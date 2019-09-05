 У серпні зафіксовано 337 порушень законодавства у сфері запобігання корупції, - НАЗК. ІНФОГРАФІКА

Уповноважені особи Національного агентства склали та направили до суду 273 протоколи про адміністративні правопорушення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

"З них: 46 адмінпротоколів - за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 6 адмінпротоколів - щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 2 адмінпротоколи - щодо порушення обмежень стосовно одержання подарунків, та 3 адмінпротоколи - щодо невиконання законних вимог Національного агентства", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ще п'ять адмінпротоколів складено за порушення строків подання декларацій, 33 - за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, один - за декларування недостовірних відомостей у розмірі від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"За порушення порядку подання звіту політичної партії Національне агентство направило до суду 34 адмінпротоколи, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії - 115 адмінпротоколів. Крім того, за невиконання законних вимог Національного агентства направлено до суду 28 адмінпротоколів", - повідомляють у НАЗК.

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