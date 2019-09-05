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Все про:обстріл (5483) Донбас (12901) операція Об'єднаних сил (1543)

 Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб

4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Опитного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку "хлібного" перемир'я найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Шуми з напрямку "Шахта 6-7" - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Південного з напрямку "Шахта ім. Гагаріна" - з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - зі стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільний - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил зі стрілецької зброї неподалік Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- у районі Зайцевого - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб 01
Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146555
 
 
 Топ коментарі
 
За добу один загиблий українець...
Отакі результати, як сказав Сайдік...
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Що один загиблий- заявляє міноборони. Але віри зеленій бригаді у мене нема.
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А я й кількості обстрілів не вірю ...
Про поранених не повідомляють.
Як і про вогонь у відповідь.

Світла пам*ять загиблому воїну.
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За добу один загиблий українець...
Отакі результати, як сказав Сайдік...
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Що один загиблий- заявляє міноборони. Але віри зеленій бригаді у мене нема.
 показати весь коментар
 
 
А я й кількості обстрілів не вірю ...
Про поранених не повідомляють.
Як і про вогонь у відповідь.

Світла пам*ять загиблому воїну.
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Кацапские снайперы безнаказанно буквально выкашивают наших бойцов как в тире во время этого "перемирия"! Каждый день погибшие и раненные (тяжелейшие!!!). А презик и команда юмористов-узурпаторов безостановочно говорят о чем угодно, но не об этом. Вообще тишина!У них и сайдиков - прогресс в процессе урегулирования, главное "перестать стрелять", односторонне разобрать укрепления, мост оркам восстановить... А если бойцам надоест все это кровавое "урегулирование"?
Царствие Небесное погибшему, родным - сил пережить это...
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Каждый день погибшие или раненые.А гаранту похрен!У него медовый месяц с путлером.Он его так лелеет,так кохае,что даже боится назвать оккупантом,а россию агрессором.
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Співчуття родині полеглого Героя України (((
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А що там Сайдік? Насолоджується перемир"чи у кнацпах Донецька?
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