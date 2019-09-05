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Все про:Львівщина (942) втеча (124) Нацполіція (8147) поранення (1503)

 На Львівщині співробітник поліції зазнав ножового поранення під час затримання двох засуджених, які втекли з колонії

Співробітник поліції Львівщини Олег Франків зазнав проникаючого ножового поранення грудної клітки, затримуючи двох засуджених, які втекли з виправної колонії.

Подія сталася 4 вересня близько 19:30 в одному з сіл Жидачівського району, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Націоанльної поліції.

Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий біля села Межиріччя двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на засуджених, які 3 вересня втекли з Миколаївської виправної колонії.

Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, назвався і запропонував пройти з ним до відділення для встановлення особи. Чоловіки відмовилися і поліцейський вирішив їх затримати. Зловмисники почали чинити опір, і один із них ударив сержанта поліції ножем у лівий бік грудної клітки, завдавши проникаючого поранення.

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Працівники Жидачівського відділення поліції, які прибули на місце події, затримали зловмисників. Ними виявилися засуджені, 20-річний киянин і 26-річний житель Житомирської області, які напередодні втекли з виправної колонії.

Пораненого поліцейського госпіталізовано. Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146547
 
 
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героев у нас конечно дохрена. мозгов не хватает. а так же практики и техники (железной в том числе).
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А так же много интернетовских диванных пис*таболов
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Жаль, що поліцейський сам затримував без допомоги. У таких випадках треба мати зброю, або інші методи захисту.
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Не уверен, что скажем в Штатах полицейские бы заморачивайтесь с задержанием после нападения на коллегу.
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Бот, американскую визу получишь - будешь высеры о штатах клепать свои
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и зачем было лезть на них без подмоги и зброи?
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Можна написати прізвище правильно, в усьому професіоналізм. І Франко і Франків. Чи їх було два?
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сам виноват баран..еще наверно честь отдал..это тебе не ссср и не в галифе и то б прирезали..надо было следить и ждать патруль или опер группу..та целое отделение..роту нацгвардии.и красных беретов..
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