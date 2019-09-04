 НАТО має допомогти Україні та Грузії на шляху євроатлантичної інтеграції, - президент Литви Науседа

Про це в Брюсселі під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі ми обговорили загрози і виклики в нашому регіоні і за його межами. Ми маємо прискорити роботу і повністю виконати рішення щодо адаптації і розвитку НАТО. Ми маємо бути готовими захистити і вберегти наші країни і народи. Ми також мусимо надати підтримку і допомогти нашим надійним партнерам і друзям, таким як Грузія і Україна, на шляху євроатлантичних реформ та інтеграції", - сказав президент Литви.

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Він зазначив, що міжнародний порядок, заснований на правилах, зараз піддається важким випробуванням. Російське ставлення до міжнародної безпеки і модель поведінки, на жаль, не змінилися.

"Росія продовжує порушувати ключові договори і робить агресивні дії щодо наших демократій. НАТО завжди було основою оборони і безпеки Литви, і це залишиться пріоритетом мого порядку денного", - підкреслив Науседа.

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