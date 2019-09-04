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 Політика України
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Все про:Анна Коваленко (20) Офіс Президента (83) Копиленко (1)

 Замість призначеної заступником голови ОП Коваленко за списком "Слуги народу" до Ради проходить директор Інституту законодавства Копиленко

Директор Інституту законодавства Верховної Ради Олександр Копиленко пройде до парламенту від партії "Слуга народу" після дострокового припинення повноважень Анни Коваленко, яку президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить виборчий список "Слуги народу".

Коваленко пройшла до Ради за списком "Слуги народу", тому після дострокового припинення її повноважень у зв'язку з новою посадою наступним претендентом на проходження до парламенту є кандидат під №135 у списку - Копиленко.

Йому 58 років, юрист.

У 1990-2002 роках він працював в апараті парламенту на посадах консультанта та заступника керівника юридичного управління, також у 1998-2002 роках обіймав посаду радника голів Ради Олександра Ткаченка й Івана Плюща.

У 2002-2013 р.р. і 2014-2019 р.р. - директор Інституту законодавства Ради, а в 2013-2014 р.р. - член Центральної виборчої комісії.

Читайте також: Зеленський призначив нардепа від СН Коваленко заступницею керівника Офісу президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146542
 
 
 Топ коментарі
 
Перепрошую, слушне зауваження. Я мав на увазі, що пан Копиленко має безцінний практичний досвід роботи в юруправлінні ВРУ.
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Показав листа Проффесора до хуйла і всьо, дозвиздівся.
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Це потужне юридичне підсилення фракції СН, а тим більше, як видно із тієї характеристики, наведеної в статті, пан Коваленко має безцінний досвід практичної роботи в юридичному управління парламенту.
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Вы его с тётей не спутали? Он- Копыленко. Хотя... щас эти понятия пола- стали настолько условны...
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Перепрошую, слушне зауваження. Я мав на увазі, що пан Копиленко має безцінний практичний досвід роботи в юруправлінні ВРУ.
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А этот

Сергей Васильевич Кивалов (род. 1 мая 1954 года, Тирасполь, Молдавская ССР, СССР) - украинский политик, государственный и общественный деятель, Народный депутат Украины III-VIII созывов, президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета.
Доктор юридических наук (1996), профессор (1997), Заслуженный юрист Украины (1998), руководитель Южного регионального центра Национальной академии правовых наук Украины. Член Академии педагогических наук Украины (2003, чл.-кор. с 1999), член Академии правовых наук Украины (2003). Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия, широко известный на Украине и за её пределами специалист в области административного права и процесса, таможенного права, теории государственного управления. .

ещё крупнее специалист...
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Показав листа Проффесора до ***** і всьо, дозвиздівся.
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