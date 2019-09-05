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Все про:ОБСЄ (2236) обстріл (5483) Донбас (12901)

 Поряд з патрулем СММ ОБСЄ в Пікузах стріляли зі стрілецької зброї, - звіт

Патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях 4 вересня перебував на вулиці Ахматової в північно-східній частині Пікуз.

Про це йдеться у звіті Місії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спостерігачі проводили оцінку місця вогневого ураження.

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"Приблизно об 11:55 члени патруля Місії (троє перебували в автомобілях, а ще троє - ззовні) чули численні постріли та черги зі стрілецької зброї на відстані близько 100-200 м на північний захід, а також бачили, як у землю приблизно за 25 м на південний схід від них влучила куля. Невдовзі потому співробітники СММ почули, як над ними пролетіли 12 куль, випущені, за оцінкою, із північного заходу, а ще 2 зрикошетили поблизу них. Члени патруля Місії негайно повернулися в автомобілі та благополучно дісталися своєї бази в Маріуполі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 1 вересня поряд із патрулем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Пікузах пролунав вибух від реактивної гранати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146551
 
 
 Топ коментарі
 
ᅠᅠᅠᅠᅠЛюди,
ᅠᅠживущие при диктатуре,
ᅠᅠмечтают о демократии.
А когда у людей этой демократии
ᅠᅠᅠхоть жопой ешь,
они выбирают себе демократически
ᅠᅠᅠбудущего диктатора.
Чтобы потом опять мечтать о демократии.
(C)
@Anakoyher
🤔
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12 пуль = 12 памперсов в ОБСЕщников
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услышали, как над ними пролетели 12 пуль, выпущенные, по оценке, с северо-запада, а еще 2 срикошетили вблизи них Источник: https://censor.net.ua/n3146551
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научился не переживай за меня, мне интересно как они считали, - визуально или на слух
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Сепары сами себя и заодно ОБСЕ обстреливают. Не хотят подписывать евроассоциацию.
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а їм хтось пропонквав ?
ражку не запрошували
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так обся вроде с ордлиловом патрулирует?
помощники те еще - замените всю ету обсешную кацапню на два спелых помидора...
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ᅠᅠᅠᅠᅠЛюди,
ᅠᅠживущие при диктатуре,
ᅠᅠмечтают о демократии.
А когда у людей этой демократии
ᅠᅠᅠхоть жопой ешь,
они выбирают себе демократически
ᅠᅠᅠбудущего диктатора.
Чтобы потом опять мечтать о демократии.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Даже и не знаю...
Благополучно вернулись!
Та лучше бы их там всех замочили!
Может тогда начали бы шевелиться...
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А у сайдика и кучмы все ОК.У данилюка - устойчивое перемирие.У гаранта - медовый месяц с путлером.На ум приходит поговорка - стою на асфальте я,в лыжи обутый.Иль лыжи не едут,иль я чеканутый.
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