка....корыто он потеряло теперь серит за еду из Петиного стола... Вы гниды притворяетесь что не знаете какая диктатура например в штатах, но порохосрань которая там околачивается подчиняется и ни гундит что их права ущемляют когда хотят посрать в людном месте...почему в Украине должно быть наоборот?
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А раньше не так было? Не бегали ли на поклон к Ющеру, Овощу, Шоколадному? А сам Безсмертный давно ли таким принципиальным стал? Или напомнить Ромчику, что кто-то с радостью принимал назначение в трехстороннюю контактную группу из рук Зеленского? А как не сложилось что-то с личными амбициями - повалил нафиг из группы. Типа "разбирайтесь без меня, умываю руки". Про правила надо было "папередникам" напоминать
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правильно Зеленський сказав! які перерви!? арбайтен. немає часу на перерви.
пану Безсмертному не подобається, що парламент працює - і вирішує всі питання, які не вирішено раніше.
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Де-факто у нас вырисовуеться диктатура (пролетариата) читай народа ,колой привел к власти гопников.
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Про стан речей в країні будуть свідчити не теревені "безсмертних", а динаміка розвитку позитивних процесів в економіці і суспільному житті.
Для цих "тормозів", після правової оцінки їх "патріотичних" подвигів по розкраданню держави і пограбуванню народу, треба облаштувати спеціальний історично-ландшафтний заповідник, де вони до кінця свого життя, в комфортних умовах, будуть одні з другими ділитися своїми уявленнями про світоустрій зі злодійсько-"патріотичним" креном.
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