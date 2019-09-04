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Все про:Литва (450) НАТО (2059) Науседа Гітанас (10)

 НАТО має допомогти Україні та Грузії на шляху євроатлантичної інтеграції, - президент Литви Науседа

Виходячи з поточної ситуації у сфері безпеки, НАТО має зміцнювати власну оборону і допомогти партнерам - Україні та Грузії - на шляху євроатлантичної інтеграції.

Про це в Брюсселі під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час зустрічі ми обговорили загрози і виклики в нашому регіоні і за його межами. Ми маємо прискорити роботу і повністю виконати рішення щодо адаптації і розвитку НАТО. Ми маємо бути готовими захистити і вберегти наші країни і народи. Ми також мусимо надати підтримку і допомогти нашим надійним партнерам і друзям, таким як Грузія і Україна, на шляху євроатлантичних реформ та інтеграції", - сказав президент Литви.

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Він зазначив, що міжнародний порядок, заснований на правилах, зараз піддається важким випробуванням. Російське ставлення до міжнародної безпеки і модель поведінки, на жаль, не змінилися.

"Росія продовжує порушувати ключові договори і робить агресивні дії щодо наших демократій. НАТО завжди було основою оборони і безпеки Литви, і це залишиться пріоритетом мого порядку денного", - підкреслив Науседа.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146544
 
   
 Топ коментарі
 
НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2046 Цензор звинувачують в порохоботстві. Брехня. Он скільки кацапського бидла повилазило, і модератора це не турбує
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Допомогли б вичистити від кремлівської агентури вищі ешелони влади, зробити справжню судову реформу, знищити корупцію і все налагодилося б аж бігом
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НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

..
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НАТО жидко обосралось. Нам НИКТО не поможет, кроме нас самих. Слава Україні!
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На страны НАТО кто - то напал? НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 2571
Героям слава!
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А детальніше - де, як, та перед чим обісралося НАТО - можна?
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Для евроатлантической интеграции нужно освободить все оккупированные территории.
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Это как помощь импотента на пути к достижению оргазма.
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Ваш досвід дуже потрібний для майбутньої російської менгелемедицини.
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Я предполагаю что ни Украина, ни Грузия не сможет вступить в НАТО - одно из условий это отсутствие территориальных конфликтов - у обеих стран часть территоррии оккупированна россией, и вполне вероятно это сделано не с целью наживы или демонстрации "вяличия", а просто чтобы не пустить в НАТО.
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Вони себе називають таки абхазами. А тролили їх у совку фразою "Апсньі Абукет Аг**но".
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Я написав конкретно про абхазів. Будь-яка нація, яка тяжіє до рашки для мене є моральними уродами.
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пока хотел ответить за Осетию, его отправили в спам. Действительно, конфликт в Грузии был задолго до 2008 года. Однако, кое чьи уши торчали в Осетии еще в начале 90-х и недавали утихнуть этому конфликту. Ровно как и в "Приднестровье". Этнических "приднестровцев" вроде нет.
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еге ж, є навозний контінгєнт в тираспольській промзоні...
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Все колись відбувається у перше,все залежить від України,Грузії,та Країн НАТО,
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Це не стосується України бо кремль ще з часів івана грозного та катерини ІІ намагається вкрасти в нас. українців-русичів духовну, релігійну та історичну спадщину без яких ******* расєя=московія=московський улус Золотої Орди
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Не мели ерундой, коцап. В уставе НАТО нет статьи с такими требованиями. 5-я статья Устава НАТО говорит, что членом альянса может стать любая страна (и Украина не исключение), если она демонстрирует устойчивое стремление к разрешению подобного конфликта.
Так што переберигубами и не вякай, казламордае... НАТО має допомогти Україні та Грузії на шляху євроатлантичної інтеграції, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 7699
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Der Spiegel имеет репутацию издания, охотно сливаюшего пуйловскую пропаганду, адаптированную валдайскими почитателями пуйла к немецкой публике.
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Шо, опять должны!?? НАТО должно помочь Украине и Грузии на пути евроатлантической интеграции, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 9105
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_НАТА даже странам Балтии не поможет, наплевав на 5 статью, когда рашисты атакуют.

Вот здесь хорошо описано, как это может выглядеть.
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Хватит свистеть...у нато свои порядки и принципы,это противовес российской агресссии,а не защита всех государств
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То це ж лахтинська свинособак і постить сру-картинки
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А на Цензор с кучкой кала
порохня понабежала.
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НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

..
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
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Допомогли б вичистити від кремлівської агентури вищі ешелони влади, зробити справжню судову реформу, знищити корупцію і все налагодилося б аж бігом
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Потрібно чистити лохторат який обирає таку владу.
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тре було починати ще 28 років тому! у 2004-2005 просрали цей шанс бо обрали нікчему-балаболку, а у 2014 взагалі був найкращий шанс, який просрав саме парашенко. Він Юда дискредитував Майдан, каналізував прагнення українців змінити країну, знищив віру людей в зміни і невідворотність покарання для злодіїв
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Не пиши від імені ЛЮДЕЙ. Що він знищив конкретно твоє? Ти закусював бояру цукеркою Рошен з горішком і зламав зуб? Так, тут безумовно винен Порох і ще раз Порох.
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Правильно - порохоботи не люди. Це безідейні істоти без честі і гідності, що привели до влади Юду-мародера. Цукерки пАрашен вживають лише кацапи, лугандони і порохоботи !

Україна за час злочинного правління Мародера стала найбіднішою країною
європи, тоді як сам Барига збагатився на горі і крові ! 60 % населення за межою
бідності, мільйони біженців до Європи! До речі найбільшим агентом кремля
виявився сам Мародер, який підписав мінський договорняк, пропхав у вр закон про
особл статус лугандонії у 1- му читанні і повісивив тягар забеспечення
лугандонівської ракової пухлини на Україну, замість того, щоб тимчасово
відрізати цю гнояру і змусити кремль забезпечувати манкуртів. Відповідно до
Женевської і Гаазької конвенцій, опікуватися захопленими територіями має
ОКУПАНТ!
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Чуєш, дурнику (спецом не пишу "розумієш", бо тобі цього не дано природою).
Ми обрали Пороха ДЛЯ СЕБЕ. В надії що він очистить Україну від таких як ти. І зараз він стоїть на чолі нечисленної, але єдиної працездатної політсили, яка має майбутнє. І пройде від перемоги - через поразку - до нової перемоги. Нехай ця інформація стане твоїм нічним кошмаром.
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Ти, рошеномізке, щось там мириш про розуміння ? Саме так, ви, порохоботи, обрали мародера для себе. Ви 28 років приводите до влади морально хворих "лідерів" нації- кремлівських перевертнів, олігархів та їхніх тавлеників- кучма, зека, парашенка, а тому на колінах маєте спокутувати свої гріхи і просити пробачення в Неньки і загиблих Героїв ! Невже вони загинули щоб Мародер так знущався над країною, щоб повісив на неї весь тягар забезпечення лугадонівської гнояри, замість того щоб змусити кремль платити за війну і агресію ?
Хто йому винен, що його 54 % 2014 перетворилися на 73 % зелених у 2019 ? 5
років лицемірної брехні, облудних маніпуляцій, експериментів над людьми,
цинічного мародерства у вишиванці під українським прапором, кумовства,
корупції, геноцидних 144 + реформ, здачі націнтересів, знищення добровольчого
руху, котлів, кришування бізнесу і банків друзів ***** в
Україні далися в знаки ! Не можна однією рукою красти, а іншою
хреститися - двом богам служити не можна !
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Цензор звинувачують в порохоботстві. Брехня. Он скільки кацапського бидла повилазило, і модератора це не турбує
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Кацапське бидло не розуміє що форум Цензора таки є Майданним та порохоботським. Зараз налетять і почнуть гидити. А ми їх - спамити.
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🇺🇦 пригноблювач корупціонерів‏ @fgQ3cLZLkEHhuqM

Сатіліт хйла закрив кордон між нашими країнами.
Наступний крок - мокшанські прикордонники на цьому кордоні.
Хто не зрозумів, пояснюю: Білорусь стала однією з областей хйлостану
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За Украину просят все кому не лень, кроме президента и МИДа.
Как так?
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