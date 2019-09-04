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 Політика України
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Все про:Кабмін (3077) звільнення (637) чиновник, урядовець (499)

 Кабмін звільнив 36 заступників міністрів 13 міністерств

Кабмін України в середу своїми розпорядженнями звільнив 36 заступників і перших заступників міністрів із 13 міністерств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

З посади заступника міністра аграрної політики і продовольства звільнено Ольгу Трофімцеву, Віктора Шеремету, Володимира Топчія і Олену Ковальову.

З посади заступника міністра спорту звільнено Миколу Мовчана, Ярослава Войтовича, Миколу Даневича, а з поста першого заступника міністра - Ігоря Гоцула.

Посади заступника міністра культури позбулися Юрій Рибачук і Тамара Мазур.

З посади заступника міністра інформаційної політики звільнено Дмитра Золотухіна, а з поста першого заступника міністра - Еміне Джапарову.

Посад заступника міністра освіти і науки позбулися Роман Греба і Максим Стріха.

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З посади заступника міністра оборони звільнено Ігоря Павловського.

З посади заступника міністра юстиції звільнено Світлану Глущенко, Ірину Садовську, Сергія Пєтухова, Іванну Смачило, Івана Ліщину, Дениса Чернишова, а з поста першого заступника міністра - Олену Сукманову.

Звільнено заступників міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка і Олександра Лінчевського, а також першого заступника міністра Уляну Супрун.

З посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі звільнено Михайла Титарчука та Юрія Бровченка.

Посад заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства позбулися Лев Парцхаладзе і Тарас Токарський.

З посади першого заступника міністра ветеранів звільнено Григорія Галагана.

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Позбулися своїх постів заступники міністра з окупованих територій і переміщених осіб Вікторія Вороніна, Юрій Гримчак та Георгій Тука. Також звільнено першого заступника міністра Юсуфа Куркчі.

З посади заступника міністра соцполітики звільнено Олександру Чуркіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146537
 
 
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депутатов ранее безработных -на места уволенных.
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Та нам как-то ПОХ сколько и кого эти клоуны уволили, нас больше волнует кого они НАЗНАЧИЛИ!

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Т. е. вам пох, кого назначали папередние клоуны - теперь "за базар" ответсавенными назначили других?
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И кто же из всех знает? Может только своих людей знают, которых собрались туда назначать?
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ой какая метушня начнется среди чистоплюев в поисках теплых местечек...)))
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