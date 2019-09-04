 Замість призначеної заступником голови ОП Коваленко за списком "Слуги народу" до Ради проходить директор Інституту законодавства Копиленко

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить виборчий список "Слуги народу".
Коваленко пройшла до Ради за списком "Слуги народу", тому після дострокового припинення її повноважень у зв'язку з новою посадою наступним претендентом на проходження до парламенту є кандидат під №135 у списку - Копиленко.
Йому 58 років, юрист.
У 1990-2002 роках він працював в апараті парламенту на посадах консультанта та заступника керівника юридичного управління, також у 1998-2002 роках обіймав посаду радника голів Ради Олександра Ткаченка й Івана Плюща.
У 2002-2013 р.р. і 2014-2019 р.р. - директор Інституту законодавства Ради, а в 2013-2014 р.р. - член Центральної виборчої комісії.
Сергей Васильевич Кивалов (род. 1 мая 1954 года, Тирасполь, Молдавская ССР, СССР) - украинский политик, государственный и общественный деятель, Народный депутат Украины III-VIII созывов, президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета.
Доктор юридических наук (1996), профессор (1997), Заслуженный юрист Украины (1998), руководитель Южного регионального центра Национальной академии правовых наук Украины. Член Академии педагогических наук Украины (2003, чл.-кор. с 1999), член Академии правовых наук Украины (2003). Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия, широко известный на Украине и за её пределами специалист в области административного права и процесса, таможенного права, теории государственного управления. .
ещё крупнее специалист...