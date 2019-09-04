 Концерту Повалій у палаці "Україна" 10 грудня не буде, - директор установи Недзельський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Концерту Таїсії Повалій в палаці "Україна" не буде, бо не дотримано всієї процедури... Якщо вона українська співачка, то має адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме", - сказав він.
За словами Недзельського, жодних попередніх угод з артисткою підписано не було і на ці дати вже заплановано інші заходи.
Може скинеш на пороха легалізацію бізнеса Авакова, анонсовану ЗЕ командою?
Скоро этого оппортуниста Недзельского на партсобрании уберут.
Статеве збочення по-кремлівськи: "Введення члена у політбюро".
а если адаптируется? воспримет?
только это единственная причина для отказа???