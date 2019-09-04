 НАТО має допомогти Україні та Грузії на шляху євроатлантичної інтеграції, - президент Литви Науседа

Про це в Брюсселі під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час зустрічі ми обговорили загрози і виклики в нашому регіоні і за його межами. Ми маємо прискорити роботу і повністю виконати рішення щодо адаптації і розвитку НАТО. Ми маємо бути готовими захистити і вберегти наші країни і народи. Ми також мусимо надати підтримку і допомогти нашим надійним партнерам і друзям, таким як Грузія і Україна, на шляху євроатлантичних реформ та інтеграції", - сказав президент Литви.
Він зазначив, що міжнародний порядок, заснований на правилах, зараз піддається важким випробуванням. Російське ставлення до міжнародної безпеки і модель поведінки, на жаль, не змінилися.
"Росія продовжує порушувати ключові договори і робить агресивні дії щодо наших демократій. НАТО завжди було основою оборони і безпеки Литви, і це залишиться пріоритетом мого порядку денного", - підкреслив Науседа.
Героям слава!
Так што переберигубами и не вякай, казламордае...
Вот здесь хорошо описано, как это может выглядеть.
порохня понабежала.
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
..
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
Україна за час злочинного правління Мародера стала найбіднішою країною
європи, тоді як сам Барига збагатився на горі і крові ! 60 % населення за межою
бідності, мільйони біженців до Європи! До речі найбільшим агентом кремля
виявився сам Мародер, який підписав мінський договорняк, пропхав у вр закон про
особл статус лугандонії у 1- му читанні і повісивив тягар забеспечення
лугандонівської ракової пухлини на Україну, замість того, щоб тимчасово
відрізати цю гнояру і змусити кремль забезпечувати манкуртів. Відповідно до
Женевської і Гаазької конвенцій, опікуватися захопленими територіями має
ОКУПАНТ!
Ми обрали Пороха ДЛЯ СЕБЕ. В надії що він очистить Україну від таких як ти. І зараз він стоїть на чолі нечисленної, але єдиної працездатної політсили, яка має майбутнє. І пройде від перемоги - через поразку - до нової перемоги. Нехай ця інформація стане твоїм нічним кошмаром.
Хто йому винен, що його 54 % 2014 перетворилися на 73 % зелених у 2019 ? 5
років лицемірної брехні, облудних маніпуляцій, експериментів над людьми,
цинічного мародерства у вишиванці під українським прапором, кумовства,
корупції, геноцидних 144 + реформ, здачі націнтересів, знищення добровольчого
руху, котлів, кришування бізнесу і банків друзів ***** в
Україні далися в знаки ! Не можна однією рукою красти, а іншою
хреститися - двом богам служити не можна !
Сатіліт хйла закрив кордон між нашими країнами.
Наступний крок - мокшанські прикордонники на цьому кордоні.
Хто не зрозумів, пояснюю: Білорусь стала однією з областей хйлостану
Как так?