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Все про:переселенці (238) Гаврилюк Оксана (7) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (1)

 Потрібно з'ясувати точну кількість ВПО та активніше інтегрувати в громади тих, хто живе на підконтрольних територіях, - Коляда

Нове Міністерство у справах ветеранів і окупованих територій планує з'ясувати основні потреби переселенців і тих, хто залишився на непідконтрольній території.

Про це в інтерв'ю hromadske заявила очільниця відомства Оксана Коляда, пише Цензор.НЕТ.

За її словами, досліджувати потреби людей відомство буде як у продовження роботи Міністерства ветеранів, так і щодо мешканців окупованих територій і переселенців.

"Я зараз зібрала групу експертів, представників міжнародних організацій, ми думаємо, яким чином це зробити", - сказала Коляда, відповідаючи на запитання, як можна провести дослідження на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На остаточне об'єднання МінТОТ і Міністерства ветеранів потрібно 1-2 місяці, - міністр Коляда. ВIДЕО

Нова міністерка зазначила, що для неї незрозумілий чинний спосіб підрахунку кількості переселенців, зокрема через те, що ці дані різняться.

"Хтось каже про півтора мільйона, хтось каже про 1,7 мільйона людей. Мені незрозуміло, скільки цих людей живуть на території, підконтрольній Україні, і їх потрібно активніше інтегрувати в громади в різних областях. Я не розумію, скільки цих людей живе на тимчасово окупованій території", - сказала вона.

Щодо потреб мешканців окупованого Донбасу Коляда розповіла, що Міжнародна організація з міграції проводила дослідження телефоном, і воно показало, що найбільша проблема - відсутність житла в разі переїзду на підконтрольну територію.

Міністерка наголошує на необхідності продовження подібних досліджень.

Також читайте: На обліку в Україні перебуває понад 1 млн 402 тис. переселенців, - Мінсоцполітики

"У контексті побудови житла - чи це потрібно тимчасове житло, можливо, навколо якихось великих підприємств, де вони можуть працювати. Чи це сімейне житло, сімейні будинки тимчасового типу, які треба давати молодим сім'ям, аби вони реінтегрувалися в громаду і почали повноцінно жити", - додала вона.

Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об’єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146550
 
 
 Топ коментарі
 
В сёлах на Черниговщине около ТРЕТИ хат стоят заброшенными, и, в лучшем случае, используются, как летние дачи, с садово-огородными участками... Но "страдальцы", "просравшие" собственную родину, стремятся жить безбедно в городах (хотя большая часть, до 2014-го, за пределы своего посёлка, не выбиралась...). И при этом большая часть из них, вопит, что "Украина нам должна"!!!! (при Кучме с Ющенко, они об этом, тоже вопили - глотками шахтёров и стучанием касок, о мостовые...).
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Если честно мне плевать на потребности жителей оккупированного Донбасса, я плачу налоги чтобы поддерживать этих продажных шкур? Они же кормильцы всей Украины, флаг им в руки. Пока не передохнет все то ватное поколение, интегрировать Донбасс обратно нет смысла
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Относительно потребностей жителей оккупированного Донбасса Коляда рассказала, что Международная организация по миграции проводила исследования по телефону, и оно показало, что самая большая проблема - отсутствие жилья в случае переезда на подконтрольную территорию. Источник: https://censor.net.ua/n3146550
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Це ж якими дебілами треба бути, щоб лише через 5 років побачити проблему житла! А те, що інші теж мають таку проблему вони не бачать? А чому не їдуть у села, де є порожні хати? Чим ця влада краща, якщо вона взгалі нічого не розуміє!
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И настанэ свитлэ майбутне "Украинацэдамбас"
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Относительно потребностей жителей оккупированного Донбасса Коляда рассказала, что Международная организация по миграции проводила исследования по телефону, и оно показало, что самая большая проблема - отсутствие жилья в случае переезда на подконтрольную территорию. Источник: https://censor.net.ua/n3146550
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це ж якими дебілами треба бути, щоб лише через 5 років побачити проблему житла! А те, що інші теж мають таку проблему вони не бачать? А чому не їдуть у села, де є порожні хати? Чим ця влада краща, якщо вона взгалі нічого не розуміє!
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В сёлах на Черниговщине около ТРЕТИ хат стоят заброшенными, и, в лучшем случае, используются, как летние дачи, с садово-огородными участками... Но "страдальцы", "просравшие" собственную родину, стремятся жить безбедно в городах (хотя большая часть, до 2014-го, за пределы своего посёлка, не выбиралась...). И при этом большая часть из них, вопит, что "Украина нам должна"!!!! (при Кучме с Ющенко, они об этом, тоже вопили - глотками шахтёров и стучанием касок, о мостовые...).
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Как раз дебилом надо быть, чтобы написать то, что я у вас прочёл.

Це ж якими дебілами треба бути, щоб лише через 5 років побачити проблему житла!Да очень просто, предыдущая власть эту проблему тупо игнорила. Ах да, помнится предыдущая власть сделала в этом моменте "подарок"переселенцам-разрешила брать кредит под 19%, по их утверждениям это очень хороший процент. Ага, выплати за 5 лет почти вдвоё. Благодетели шоколадные.

А те, що інші теж мають таку проблему вони не бачать?Да, есть такая же проблема, у меня вот по 95 округу Карплюк, бывший мэр Ирпеня со своими 65 квартирами баллотировался. И это тут не редкость, когда понабирают жилья, потом сдают, и на проценты живут. Рантье, мля.

А чому не їдуть у села, де є порожні хати?А работа там в тех сёлах имеется?

Мда, я считал вас если не умнее, то хотя бы менее вышиватным. Как вижу-зря.
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ну молодые шахтеры-переселенцы с пенсиями в 10-14 тыс грн и регрессами по 5-8 тыс в придачу..могли бы и на Черниговщине пожить.....Так нет же ....им Одессу или в Ужгород надо
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А може людина сама обере де жити?Заздриш шахтної пенсії?Так сам піди та зароби.
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Конечно может.
Переселенец это такой же гражданин Украины как и любой другой.
Свобода выбора места жительства это конституционное право.
Государство которое ничем не помогает не должно заниматься и учетом.
Никчему кроме как к антиконмтитуционному сужению прав этой категории по сравнению с другими это не привело и не приведет в будущем.
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Знаєш шо мені цікаво,возьмемо ту саму Польщу,работодавці забеспечують тимчасовим житлом робітників,а в Україні хтось чув,щоб хоть якась падла,володарі заводів та пароплавів надавала,хтяб тимчасове своїм працівникам?Я вже не кажу про державу Україна.Тільки волання про повернення Українців до дому.Переселенці пох,кого вони зовуть з за кордону?
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Ні, не заздрю! Просто вони притягли війну в країну, а тепер:"Украіна нам далжна", "В нашей маладой рєспубліке фсьо харашо, вот би бєндєровцев всех унічтожить і вайни нє било би" -охрєнєть, кричали гості і стреляли в наших хлопців! Яка їм, *****, пенсія????
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Я так розумію що зрадники саме ті шахтарі,які переїхали з окупованих земель,а що чути про 27 тисяч мусарів,та тих військових які здавали міста Донбасу,передавали зброю попачлєнцям?Знаю лише про Крищенко,який здав Горлівку Безлєру,він зараз керує мусарами Київа,він гарний "переселенець"?
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Ні, не правильно розумієте! Шахтарі, мусара і упалчлєнці, всі скопом продали Батьківщину!
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Одне питання,ви під проксі,чи живете у Польщі?
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Да.
Да.
А еще во всем виноваты пекари и провизоры.

"С учетом того, что города Донецк и Луганск сейчас находятся под контролем незаконных вооруженных формирований в зоне проведения антитеррористической операции, было принято решение об определении временного места нахождения для трех территориальных управлений внутренних дел: ГУМВД Украины в Донецкой области, ГУМВД Украины в Луганской области и УМВД на дороге", - сообщили в милиции.
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А скажите разве борьба с незаконными вооруженными формированиями это не функциональные обязанности МВД?
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Дебилами можно быть объединив два противоположных понятия в одно- Ветеранов и Ордло.))
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А в чому по вашому велика різниця між ветеранами АТО та переселенцями?
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ага. візьми, наприклад, двох однолітків - здорових бугаїв.
один переселенець, а другий - ветеран.
між ними немає різниці ?
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Поперше,є велика частина тих,хто одночасно і переселенець і ветеран АТО,чули про таких?Подруге,переселенці це не туристи,а постраждалі в наслідок війни між росією та Україною.Я напиклад більше був під обстрілами,ніж ветеран АТО Олексій Петрович Поросєнко.
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Я знаю миллионы бугаев не переселенцев и не ветеранов АТО проживающих в маминых с папиными квартирах и в мужской половой орган не дующих но претензии у них как раз к переселенцам.
Пусть переселенцы воюют.
А кто будет обеспечивать их семьи?
Платить за сьемную квартиру и кормить детей?
Неужели эти бугаи?
Да они сами за чужой счет живут.
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Отож бо і воно,переселенцю по великому рахунку немає шо боронити,у переселенців нічого немає,і все що є це родина,яку треба забезпечувати.Кому потрібна моя стара теща?Як вона виживе на свою пенсію сама?У чужому місті у чужої квартирі,за яку треба заплатити більше ніж в неї пенсія?
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Именно что нема що боронити.
А здоровые бугаи ищут лохов любыми способами что бы ихние сраки боронили.
При этом предлагают дом в заброшенном селе вместо жилья)))

Сами - сами...
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Альо ! Війна де ? То нехай і воюють, а не за спідницями ховаються.
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до того ж скільки молодих, в яких ще і сімей немає.
Приїздять в Київ і факі Небесній сотні тикають.
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Я то же так думаю.
И казармы в армии есть.
Это не решение вопроса здоровых бугаев сидящих на маминой с папой шее до пенсии?
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Я так і бачу півтора мільона переселенців,які у Київі йдуть колоною,і тикають факи.Ви таке на власні очі бачили?Якщо переселенці не потрібні Україні,поясніть навіщо їм йти воювати?Щоб ви у Київі спали у власних квартирах по 200 тисяч баксів спокійно,а їх сім"ї у цей час жебракували?
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Вот наконец то вы начинаете понимать что к чему)))
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А это давно понятно. Просто когда эти барыги живут за чужой счёт это полбеды. Но когда ещё и начинают, мол мы настоящие украинцы, а тут к нам быдло, продавшее свой родной дом, и ваше, пусть идут ваивать, то тогда я сразу посылаю далеко и надолго.
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Хто вам сказав,що непотрібні ?
Я лише писала, що не варто прирівнювати їх до ветеранів.
ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА.
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Я себе до ветеранів не прирівнюю,велика їм шана.Але і переселенці це не туристи,які поїхали на відпочинок за власним бажанням.
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Если честно мне плевать на потребности жителей оккупированного Донбасса, я плачу налоги чтобы поддерживать этих продажных шкур? Они же кормильцы всей Украины, флаг им в руки. Пока не передохнет все то ватное поколение, интегрировать Донбасс обратно нет смысла
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категорично, но не лишено смысла - кому нужны предатели в доме?
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Большинство из переехавших на подконтрольные территории - ярая антиукраинская вата,которая и не скрывает ненависти ко всему украинскому.Пусть собирают чемоданы и дуют на историческую родину - рязанские или вологодские *****,возможно там им будут рады.
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Ти хоть одного особисто знаєш,з тих хто "переехал"?
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Та у меня в городе каждый 5 был переселенцем . сейчас немного поменьше стало только и слышно от них было - эта ваша Украина - да их с автобусов выкидывали с пляжей гнали везде суки пытались про прелести кацапского мира рассказывать . таки не надо рассказывать про хороших дамбасян . один жаловался . что у него дом . 2 машины . 3 ружья отобрали -ему так иди бери оружие отбивай свой дом обратно . чё я дурак .
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Я такі казки чув,це з тієї ботоферми,де і про розп"ятого мальчика у трусіках,тільки для Української аудіторії.
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Слышь у меня в подъезде только 2 переселенцев жило один что то не поделил с кем то с семьёй год прожил и свалил обратно таксовать. другую папа отправил к подруге пересидеть . что то спи..дила на работе попалась и пережидала здесь 3 месяца пока тот не уладил .у меня в Бердянске их было только зарегистрированных 20 т на 100 т населения не считая толпы туристов за пенсиями которые продолжают рассказывать как они охрененно живут на 2 пенсии . у жены на работе ПЯТЬ баб переселенцев устраивались и ВСЕ поработав пару месяцев сбегали прихватив кассу . пока их просто не перестали брать на работу
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Так ти з Бердянська?Бачив ролік в Ютубі,де ващі місцеві сєпари,власники пансіонату,розповідали Українція,хто у Бердянську господарі.У вас місто гниле,і не від переселенців.А казки гарні))
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Само понятие "переселенцы" существует не для помощи переселенцам а для дискриминации.
Кто должен воевать?
Переселенцы.
Не бугаю же бросать все и некоторым даже заработки в Крыму?
Кто сдал Донбасс?
Переселенцы.
А кто отдал приказ милиции которая должна бороться с хулиганами и ОПГ переехать из областных центров под охрану добробатов?
Ой?
А мы не знаем про это ничего.
Цирк.
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Переселенці,це винахід Петра Поросєнко,це завуальована назва біженців,тільки у біжанців зовсім інщі права.Біжанців приймають за кордоном у Європі,а переселенець,це безправне бидло у межах Країни.
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Не принимают не потому что Поросенко а потому что не хотят.
Сирийские им милее.
Культуры ближе.
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У Сірійців є статус біжанця,у Українців нема.
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Статус беженца может быть только у иноземца.
Внутри страны это переселенец.
Статуса баженца нет потому что не хотят давать принимающие страны.
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Щоб був статус біжанця,потрібен статус ВІЙНИ,а не АТО чти ООС.
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Нужно международное признание что конфликт международный(а не внутренний).
Такого признания официального нет в первую очередь что бы не принимать мер по уставу ООН в виде санкций или принуждения агрессора к миру.
И второе но это уже побочное что бы не принимать беженцев.
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Ты смотрел его внимательно? и где укажи на какой минуте . что то из того что написали эти журнашлюхи которые как обезьяны залезли на забор и пытались спровацировать спокойно говорящего с ними охранника .
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Не звизди.
От каждого второго киевлянина слышно про дружбу с россией.
Какая плохая Украина и поездки в Крым.
При этом за копейку удушаться но требуют что бы кто то шел защищать их сраки и имущество и отдавал свою жизнь.
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Як я розумію,ти теж із гордих домбасітів.Так от,я знаю багатьох так званих переселенців,але добре слово можу сказати тільки про одну сім'ю,які дійсно є вимушеними переселенцями,патріотами України і гарними людьми.Решта,яких я зустрічав,є звичайними ватниками,які приїжджають до родичів раз в два-три місяці,отримують соцдопомогу,проклинають Україну та українців,розповідають,як коли небудь будуть щось відрізати українським солдатам,судяться з пенсійним фондом та відділом соцзахисту,тому що всі вони хочуть шахтарських пенсій,побираються серед родичів,які потроху їх починають грати взаший,обіцяють навчити всіх українців жити правильно,як живуть вони в лугандоні.Можу ще тобі розповісти як такі переселенці хотіли спалити будинок,в якому жили на квартирі і при виїзді вирішили так віддячити добросердечних господарів,просто так,на згадку,як в сусідньому селі такі переселенці на будинку,куди їх пустили жити,прапор т.зв.днр,і дуже дивувалися,коли на другий день їх вигнали з села.Маю і родичів,вважаю їх колишніми родичами,які в чотирнадцятому зависали путінввєді,кричали в телефон дамбасвсєхкорміт,а зараз їздять по соцвиплати до Константинівки.Так що я дуже добре вас знаю.
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Ти пишеш фуйню))Ти пишеш про туристів,а не переселенців,а це дві великі різниці.Переселенці,це ті,які постійно живуть в Україні,працюють,платять з зарплатні налоги до бюджету України.І таких більщість.
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Вчера буквально в маршрутке два киевлянина( из разговора понятно) рассуждали о заработках в Крыму.
Эти люди за копейку личной выгоды продадут не только Украину (батькивщину или землю предков) а себя и своих детей в рабство.
А ты про каких то там переселенцев.
Таких вообще большинство.
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а скока ВПЛ орало "***** введи",
а кода ***** стало им вводить тупо сдыснуло и стало ВПЛ.
тут арифметика, штука тонкая....
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примерно так и думал - добрые мы все до хера почему то и не к месту.
та и хрен бы с ними, с етими впл - теперь в клювы им вкладываем....
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а кода Киев тупо сдал Донбасс... тут арифметика, штука тонкая
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Киев? сдал бамбас?
кацапируйте дальше, к идиотам претезий нет.
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- Изя, а какая форма правления в Украине?
- Была парламентско-президентская.
- А сейчас?
- Похоже, переходит на президентско-президентскую.
(C)
@Anakoyher
🤔
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З цією пропозицією - до *****. Не Україна це розпочала.
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капитулируй... ты так и пиши - нужно срочно капитулировать)))
все просто для прыпынения...
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Ну так скажи это путину, он эту бойню начал и продолжает.
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хорошая причина для имитация работы - ну шо с нее взять - зебилка
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один то же с переписи за 90 миллионов как минимум евро хочет начать - это идет по его схеме - а говорили - они не будут зарабатывать))))
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Для тих хто досі не розуміє хто такі переселенці,та як їм живеться.Спробуйте на собі,візміть з собою те що зможете нести у руках,зачиніть свою квартиру,і поїдьте до іншого міста,та спробуйте там почати "нове життя".
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Больше пяти лет прошло.
Все кто хотел уже реинтегрировались.
Помощь от слуг народа никому не нужна.
Тем более кроме того что бы сделать хуже они ничего не придумают.
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Так,всі хто хотів,ті переїхали,і реінтегрувались,але майже у всіх є проблема житла.Країни різні,Міхо у Грузії "переселенцям" будував житло,Порося ні.Що буде робити Зе,думаю нібуя,як і Пєтья.Є різні категорії,декому потрібно давати безкоштовне,а іншим непогано булоб давати пільгові кредити.
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грузины тоже звали к себе кацапов ? срывали свои флаги и вешали аквафреш ? корректировали огонь кацапам . перекрывали дороги своим военным . шли воевать на сторону кацапов против своей страны ? не надо сравнивать дамбасский нарот с грузинами
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Одеса та Харків теж звали кацапів,теж вішали кацапські ганчірки,вся різниця в тому,що туди не дійшли кацапські танки.Якби Турчінов не жував соплі,та закрив кордон з кацапами ще у березні,після окупації криму,то небулоб кому і звати кацапів на Донбасі.
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Хватит тебе оправдываться.
Запомни что заботиться нужно только о себе своем благополучии и своей выгоде.
Остальное что ты слышишь это просто поиск дохов готовых за эти слова отдать свою жизнь защищая чужое.
Кто не дает киевлянам взять ружье и идти защищать свое имущество и почему это должны делать переселенцы?
Это риторический вопрос.
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Сколько дончан вышло на проукраинский митинг 28 апреля около 1 т со всей Донецкой агломерации .? и в Одессе несколько тысяч 2 мая . и теперь Пастор виноват . что особый нарот кормилец Украины сам себя нае..л . а как же поговорка годов яныка . не родись красивым а родись донецким . всё не актуальна теперь ?
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В Одесі більщість була футбольних фанатів,які приїхали на футбольний матч.А тепер давай порівняєм Патріотичну Ходу у Краматорську,з любим містом України.У Київі цього року було вперше,коли люди вийшли самі,а Краматорськ двічі на рік,нв день визволення,та на День Незалежності,вже п"ять років показує хто є Україна.У вас у Бердянську хоть сотня вийшла з прапорами України за власним покликом та бажанням?
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У меня в городе 23 августа представь выходят и несут флаги Украины считать сколько в голову ни кому не приходило . в моём городе в 14 г. пророссийские митинги были разогнаны сразу же людьми . на домах пророссийских сразу было краской написано сепаратист . в жопочленцы со всего города ушло 13 даунов воевать за кацапский мир . и в этом же городе был сформирован батальон Азов - отмечают каждый год шествием. сформирована рота обороны которая воевала. сформирована рота военных капеланов. добровольцев по мобилизации было больше чем требовалось в военкомате . люди окопы рыли вокруг города и посты ставили
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Де можно побачити підтвердження твоїх слів?Ось відео з сєпарами власниками пансіонату з Бардянська є,а є де подивитись на те про що ти пишеш?
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Средства массового оболванивания населения делают удивительные вещи.
Меня всегда удивляло почему бабки кидающиеся под танки из Краматорска и Славянска это наши бабки.
А точно такие же бабки но из Горловки или Ровеньков это чужие бабки?
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а чьи бабки которые рассказывают на камеру что приехали давно с кацапии учить украинское сельское быдло и им эта Украина со своим мостом тут в станице Луганской не нужна ?
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Что есть в том видео - на какой минуте . может я недобачаю ? и что именно требуется подтвердить . что прокацапских разогнали в 14 ? или что на 23 в Бердянске шествие с флагами ? или что у меня сын в мае 14 уже воевал по мобилизации в 93 и сейчас под Водяным в 36 находится . что требуется в подтверждении ?
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В Одессе были футбольные болельщики со всей Украины и СМИ.
А про митинг в Донецке ты не знал ничего.
Много людей вышло но по телевизору не показывали.
То что Донецк и Луганск сливают как тактическое отступление ощущалось весной 14 года как физическое ощущение.
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Я бы может и не был бы столь категоричен если б встретил хоть несколько переселенцев которые были лояльны Украине своей стране - ни одного с кем приходилось сталкиваться некоторым даже с дуру жена сердобольная помогала чем могла пока сама не плюнула
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Ось мені цікаво,яким чином твоя дружина допомогала?
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Начиная с одежды и принадлежностями для школы которые покупала за свои заканчивая поисками жилья . некоторые знакомые бесплатно предоставляли в 14 г жильё - это летом в курортном городе
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И да мы совсем не богатые и поэтому помогала по своим возможностям
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У літку 14 року,до вас їхали ще з грошима,і жили на свої,бо думали що ця війна закінчеться швидко,може і були випадки,коли хтось когось і селив за дарма,але то були поодинокі випадки.А минуло вже п"ять років,і зараз переселенці їздять до вас відпочивати,на вже зароблені в Україні грощі.
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Единственный раз когда дали что то бесплатно это был пакет с предметами личной гигиены купленный в магазине владельцем которого является знакомый.
Он просто сказал : деньги не возьму.
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Так примерно и вышло. Но объяснить это тем, кто на себе не прочувствовал-сложная затея, сытый голодного не понимает.
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Этот министр отстала от реалий жизни лет на пять.Все кто, сразу, определили себя как граждане Украины и не предали страну,выехали с ордло в 2014-2015г.и уже интегрировались.Остались либо коллаборанты - процентов 45 и жлобье,которому было пофигу где жить - в россии или украине.Теперь,когда угробили у себя всю экономику,эти бл.. ПУТАНЫ хотят оттуда сдрыснуть и уже в Украине,снова организовывать русский мир.НА ХУ...ТОР пусть идут.Какое переселение?Проверить по базе данных погранцов,кто сколько раз пересекал линию разграничения и все станет ясно.Жлобье мотается, туда-сюда, один раз в ДВА месяца,за баблом,а постоянные пересекают один -два раза в год.Вот этим жилье в Украине,а ТУРИСТАМ - хрен с маслом.
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Цілком підтримую,треба відділити переселенців від туристів.
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нужно сделать по-другому: поймать вату в ОРДЛО на их любимую блесну
объявить, что сразу после восстановления государственности Украины на Донбассе все жители, включая младенцев, получат кругленькие суммы в качестве компенсации за годы в оккупации
все, кроме террористов и чиновников оккупационной администрации
деньги пусть даёт Евросоюз - не нищие, пусть раскошелятся на благое дело
и процесс пойдёт!
жители Крыма будут завидовать дончанам!
кто-то помнит, как ФРГ присоединяла ГДР? - там было разовое вливание в 60 млрд.марок ( 30 млрд евро) , а здесь масштабы значительно меньшие
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я совсем не шучу
допустим, что в ОРДЛО - 1,5 миллиона мирных
и столько же беженцев из Донбасса в Украину
3 миллиона ( сбежавшие в РФ не считаются!) х 3 тыс.евро = 9 млрд.евро
это вполне подъёмная сумма для "демократического мира" - тем более, что вначале нужно только ПООБЕЩАТЬ
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Не деньги этому донбассу,а пятую ногу,по всей их жлобско-предательской роже.
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ты не прав
а как ты будешь присоединять Кубань в своё время?
точно таким же образом - нужно только угадать момент во время разрухи
да, и не вздумайте заставлять кубанцев сразу переходить на украинский - они сами вспомнят и разберуться
выдержка, терпение и настойчивость - только так Украина соберёт свои исконные территории под единую руку
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Заодно посчитайте и миллионы, которые за 5 лет дали Европа и США на нужды переселенцев....В итоге ни денег, ни переселенцев...Все разбрелись....
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вот и я об этом
нужна разовая пропагандистско - финансовая акция
а восстанавливать инфраструктуру будет бизнес - кому интересно, тот вложится
главное, что эти деньги должны идти МИМО бюджета страны - напрямую людям, и раздавать их будут представители ЕС
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