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 Політика України, За кордоном
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Все про:лобіювання (42) суд (5492) США (5349) Тимошенко (2943) Янукович (6732) Манафорт (127)

 Присяжні в США визнали лобіста Януковича Крейга невинним

Грега Крейга звинувачували в тому, що в 2012 році він не зареєстрував свою роботу на Януковича в базі іноземних агентів уряду США і приховав цю інформацію від американського уряду.

Про це повідомляє видання Politico, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У 2012-му, будучи партнером у юридичній фірмі Skadden, Крейг працював разом із Полом Манафортом для Януковича. На замовлення українського Мін’юсту Крейг разом із колегами підготував юридичний звіт про судовий процес над Юлією Тимошенко і передав його для публікації в The New York Times. Звіт містив детальний аналіз справи експрем’єрки на відповідність західним стандартам правосуддя.

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Суд присяжних виправдав Грега Крейга.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146546
 
 
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Нет. Просто проданный реформированный Барыгой суд 😁
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похоже на то - птица запела и получила снисхождение...
надеюсь важный куплет прочирикала.
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так там одни других стоят и те что судили и осуждённые/ная
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Скинь локшину Януковича з вух, бо вона й досіу тебе висить.
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Ті, не дуже розумні люди, які у 2010 році замість Тимошенко обрали президентом Януковича, у 2014 році образи президентом Порошенка...
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А це, товаришу свиноватник, статистика. Від неї нікуди не дінешся.
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В США уже несколько чиновников посадили ,фигурирующих в амбарной книге регионалов,В Украине ни одного.Хотя эти ублюдки не просто коррупционера ,они предатели и враги Украины
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гдё-то в чём-то покойный Задорнов был прав )
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