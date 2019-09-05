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 Політика України
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Все про:Євросоюз (2596) Кулеба Дмитро (117)

 Кабмін планує відкрити систему моніторингу за виконанням угоди про асоціацію з ЄС, - Кулеба

Уряд планує відкрити для публічного доступу систему "Пульс угоди", доступ до якої раніше мали тільки представники Кабінету Міністрів.

Про це повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на засіданні комітету з питань інтеграції України в ЄС, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Віцепрем’єр відреагував на заклик керівниці комітету з європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з цього приводу. Раніше вона закликала попередній уряд зробити це, проте тоді систему не відкрили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це відмова від спектаклів", - Кулеба про закриття засідань Кабміну для журналістів

Дмитро Кулеба розповів, що вже мав переговори в новому уряді з цього приводу.

"Ми зараз ведемо роботу над відкриттям "Пульсу угоди" для публічного доступу", - наголосив він. Кулеба водночас не уточнив, коли це має відбутися.

"Пульс угоди" - інструмент моніторингу за прогресом у виконанні угоди про асоціацію, який почав роботу понад два роки тому. Тодішній прем'єр Володимир Гройсман обіцяв зробити систему публічною з вересня 2017 року, однак цього не сталося. "Пульс угоди" показує не лише успіхи, але й провали. Досі Україна залишалася єдиною з трьох асоційованих з ЄС країн, де відсутній такий публічний інструмент.

Читайте: Комітет постійних представників країн ЄС підтримав продовження санкцій проти РФ, - постпред Точицький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146549
 
 
 Топ коментарі
 
З львівського ...
Стоїть черга до каси в «Ашані», тут якась жінка хоче пройти без черги. Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її: -Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре, можу і по-вашому: -" Куда лезешь , бл..ть?"
(C)
@Lidiya1407
😂🤣😂🤣😂
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Eсли ЕС не окажет жёсткого противодействия попыткам уничтожить парлaментскую оппозицию режиму (отмена депутатской неприкосновенности - это и есть попытка уничтожения оппозиции) - грош цена всему Евросоюзу и их сказкам о "поддержке демократии".
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Це зелені твої господарі.
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А що тепер моніторити, якщо ми не налаштовані мати асоціацію з ЄС?
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Вице-премьер отреагировал на призыв руководительницы комитета по европейской интеграции, Иванны Климпуш-Цинцадзе, по этому поводу. Ранее она призвала сделать это предыдущее правительство, однако тогда систему не открыли. Источник: https://censor.net.ua/n3146549
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у меня нет хозяев, не все же как ты ПЕСЫ из будки Кабмін планує відкрити систему моніторингу за виконанням угоди про асоціацію з ЄС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2507
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Eсли ЕС не окажет жёсткого противодействия попыткам уничтожить парлaментскую оппозицию режиму (отмена депутатской неприкосновенности - это и есть попытка уничтожения оппозиции) - грош цена всему Евросоюзу и их сказкам о "поддержке демократии".
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Але вони НЕ скасували Кабмин планирует открыть систему мониторинга за выполнением соглашения об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6967 Бо вони розумiють: що це таке.
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Якої "поддержки демократии" ви хочете? Щоб було по 4 тисячі поправок до законопроекту, і роками його мусолити? Я голосувала за Порошенка, і я за нього, як за патріота і державотворця буду завжди. Проте, щодо демократії, то вона вже в печінках -- це був базар у парламенті, а поза ним бардак і беззаконня та махрова корупція. Тож, краще узурпатор наведе лад, а ВСЮ минулу владу усунути, бо вона вся заражена.
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Демократия предполагает наличие оппозиции - именно об этом мой комментарий. Вы же ассоциируете демократию с бардаком, что категорически ошибочно. При Сталине была одна из самых чудовищных диктатур в истории человечества - но Вы думаете что при нём не было коррупции и мародёрства ? Ещё какие были ! Узнайте хотя бы как "маршал" Жуков гнал награбленное из Германии, эшелонами.
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З львівського ...
Стоїть черга до каси в «Ашані», тут якась жінка хоче пройти без черги. Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її: -Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре, можу і по-вашому: -" Куда лезешь , бл..ть?"
(C)
@Lidiya1407
😂🤣😂🤣😂
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"Мы сейчас ведем работу над открытием "Пульса соглашения" для публичного доступа"
Кулеба в то же время не уточнил, когда это должно произойти.

А дальше еще загадочнее:
"До сих пор Украина оставалась единственной из трех ассоциированных с ЕС государств, где отсутствует такой публичный инструмент."
А все на самом деле просто. Никто ни в какой ЕС уже не собирается. Так, просто имитация какой-то деятельности. И нынешним "слугам" пофиг на то, что там записано в Конституции. Они уже достаточно показали свое отношение к нашему Основному Закону. Разве что прилюдно не подтерлись им.
Это раньше одной из главных обязанностей президента была международная политика, что кстати прописано в Конституции Украины. А для нынешнего И.О. президента важнее навести шорох где-то в Борисполе. А международной политикой Украины вместо него (понимаем, что за спиной у него) занимаются лидеры других стран. Сейчас наши интересы некому отстаивать. Поэтому имеем то, что имеем.

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Спочатку потрібно щоб хтось нарешті вник в текст цієї угоди, а потім вирішити (бажано на референдумі) - чи потрібна вона нам.
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