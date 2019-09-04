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 Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:концерт (122) Повалій (22)

 Концерту Повалій у палаці "Україна" 10 грудня не буде, - директор установи Недзельський

Директор Національного палацу мистецтв "Україна" Роман Недзельський заявив, що ювілейний концерт Таїсії Повалій у палаці "Україна", який заплановано на 10 грудня, не відбудеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Концерту Таїсії Повалій в палаці "Україна" не буде, бо не дотримано всієї процедури... Якщо вона українська співачка, то має адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме", - сказав він.

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За словами Недзельського, жодних попередніх угод з артисткою підписано не було і на ці дати вже заплановано інші заходи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146538
 
   
 Топ коментарі
 
Засушена шльондра із заробітків.
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Это она не подсуетилась в сватах сняться. Уже три месяца пела бы где хотела.. Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 777
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ще одна зрада .. правда тупі порохоботи ?
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знаешь шлюха которой стало мало бабла пусть в себе в рашке и *поёт*,
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Нехай в кривому розі співає. А якщо нев'їздна - то в ордло.
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Який зв'язок між порохом, та цією шльондрою?
Може скинеш на пороха легалізацію бізнеса Авакова, анонсовану ЗЕ командою?
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Тая - твій культурний рівень? Може ти й сватів дивишся? Втім навіщо я поставив знак запитанняю
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А чё так ?

Скоро этого оппортуниста Недзельского на партсобрании уберут.
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Это она не подсуетилась в сватах сняться. Уже три месяца пела бы где хотела.. Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 777
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Хоть одна хорошая новость на сон грядущий.
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***... как жеж так-то, а? Шо делать-то теперь...?
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Ей не то что концерт, этой сепарке даже пускать в Украину запретить.
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Проклятый Зеленский . Порохоботы так хотели на концерт Повалий сходить , а тут такой облом . Импиии-ииичмент ! Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 6639
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Ти вже пішов у ПАРАШУтну секцію? Тренуйся поводитися з парашами.
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порохоботы,не всегда порохобы,а вот зебилы,это похоже пожызненно.
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Действительно, порохоботы - не всегда порохоботы. Кинет вам кто-то бабла чуть побольше и будете ему задницу лизать.
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Я тут немногтповторюсь! Как порохоботы связаны с этой шлюшкой? Может твоими влажными мечтами? Так тетя старенькая, может ты геронтофил? А мжет тебеслово попалось незнакомое? А может ты некро...? Ужас, мы все трепещем, ты письтешом убил всех навиг порохоботов!
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Він більш продвинутий збоченець: пасивний некрофіл.
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Це просто жах якийсь, треба занотувати, та внести у книгу рекордів )
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Підкидаю ще (історичне):
Статеве збочення по-кремлівськи: "Введення члена у політбюро".
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Дякую, але все історичне мені знайоме) надивився, наївся до несхочу. Старенький я)
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Мені теж. Причому у RAW-форматі: я до 1996 року працював інженером на ТВ. В тому числі на прямих трансляціях із ВР.
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Видать на мордоре все сложенее и сложнее харчеваться стало... Там своего такого добра хватает...
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Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет.. - цитата
а если адаптируется? воспримет?

только это единственная причина для отказа???
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я так понял, причину тот деятель сочинял на ходу, и получилось довольно криво Концерта Повалий во дворце "Украина" 10 декабря не будет, - директор учреждения Нездельский - Цензор.НЕТ 6444
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Причина у запланованих в неї участі в корпоративах, які на рашці починаються з початку грудня. Лише бабло і нічого більше ..😃
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Пусть хряку бєглому оды поет на кацапсятии...
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Эта певица ртом так знатно отлизывала овощу и донецкой банде, что от рожи ее ботоксной с растянутым ртом тошнит
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В старые добрые времена добавляли "по просьбам трудящихся".
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хто слухав більше одного трека цієї хвойди? Вона дійсно співала "едет тая на транвае" чи це наклеп?
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При Порохе эти ботоксные ведьмы даже не рыпались и сидели на расеи, как мыши под веником. А при Зюзе всех сепарских поющих шлюх на историческую родину потянуло. Нет у вас больше родины, сдали вы свою родину ху#лу, чтоб тусоваться красиво. Там и оставайтесь.
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неправда Но быть директором национального дворца «Украина» лучше, чем быть народным артистом. Доходнее и почета больше.
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Она не любит майдан, поэтому не может петь в такой демократической стране как Украина.
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При Пепе они рубили бабло на Параше , но могли быть и тут , теперь лимиты исчерпались и они думают .что тут поймают своего зрителя . Пепа их не гнал . больше того они друзья .Насчет где им быть все зависит от нас , будем мы ходить на их концерты или нет Я - пас , с доплатой .Но боюсь , что совка у нас много и они будут кормить эту падаль .
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