 Кабмін планує відкрити систему моніторингу за виконанням угоди про асоціацію з ЄС, - Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні комітету з питань інтеграції України в ЄС, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Віцепрем’єр відреагував на заклик керівниці комітету з європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з цього приводу. Раніше вона закликала попередній уряд зробити це, проте тоді систему не відкрили.
Дмитро Кулеба розповів, що вже мав переговори в новому уряді з цього приводу.
"Ми зараз ведемо роботу над відкриттям "Пульсу угоди" для публічного доступу", - наголосив він. Кулеба водночас не уточнив, коли це має відбутися.
"Пульс угоди" - інструмент моніторингу за прогресом у виконанні угоди про асоціацію, який почав роботу понад два роки тому. Тодішній прем'єр Володимир Гройсман обіцяв зробити систему публічною з вересня 2017 року, однак цього не сталося. "Пульс угоди" показує не лише успіхи, але й провали. Досі Україна залишалася єдиною з трьох асоційованих з ЄС країн, де відсутній такий публічний інструмент.
Стоїть черга до каси в «Ашані», тут якась жінка хоче пройти без черги. Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її: -Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре, можу і по-вашому: -" Куда лезешь , бл..ть?"
(C)
@Lidiya1407
😂🤣😂🤣😂
Кулеба в то же время не уточнил, когда это должно произойти.
А дальше еще загадочнее:
"До сих пор Украина оставалась единственной из трех ассоциированных с ЕС государств, где отсутствует такой публичный инструмент."
А все на самом деле просто. Никто ни в какой ЕС уже не собирается. Так, просто имитация какой-то деятельности. И нынешним "слугам" пофиг на то, что там записано в Конституции. Они уже достаточно показали свое отношение к нашему Основному Закону. Разве что прилюдно не подтерлись им.
Это раньше одной из главных обязанностей президента была международная политика, что кстати прописано в Конституции Украины. А для нынешнего И.О. президента важнее навести шорох где-то в Борисполе. А международной политикой Украины вместо него (понимаем, что за спиной у него) занимаются лидеры других стран. Сейчас наши интересы некому отстаивать. Поэтому имеем то, что имеем.