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 Політика України, Економіка
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Все про:енергоефективність (76) платежі (17) опалювальний сезон (221) Бабак (3) Міністерство розвитку громад і територій (1)

 Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак

Очільниця Міністерства розвитку громад і територій анонсувала початок роботи Фонду енергоефективності. Саме завдяки його роботі, на думку міністерки, вдасться модернізувати багатоквартирні будинки українців та суттєво зменшити оплату за найдорожчу комунальну послугу - теплопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "24 каналу" 4 вересня розповіла сама глава міністерства Олена Бабак.

Раніше була тільки одна урядова програма з енергоефективності, тепер буде більше.

Вона повідомила, що в Україні 80% багатоквартирних будинків потребують модернізації у плані підвищення енергозбереження.

Раніше держава підтримувала лише програму "теплих кредитів". Ця програма, каже Бабак, була ефективною, але вона пропонувала лише короткострокові рішення – заміну вікон, невеликі утеплення стін чи фасаду. Натомість Фонд відкриває фінансування комплексних проєктів модернізації через програму "Енергодім".

"Ми очікуємо, що завдяки роботі Фонду скоротиться споживання енергії багатоквартирними будинками – від 20 до 60 відсотків. Це означає, що платіжки за найдорожчу комунальну послугу теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів", – наголосила Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця тижня буде відпрацьовано бачення соціального стандарту доступних комунальних послуг, - Бабак

За 5 років роботи Фонду, як очікує уряд, енергоефективними стануть щонайменше 16 тисяч будинків. А це зекономить для держави 1,5 мільярда кубометрів газу.

"Наше завдання – оголосити про початок роботи Фонду і поінформувати усіх мешканців будинків, як вони можуть скористатися його послугами", – підсумувала очільниця Міністерства розвитку громад та територій.

Зауважмо, що Міністерство розвитку громад і територій - це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146556
 
 
 Топ коментарі
 
Яка модернізація, яке теплозбереження?- Давайте газ по 7 копійок і ковбасу по 2-20.
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Точно. Адже зебобіки голосували сами за це - халява і одразу.
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Та вже зникла. І корупція, і війна. По 1+1 так взагалі рай настав.
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Я два года назад нанял мастеров, обшили стены квартиры снаружи пенопластом, оштукатурили. Зимой в квартире, по сравнению с прошлыми сезонами, температура стала на три градуса выше... Поэтому, в "несколько раз", озвученные "пани министеркой", я, почему-то, не верю...
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есть еще полы и потолок.
наибольшая отдача тепла идет через крышу
учебник в помощь
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Ой, какой ты "вумный"... Подо мной несколько этажей. Сверху - тоже... Продолжать, или так поймёшь?
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вот ты и греешь квартиры соседей сверху и снизу..
читай учебник... я слышал, что некоторым помогает..))
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Так они тоже утеплились в этом году, взяв с меня пример... Я не пойму - тебе скучно? Хочешь, "своё сверху поставить"?... Или научить меня строительству и модернизации? Так у меня зять занимается, после окончания строительного техникума, ремонтом ВИП-жилья... ТО есть, является специалистом... Кто ты, мне неизвестно...
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особенно удели внимание "мостикам холода"
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До 15 октября успеют хоть один дом утеплить- сделайте рекламу фонду. и люди поверят, иначе очередная пустышка для воровства денег для своих

Зимой дома не утепляют,, фонд не работает , но зарплату дай.
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звучит заманчиво, но как по мне это не реально! У нас очень много старых домов и все их модернезировать очень много денег надо, а Украина бедная страна!! Наскоко я знаю подобные програмы были в литве эстонии но:
1 Там намного меньше старого жилого фонда было
2 Те прогамы работали по принципу 50/50 т.е. половиа средств вложили сами граждане, а у нас граждане нищие! извени пенсионеру денег не хватает на поесть (после покупки лекарств) каке нафиг утепление
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ооо, снова на горизонте замаячили мифические Бабушка-Полвареника и Дедушка-Полтаблетки.
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это реалии нашей страны! нравится тебе не нравится но у нас половина страны это пенсионеры, и сидят они на минимальной пенсии, и в силу возраста болеют!!
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Есть вариант снизить цену за отопление в "0". Не отапливать дома. **** там той зимы? На крайняк от скабейчучки по дебилизатору погреются.
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"небольшое утепление стен или фасада"
Источник: https://censor.net.ua/n3146556

А чем утепляют, скажи пожалуйста?
Не платиковыми ли китайскими плитками?
Горят те плитки хорошо, проверено на практике в Британии.
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Ну, раз учительница францюзькои мови так сказала - безусловно!
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Получается люди опять должны за свой счёт все делать, должны залазить в кредиты, морочиться, кормить банковских дармоедов, а у многих и так даже на нормальную еду не хватает, надо кормить своих детей, одевать, помогать старикам... И это вместо того чтобы привести в порядок тарифы, сделать их честными и доступными к оплате даже пенсионерам на минималке!? Не о том думаете! Это не первоочередная задача, о какой экономии может идти речь в многоэтажке, где тебе жарят батареи и ты никак не можешь их прикрутить? Потом пишут в платёжках какие хотят цифры, общий счётчик, якобы, где- то в подвале, никто из жильцов его не видел...Надо программу по установке счётчиков на каждую батарею, и вентилей, как в нормальных странах, взять хотя бы соседей - Польшу, Чехию, это и будет настоящим шагом к экономии и честным цифрам в квитанциях.
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Только общий на дом, но его никто не видел, газовщики сами себе там типа "снимают показания". А счётчики на батареи у нас незаконны.
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Да, это я недооценила ситуацию, очень сочувствую, очень.
Этак можно любые цифры написать, и тем, кто снимает показания "таинственого" счетчика, и благодаря бабаням, которые, традиционно, жарят батарею на полную мощность, открыв все окна.
Что бы этой министерше со счетчиков то не начать?
Риторический вопрос, конечно, это же работать нужно, да и не наваришься.
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При чём тут " бабаня"? От потребителя не зависит температура батарей! Что не понятно?
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Т.е. если я пооткрываю настежь окна, у тебя как у соседа, температура теплоносителя не снизится?
Я наверное физику плохо учил))
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да не слушай ты эту "зубижилую", никто не снимает "от фонаря" показания, каждый житель дома может пойти и посмотреть счетчик при желании.
Ну и также можно поставить индивидуальный счетчик. У нас например стоит на дом, а мы потратили немного денежек и поставили индивидуальный, на квартиру (Киев).
Было бы желание. Но у плебса подобного "Светлане" должно быть так что она сама сидит на диване а ей "госкдарство" приходит и все за нее делает, нахаляву.
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согласно последним решениям твой индивидуальный счетчик до одного места, платить бушь по общему!! хотя да ты его можешь себе поставить это не запрещено!
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Слышь ты, Пупкин,"умник" незубожилый и тупой. Речь о том, что люди хотят платить честные тарифы и регулировать своё потребление, имеют право. В магазине вы покупаете то, что вам надо и сколько надо, то же самое и бензин для машины, а почему отопление, его потребление я не могу регулировать и покупать столько сколько мне надо, ведь мне рассказывают что есть рынок!?!? А ты просто хам, смотри можешь нарваться, мало не покажется.
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магистраль в домах старые.Трубы на 90% закоксованные.Теплосеть "жарит " на всю катушку а тепла в квартире нет.Окна пропускают холод,стены "дышат "так что аж инием покрываются...старый жилой фонд.Косметическое утепление даст кратковременный эффект.Наши "хрущобы" нужно не "модернизировать,а сносить и строить новое жилье.Они уже выходили все мыслимые и немыслимые сроки эксплуатации.Это проблема которую никто не хочет замечать.И поэтому звучит сакральное-"ну пока давайте так,а потом уже будем делать капитально".Ось така херня малята
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Это Зеля виноват ! Мог бы за 5 лет поставить всем счетчики , подготовить к своему президенству . Сейчас бы уменьшил тарифы раза в два
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А за чей счет "люди" должны это делать? За счет других, которые работают и платят налоги?
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Тада. Расскажите рагулям про экономию и энергоэффективность.
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Сейчас расскажут.
Если "небольшое утепление стен или фасада" - это плитка пластковая, то кто то очень здорово обогатится (а кто-то - сгорит, плитка пластиковая очень пожароопасная).
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Есть абсолютно негорючие утеплители. Но стоят дороже.
Если мозга нет, то можно и обычным пенопластом утеплиться.

Вопрос не в этом, а в том, что рагулье простые вещи не в состоянии понять, а его пытаются убедить вложиться в теплоэффективность, чтобы экономить.
Рагулью шара нужна, а не платить, чтобы экономить.
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а тебе шара не нужна? так может бушь за всех платить НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ШАРЫ!!
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он путина любит.не мешай ему маструбировать
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Если ты докажешь свою ценность для меня, то может и буду. Но думается мне, что ценность твоя стремится к нулю.
Поэтому тебе и нужна шара, пролетарий сраный.
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ты не ответил на вопрос? ты любишь шару? если нет то давай плати за всех в том числе и за меня, а если ДА!! ТО ЗАТКНИ ХАВАЛО!!
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Проблемы рагулей ковбоев не колышут. Я в состоянии обходиться без шары и оплачивать свои счета.

В необходимости оплачивать твою никчемную третьесортную жизнь ты меня не убедил.
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все равно нет ответа на вопрос о любви к шаре! ну давай соври что ты не любишь шару!! а если любишь (как и все нормальные люди, это нормально ЛЮБИТЬ ШАРУ) то закрой ХАВАЛО!!
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Потому, что ты тупой рагуль. Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак - Цензор.НЕТ 6052 И про тупости считаешь, что любовь к шаре должна доминировать над здравым смыслом и расчетом.
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я считаю что ШАРУ ЛЮБЯТ ВСЕ, и Украинцы тут не особенные!! а поэтому писать что Украинцы дураки потому что любят шару все равно что писать "все люди дебилы потому что любят поесть"!! и что можно сказать про умственные способности того кто рассказывает про не любовь к шаре!!
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Я уже написал, почему ты так считаешь. Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак - Цензор.НЕТ 8972
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"лишь краткосрочные решения - замену окон"
Источник: https://censor.net.ua/n3146556

Фигассе, "краткосрочную".
Через окна идет самая большая потеря тепла!

P.S. 30 тысяч баксов примерно стоит замена рам в доме на стеклопакеты (такую квоту давали мне). Не разгуляисссси с заменой то.
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тупенький! основная потеря идет в теплотрассах!!! наше государство еще с времен СССР привыкло ГРЕТЬ ЗЕМЛЮ, а не квартиры населения
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у нас основное потребление - это на квартиры вообще-то. в частных домохозяйствах у человека руки и так развязаны. а вот в квартире там обязаловка - принесли платежку и не выпендривайся!!
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вы говорите о разных вещах и поэтому оба правы.не меряйтесь писюнами
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Пральна!!! Будем обогревать улицы дальше!!!

Я ж говорил - рагулям про эффективность и экономию не интересно. Рагулям интересно про шару.
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Газ власного виробництва цн шара, іплане ? Тоді платіжки можна зменшити в 4 рази. І ніхто енергоефективність не відкидає.
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Да тебе, дибилу, хоть кол на голове теши.
Кто-то что-то тебе, несчастному рагулю, все время должен, а ты и дальше на ветер свое бабло выбрасывай.
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ага, пусть нищеброды с открытыми форточками прожрут украинский газ за 30 лет.
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Умная женщина,а такую чушь несет.Сплошное словоблудие.Рецепт прост,как хозяйственное мыло - в каждой квартире индивидуальное отопления,чтобы человек сам мог регулировать когда добавить тепла,а когда уменьшить.Плюс ЖЕТОЧАЙШЕЕ наказание за неуплату,за использованный ресурс.Остальное от лукавого.
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переехал в свой частный дом в 2014 г. Не понимал, как будет с отоплением, с затратами... Отапливаю 213 кв.м. Во всем доме водяные теплые полы без батарей. Зимой поддерживаю 23 градуса. Расход газа зимой в среднем 350-400 кубов в месяц. Если на квадратуру считать гривну, то дешевле, чем в квартире почти в 2 раза!!! Натягивают наш народ как хотят!!!
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Ну, и какая она после этого умная? Это вы умный, но кто же вас услышит? Индивидуалка - самое то. А дальше - хоть включай, хоть экономь. И минус котельные и теплотрассы. И тех, кто это обслуживает. Красота!
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ПРОСТО РАЗРЕШИТЕ ЛЮДЯМ В КВАРТИРЫ СТАВИТЬ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ!!! И ВСЕ! история с обдиранием со стороны теплосетей закончится!!!
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Хоч ти і мудрий, а не знаєш що діаметри газових труб прокладені по будинку розраховані на газові плити і якщо під"єднати до них котли, то тиск впаде і котел на працюватиме.
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Vot eto pravilnaja programa.Interesna kak budet finansirovat,budet li kakoj to fond gde liudi sbrasyvajet dengi kak Polse ili Slovakiji tam 20 let ili banki pod malim procentam.Kakaja dolia budet pomoci iz gosudarstva dengami?Zapodnoj Evrope bolse populiarno staryje doma sniasti i strojit novyje.Pravda tam ciut drugyje zakony i sama kvartira nekotoryx stranax smotritsia kak bez sten,tolko prostranstvo,tak i za otoplenyje kak by gosudarstvo dolzna platyt
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Платежки за теплоснабжение можно уменьшить в два, а возможно даже и в больше раз, - министр Бабак

Конешна можно!
Печатать их не на 10×15 см листочке, а 5×7,5 см)
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давайте распилим очередной фонд налогоплательщиков.А через пять лет в то время золотое примьером и министром не будешь не ты не я.Старые песни о главном.Создать потоки
и оседлать их. Но не давать людям ни снижения тарифов ни повышение доходов.Ни какой фантазии тупо быстрей к корыту по проторенной дорожке.
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ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ В КАЖДЫЙ ДОМ. Разрешить крышные котельные
И вопрос цены утрясется сам собой.

ХВАТИТ ГРЕТЬ УЛИЦУ ТЕПЛОТРАССАМИ.

Когда то крышные котельные разрешили проектировать, НО ГАЗОВОЙ МАФИИ ЭТО СТРАШНО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ , т к нельзя будет спрятать воровство денег , И КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТИЛИ . Интресно знать фио чиновника.
Чем еще важны крышные котельные. - для подачи воды достаточно небольшого насоса и немного электричества.
СЕЙЧАС ЖЕ из общих котельных воду гонят МОЩНЫЕ НАСОСЫ ( ведь ее надо еще загнать на небоскреб) и потребляется много электроэнергии . ПЛЮС ГРЕЮТ ЗЕМЛЮ
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А как быть с тем что дома выше девяти этажей не зазифицируются?
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и как быть с домами в которых диаметр газовой трубы рассчитан на небольшое потребление (газ.плита) и котлы физически не потянет?
А также дома без газа, а это все что выше 9 этажей?
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Мощный насос один...а небольших насосов много.... вы уверены что суммарная мощность небольших насосов не превысит мощность одного того...мощного???
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Авжеж а можна і взагалі відмінити.
Дебіли *** (с) Лавров.
І звідки їх стільки повилазило.
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Мне жаль всех кто залез в "уютные квартирки". Из них теперь пьют кровь. Зато делать ничего не надо)).
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Утеплить средний дом - миллиона 3-4. С кредитами - миллиона 1,5 + %. Сначала утеплите, а потом, возможно, и платить меньше нужно будет. Но платить меньше не выйдет. Цена на энергоресурсы будет расти. Есть рост спроса на газ в Европе. А это обязательно потянет за собой рост цен. А это и нас коснется. При росте цен вряд ли возможно снижение суммы в платежках. Но у нас возможно все. Даже то, что невозможно.
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вы отстали, цена в европе снижается из-за переизбытка...
а по поводу утепления, так пускай сами у утепляют!
нашару получили квартиры от "плохого"Совка, нашару приватизировали..., хотя должны были взять в аренду, либо выкупить по рыночной цене..
вот пускай и занимаются своим жильем...
моя бабушка в селе, сама свой дом утепляет...
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Опыт учит что если пошел разговор об энергоэффективности значит хотят ******** бабло
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Опять лжеэксперты за лезут на шею? вместо того чтобы дома утеплять сомнительными деталями лучше бы модернизировали электросети - скоро ведь электрическое все будет. Понадобится большая пропускная способность без сбоев и замыканий.
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Тобто безкоштовного сиру, на який розраховували боби зелі, НЕ БУДЕ.
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скорее всего да, хотя Беня сказал - снизить до 3000 грн.
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закупочная цена газа порядка 300$*25= 7500грн. Откудого взять еще 4.5к грн?
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не понял вопроса... каке закупки по 300 у.е?
Беня сказал - 3000 грн., єто себестоимость с УЖЕ инвестиционной составляющей ....
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есть рыночная цена на газ для нас это примерно 300$+ доставка. По этой цене страна газ закупает в ЕС. О чем вы вообще говорите? Шо такое 3к грн, откуда эта цыфра и что она значит?
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какой рынок, вы о чем??
рынок там, где газа нет!!
у нас есть свой, принадлежащий НАРОДУ Украины газ!
та даже в Европе, цена разная и намного!
кстати, об этой цене в 3000 грн. говорят все вменяемые люди..
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кстати, так называемая евробляха у них стоит 2000 у.е, а у нас 5000 у.е!
это рынок по-вашему?
это геноцид украинцев!
а потом говорят, почему это люди уезжают??
да им похер цена газа с зароботком у Коболя в 1 000 000 грн. в день!
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газовые монополисты не заинтересованы в экономии газа!
без их ведома нельзя поменять котел на более экономный (хотя, это расходник как колесо в автомобиле)
сдерут три шкуры (под 10 000 грн), заставят делать проект (хотя он есть), а там всего пару гаек перекрутить.
для этого прописали под себя Правила користування газом..
Эта процедура должна быть бесплатна, меня в попу должны целовать, что я экономлю газ!!!
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як же я торчу від СН )) Вони думають що зебілам треба дешеві теплі кредити, от наївні їм треба ціна на газ як в 2007. Щоб кочигарили як божевільні, всі відкривали вікна взимку і платили копійки. А цей геморой з утепленнями їм не треба.
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А для тех кто живет в селе...платежки на дрова...уголь..брикеты...пеллеты....тоже снизятся в два раза?? А может более???
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А ви очікували чогось іншого від людини яка лобіювала нарахування пені на суму боргу по зашкалюючим тарифам?
https://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/penya-kak-stimul-nardepy-hotyat-shtrafovat-ukraincev-za-
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- Можно, но не будем, тупенькое стадо вы наше!
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Если они сделают хотя бы раза в полтора меньше, то можно расстрелять песиков в полном составе прямо в Раде, и всё только спасибо скажут
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А если не сделают..?? То можно все зеленое стадо расстреливать в полном составе...или как..?? Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак - Цензор.НЕТ 6756
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Восьмипроцентные вымирающие динозавры собираются что-то делать с большинством?Улыбнули.
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А что еще смог придумать твой воспаленный мозг..?? Где ты увидел в моем посте то о чем промычал...??

Мой пост...ответ на твой...что ты предлагаешь делать..если зеленое стадо понизит....потому я и задал тебе вопрос...а что делать если не понизит..??
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Да ничего, абицянок что ли не наелись за почти три десятка лет?
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Понятно...понять и простить.... ведь зебобику признать что он лоханулся голосуя за зеленое стадо...это зебобику как серпом по яйцам... Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак - Цензор.НЕТ 9346
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Не больше, чем порохоботики признать провалы барыги.
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А какая связь между энергоэффективностью и платежками? В утепленном доме и неутепленном - платежки будут одинаковыми, просто в утепленном будет теплее. У нас не подается теплоноситель в зависимости от типа дома, и никто не ходит с градусником. Уменьшение платежей возможно лишь при установке индивидуальных счетчиков. В этом случае все потери теплосетей ложатся на поставщика и негде схемы городить. Все остальное - от лукавого.
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Раз так почали балакать, значить ціни будуть піднімати
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Вона как! Проклятый Порошенко не давал дома утеплять! Я теперь можно...
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