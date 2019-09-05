 Кабмін планує відкрити систему моніторингу за виконанням угоди про асоціацію з ЄС, - Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні комітету з питань інтеграції України в ЄС, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Віцепрем’єр відреагував на заклик керівниці комітету з європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з цього приводу. Раніше вона закликала попередній уряд зробити це, проте тоді систему не відкрили.

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Дмитро Кулеба розповів, що вже мав переговори в новому уряді з цього приводу.

"Ми зараз ведемо роботу над відкриттям "Пульсу угоди" для публічного доступу", - наголосив він. Кулеба водночас не уточнив, коли це має відбутися.

"Пульс угоди" - інструмент моніторингу за прогресом у виконанні угоди про асоціацію, який почав роботу понад два роки тому. Тодішній прем'єр Володимир Гройсман обіцяв зробити систему публічною з вересня 2017 року, однак цього не сталося. "Пульс угоди" показує не лише успіхи, але й провали. Досі Україна залишалася єдиною з трьох асоційованих з ЄС країн, де відсутній такий публічний інструмент.

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