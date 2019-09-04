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Все про:Велика Британія (1053) Brexit (157) Джонсон Борис (114)

 Палата громад зобов'язала Джонсона просити ЄС про нове відтермінування Brexit, він пропонує дострокові вибори

Палата громад прийняла в останньому, третьому, читанні закон, який вимагає від прем'єр-міністра просити Євросоюз про нове відтермінування Brexit.

За закон проголосували 327 депутатів, проти - 299, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу BBC.

"Палата сказала своє слово, - заявив депутат Гіларі Бенн. - Тепер палата очікує, що прем'єр-міністр виконає закон і не допустить виходу з Євросоюзу без угоди".

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Тепер документ направлено до Палати лордів.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Борис Джонсон тут же офіційно запропонував прийняти рішення про дострокові вибори. Він пропонує провести їх 15 жовтня.

"Палата кілька разів голосувала за вихід із ЄС, але також і за те, щоб відтермінувати дії щодо, власне, виходу. Сьогодні, я боюся, вона проголосувала за скасування будь-яких серйозних переговорів", - говорить він.

Нагадаємо, вихід Британії з Європейського Союзу призначено на 31 жовтня. Щоб парламент схвалив запропоновану Джонсоном дату, йому необхідні голоси двох третин депутатів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146540
 
 
 Топ коментарі
 
Сходили британці на референдум, а тепер не знають як з цієї халепи вибратися... Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы - Цензор.НЕТ 8343
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Тупые англосаксы не понимают что царь должен давать указания парламенту как в Украине а не наоборот.
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Сходили британці на референдум, а тепер не знають як з цієї халепи вибратися... Палата общин обязала Джонсона просить ЕС о новой отсрочке Brexit, он предлагает досрочные выборы - Цензор.НЕТ 8343
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Сходили українці на вибори 5 разів, тай думку гадають: ^стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я **.анутый^
Скільще разів будемо вірити в знайоме зло, та царя по приколу?
Бріти хоч живуть краще, їм пох брексіт та європа.
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Я- пыль и никто. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Однако, мне стало непонятно: а это чудо, которое Джонсон, он, кроме внешнего сходства с Трампом- хто??? Пробую представить, что Зеленский тоже положил ноги на стол, при встрече с французом. Шоп тут был за вой??? Это при всем, при том, что я вовсе не уважаю Зеленского. Однако, пробую представить.
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зеленский уже назвал на пресс-конференции Англию старушкой, а англичан - великобританцами. Экс-посол Британии тогда очень поржала. Так что у него уровень еще тот. Кривой рог, ничего не поделаешь.
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А Северо-Ирландцы, при этом тоже ржали? Имели право...
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мое мнение - сев. Ирландия это оккупированная территория.
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будет у ЗЕбила такой же ВВП, как у Бори, он не ноги на стол положит, а писюн на рояль.

Пока за 100 дней только обосратушки.
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Ну писюном ониуже потрясал вселенную. Вселенная не заметила (писюна), жена... а хрен его хнает, что подумала жена, может она тоже вселенная для ЗЕ
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ну вообщето англичане и британцы, это своего рода синонимы
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не знает этот комментатор что англичане себя называют британцами british,а Англию старушкой old England,а вот Зеленский знал,потому он и Президент Палата громад зобов'язала Джонсона просити ЄС про нове відтермінування Brexit, він пропонує дострокові вибори - Цензор.НЕТ 7473
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Зеленский клоун ,а Борис , конечно-же не клоун . хотя чудит не по детски , что Зе курит в сторонке . При этом Боря имеет самое жирное в мире образование Итон - Оксфорд . а там учат ноги на стол .А вой .это работа такая - боты им имя ,а у некоторых в голове насрано .
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бриты в своем репертуаре. Уже даже не смешно
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ось де прикол... довірили народу приймати рішення.... Ніби і народ не такий тупий як у нас, а вже роки не можуть із лайна виплутатись...
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Мне кажется, или во всем Мире начинается процесс, детально описанный в фильме "Идиократия" ?
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Не. Не во всем Мире. В Республике Гана- всё не так. Там негры трудятся и не лезут в политику. Правда, они, оказывается- знают, что наш Президент- комик. Из действующих. Стали меня часто спрашивать: ну, как там у тебя дома? А мне- не нравятся эти вопросы.
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Говори им что они "порохоботьі", они будут "зависать"
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тоже самое. Многие знают что он комик, спрашивают: ну как он? и сразу ржут. Уроды.
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- развод!
спустя год
- давай поговорим мы же не чужие люди
спустя два года
- скоро перееду
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