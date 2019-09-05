 Потрібно з'ясувати точну кількість ВПО та активніше інтегрувати в громади тих, хто живе на підконтрольних територіях, - Коляда

Про це в інтерв'ю hromadske заявила очільниця відомства Оксана Коляда, пише Цензор.НЕТ.
За її словами, досліджувати потреби людей відомство буде як у продовження роботи Міністерства ветеранів, так і щодо мешканців окупованих територій і переселенців.
"Я зараз зібрала групу експертів, представників міжнародних організацій, ми думаємо, яким чином це зробити", - сказала Коляда, відповідаючи на запитання, як можна провести дослідження на окупованих територіях.
Нова міністерка зазначила, що для неї незрозумілий чинний спосіб підрахунку кількості переселенців, зокрема через те, що ці дані різняться.
"Хтось каже про півтора мільйона, хтось каже про 1,7 мільйона людей. Мені незрозуміло, скільки цих людей живуть на території, підконтрольній Україні, і їх потрібно активніше інтегрувати в громади в різних областях. Я не розумію, скільки цих людей живе на тимчасово окупованій території", - сказала вона.
Щодо потреб мешканців окупованого Донбасу Коляда розповіла, що Міжнародна організація з міграції проводила дослідження телефоном, і воно показало, що найбільша проблема - відсутність житла в разі переїзду на підконтрольну територію.
Міністерка наголошує на необхідності продовження подібних досліджень.
"У контексті побудови житла - чи це потрібно тимчасове житло, можливо, навколо якихось великих підприємств, де вони можуть працювати. Чи це сімейне житло, сімейні будинки тимчасового типу, які треба давати молодим сім'ям, аби вони реінтегрувалися в громаду і почали повноцінно жити", - додала вона.
Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об’єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.
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Це ж якими дебілами треба бути, щоб лише через 5 років побачити проблему житла! А те, що інші теж мають таку проблему вони не бачать? А чому не їдуть у села, де є порожні хати? Чим ця влада краща, якщо вона взгалі нічого не розуміє!
Це ж якими дебілами треба бути, щоб лише через 5 років побачити проблему житла!Да очень просто, предыдущая власть эту проблему тупо игнорила. Ах да, помнится предыдущая власть сделала в этом моменте "подарок"переселенцам-разрешила брать кредит под 19%, по их утверждениям это очень хороший процент. Ага, выплати за 5 лет почти вдвоё. Благодетели шоколадные.
А те, що інші теж мають таку проблему вони не бачать?Да, есть такая же проблема, у меня вот по 95 округу Карплюк, бывший мэр Ирпеня со своими 65 квартирами баллотировался. И это тут не редкость, когда понабирают жилья, потом сдают, и на проценты живут. Рантье, мля.
А чому не їдуть у села, де є порожні хати?А работа там в тех сёлах имеется?
Мда, я считал вас если не умнее, то хотя бы менее вышиватным. Как вижу-зря.
Переселенец это такой же гражданин Украины как и любой другой.
Свобода выбора места жительства это конституционное право.
Государство которое ничем не помогает не должно заниматься и учетом.
Никчему кроме как к антиконмтитуционному сужению прав этой категории по сравнению с другими это не привело и не приведет в будущем.
Да.
А еще во всем виноваты пекари и провизоры.
"С учетом того, что города Донецк и Луганск сейчас находятся под контролем незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции, было принято решение об определении временного места нахождения для трех территориальных управлений внутренних дел: ГУМВД Украины в Донецкой области, ГУМВД Украины в Луганской области и УМВД на дороге", - сообщили в милиции.
один переселенець, а другий - ветеран.
між ними немає різниці ?
Пусть переселенцы воюют.
А кто будет обеспечивать их семьи?
Платить за сьемную квартиру и кормить детей?
Неужели эти бугаи?
Да они сами за чужой счет живут.
А здоровые бугаи ищут лохов любыми способами что бы ихние сраки боронили.
При этом предлагают дом в заброшенном селе вместо жилья)))
Сами - сами...
Приїздять в Київ і факі Небесній сотні тикають.
И казармы в армии есть.
Это не решение вопроса здоровых бугаев сидящих на маминой с папой шее до пенсии?
Я лише писала, що не варто прирівнювати їх до ветеранів.
ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА.
Кто должен воевать?
Переселенцы.
Не бугаю же бросать все и некоторым даже заработки в Крыму?
Кто сдал Донбасс?
Переселенцы.
А кто отдал приказ милиции которая должна бороться с хулиганами и ОПГ переехать из областных центров под охрану добробатов?
Ой?
А мы не знаем про это ничего.
Цирк.
Сирийские им милее.
Культуры ближе.
Внутри страны это переселенец.
Статуса баженца нет потому что не хотят давать принимающие страны.
Такого признания официального нет в первую очередь что бы не принимать мер по уставу ООН в виде санкций или принуждения агрессора к миру.
И второе но это уже побочное что бы не принимать беженцев.
От каждого второго киевлянина слышно про дружбу с россией.
Какая плохая Украина и поездки в Крым.
При этом за копейку удушаться но требуют что бы кто то шел защищать их сраки и имущество и отдавал свою жизнь.
Эти люди за копейку личной выгоды продадут не только Украину (батькивщину или землю предков) а себя и своих детей в рабство.
А ты про каких то там переселенцев.
Таких вообще большинство.
а кода ***** стало им вводить тупо сдыснуло и стало ВПЛ.
тут арифметика, штука тонкая....
та и хрен бы с ними, с етими впл - теперь в клювы им вкладываем....
кацапируйте дальше, к идиотам претезий нет.
- Была парламентско-президентская.
- А сейчас?
- Похоже, переходит на президентско-президентскую.
(C)
@Anakoyher
🤔
все просто для прыпынения...
Все кто хотел уже реинтегрировались.
Помощь от слуг народа никому не нужна.
Тем более кроме того что бы сделать хуже они ничего не придумают.
Запомни что заботиться нужно только о себе своем благополучии и своей выгоде.
Остальное что ты слышишь это просто поиск дохов готовых за эти слова отдать свою жизнь защищая чужое.
Кто не дает киевлянам взять ружье и идти защищать свое имущество и почему это должны делать переселенцы?
Это риторический вопрос.
Меня всегда удивляло почему бабки кидающиеся под танки из Краматорска и Славянска это наши бабки.
А точно такие же бабки но из Горловки или Ровеньков это чужие бабки?
А про митинг в Донецке ты не знал ничего.
Много людей вышло но по телевизору не показывали.
То что Донецк и Луганск сливают как тактическое отступление ощущалось весной 14 года как физическое ощущение.
Он просто сказал : деньги не возьму.
объявить, что сразу после восстановления государственности Украины на Донбассе все жители, включая младенцев, получат кругленькие суммы в качестве компенсации за годы в оккупации
все, кроме террористов и чиновников оккупационной администрации
деньги пусть даёт Евросоюз - не нищие, пусть раскошелятся на благое дело
и процесс пойдёт!
жители Крыма будут завидовать дончанам!
кто-то помнит, как ФРГ присоединяла ГДР? - там было разовое вливание в 60 млрд.марок ( 30 млрд евро) , а здесь масштабы значительно меньшие
допустим, что в ОРДЛО - 1,5 миллиона мирных
и столько же беженцев из Донбасса в Украину
3 миллиона ( сбежавшие в РФ не считаются!) х 3 тыс.евро = 9 млрд.евро
это вполне подъёмная сумма для "демократического мира" - тем более, что вначале нужно только ПООБЕЩАТЬ
а как ты будешь присоединять Кубань в своё время?
точно таким же образом - нужно только угадать момент во время разрухи
да, и не вздумайте заставлять кубанцев сразу переходить на украинский - они сами вспомнят и разберуться
выдержка, терпение и настойчивость - только так Украина соберёт свои исконные территории под единую руку
нужна разовая пропагандистско - финансовая акция
а восстанавливать инфраструктуру будет бизнес - кому интересно, тот вложится
главное, что эти деньги должны идти МИМО бюджета страны - напрямую людям, и раздавать их будут представители ЕС