 Концерту Повалій у палаці "Україна" 10 грудня не буде, - директор установи Недзельський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Концерту Таїсії Повалій в палаці "Україна" не буде, бо не дотримано всієї процедури... Якщо вона українська співачка, то має адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме", - сказав він.

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За словами Недзельського, жодних попередніх угод з артисткою підписано не було і на ці дати вже заплановано інші заходи.

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