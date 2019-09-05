 Платіжки за теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів, - міністерка Бабак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "24 каналу" 4 вересня розповіла сама глава міністерства Олена Бабак.
Раніше була тільки одна урядова програма з енергоефективності, тепер буде більше.
Вона повідомила, що в Україні 80% багатоквартирних будинків потребують модернізації у плані підвищення енергозбереження.
Раніше держава підтримувала лише програму "теплих кредитів". Ця програма, каже Бабак, була ефективною, але вона пропонувала лише короткострокові рішення – заміну вікон, невеликі утеплення стін чи фасаду. Натомість Фонд відкриває фінансування комплексних проєктів модернізації через програму "Енергодім".
"Ми очікуємо, що завдяки роботі Фонду скоротиться споживання енергії багатоквартирними будинками – від 20 до 60 відсотків. Це означає, що платіжки за найдорожчу комунальну послугу теплопостачання можна зменшити у два, а можливо, навіть у більше разів", – наголосила Бабак.
За 5 років роботи Фонду, як очікує уряд, енергоефективними стануть щонайменше 16 тисяч будинків. А це зекономить для держави 1,5 мільярда кубометрів газу.
"Наше завдання – оголосити про початок роботи Фонду і поінформувати усіх мешканців будинків, як вони можуть скористатися його послугами", – підсумувала очільниця Міністерства розвитку громад та територій.
Зауважмо, що Міністерство розвитку громад і територій - це реорганізоване Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
наибольшая отдача тепла идет через крышу
учебник в помощь
читай учебник... я слышал, что некоторым помогает..))
Зимой дома не утепляют,, фонд не работает , но зарплату дай.
1 Там намного меньше старого жилого фонда было
2 Те прогамы работали по принципу 50/50 т.е. половиа средств вложили сами граждане, а у нас граждане нищие! извени пенсионеру денег не хватает на поесть (после покупки лекарств) каке нафиг утепление
Источник: https://censor.net.ua/n3146556
А чем утепляют, скажи пожалуйста?
Не платиковыми ли китайскими плитками?
Горят те плитки хорошо, проверено на практике в Британии.
Мама-мия.
Этак можно любые цифры написать, и тем, кто снимает показания "таинственого" счетчика, и благодаря бабаням, которые, традиционно, жарят батарею на полную мощность, открыв все окна.
Что бы этой министерше со счетчиков то не начать?
Риторический вопрос, конечно, это же работать нужно, да и не наваришься.
Я наверное физику плохо учил))
Ну и также можно поставить индивидуальный счетчик. У нас например стоит на дом, а мы потратили немного денежек и поставили индивидуальный, на квартиру (Киев).
Было бы желание. Но у плебса подобного "Светлане" должно быть так что она сама сидит на диване а ей "госкдарство" приходит и все за нее делает, нахаляву.
Если "небольшое утепление стен или фасада" - это плитка пластковая, то кто то очень здорово обогатится (а кто-то - сгорит, плитка пластиковая очень пожароопасная).
Если мозга нет, то можно и обычным пенопластом утеплиться.
Вопрос не в этом, а в том, что рагулье простые вещи не в состоянии понять, а его пытаются убедить вложиться в теплоэффективность, чтобы экономить.
Рагулью шара нужна, а не платить, чтобы экономить.
Поэтому тебе и нужна шара, пролетарий сраный.
В необходимости оплачивать твою никчемную третьесортную жизнь ты меня не убедил.
Источник: https://censor.net.ua/n3146556
Фигассе, "краткосрочную".
Через окна идет самая большая потеря тепла!
P.S. 30 тысяч баксов примерно стоит замена рам в доме на стеклопакеты (такую квоту давали мне). Не разгуляисссси с заменой то.
Я ж говорил - рагулям про эффективность и экономию не интересно. Рагулям интересно про шару.
Кто-то что-то тебе, несчастному рагулю, все время должен, а ты и дальше на ветер свое бабло выбрасывай.
Конешна можно!
Печатать их не на 10×15 см листочке, а 5×7,5 см)
и оседлать их. Но не давать людям ни снижения тарифов ни повышение доходов.Ни какой фантазии тупо быстрей к корыту по проторенной дорожке.
И вопрос цены утрясется сам собой.
ХВАТИТ ГРЕТЬ УЛИЦУ ТЕПЛОТРАССАМИ.
Когда то крышные котельные разрешили проектировать, НО ГАЗОВОЙ МАФИИ ЭТО СТРАШНО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ , т к нельзя будет спрятать воровство денег , И КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТИЛИ . Интресно знать фио чиновника.
Чем еще важны крышные котельные. - для подачи воды достаточно небольшого насоса и немного электричества.
СЕЙЧАС ЖЕ из общих котельных воду гонят МОЩНЫЕ НАСОСЫ ( ведь ее надо еще загнать на небоскреб) и потребляется много электроэнергии . ПЛЮС ГРЕЮТ ЗЕМЛЮ
А также дома без газа, а это все что выше 9 этажей?
Дебіли *** (с) Лавров.
І звідки їх стільки повилазило.
а по поводу утепления, так пускай сами у утепляют!
нашару получили квартиры от "плохого"Совка, нашару приватизировали..., хотя должны были взять в аренду, либо выкупить по рыночной цене..
вот пускай и занимаются своим жильем...
моя бабушка в селе, сама свой дом утепляет...
Беня сказал - 3000 грн., єто себестоимость с УЖЕ инвестиционной составляющей ....
рынок там, где газа нет!!
у нас есть свой, принадлежащий НАРОДУ Украины газ!
та даже в Европе, цена разная и намного!
кстати, об этой цене в 3000 грн. говорят все вменяемые люди..
это рынок по-вашему?
это геноцид украинцев!
а потом говорят, почему это люди уезжают??
да им похер цена газа с зароботком у Коболя в 1 000 000 грн. в день!
В спам кацапчик.
без их ведома нельзя поменять котел на более экономный (хотя, это расходник как колесо в автомобиле)
сдерут три шкуры (под 10 000 грн), заставят делать проект (хотя он есть), а там всего пару гаек перекрутить.
для этого прописали под себя Правила користування газом..
Эта процедура должна быть бесплатна, меня в попу должны целовать, что я экономлю газ!!!
https://ukr.segodnya.ua/economics/gkh/penya-kak-stimul-nardepy-hotyat-shtrafovat-ukraincev-za-
Мой пост...ответ на твой...что ты предлагаешь делать..если зеленое стадо понизит....потому я и задал тебе вопрос...а что делать если не понизит..??